https://ukraina.ru/20220825/1038123003.html

Экс-сотрудник СБУ рассказал о том, как предотвратить украинские теракты. Видео

Экс-сотрудник СБУ рассказал о том, как предотвратить украинские теракты. Видео - 25.08.2022 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ рассказал о том, как предотвратить украинские теракты. Видео

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал Украине.ру о борьбе с государственным терроризмом о, ходе СВО и об итогах полугода военной... Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T17:10

2022-08-25T17:10

2022-08-25T17:10

видео

василий прозоров

крым

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал Украине.ру о борьбе с государственным терроризмом о, ходе СВО и об итогах полугода военной спецоперации России на Украине, а также о том, что осталось от украинской независимости:0:31 - Государственный терроризм: возможно ли застраховаться?;8:02 - Итоги полугода СВ:, главные изменения;17:15 - Что осталось от украинской независимости;18:54 - "Крымская платформа" и её участники; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель - денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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