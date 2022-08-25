https://ukraina.ru/20220825/1038123003.html
Экс-сотрудник СБУ рассказал о том, как предотвратить украинские теракты. Видео
Экс-сотрудник СБУ рассказал о том, как предотвратить украинские теракты. Видео - 25.08.2022 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ рассказал о том, как предотвратить украинские теракты. Видео
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал Украине.ру о борьбе с государственным терроризмом о, ходе СВО и об итогах полугода военной... Украина.ру, 25.08.2022
2022-08-25T17:10
2022-08-25T17:10
2022-08-25T17:10
видео
василий прозоров
крым
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал Украине.ру о борьбе с государственным терроризмом о, ходе СВО и об итогах полугода военной спецоперации России на Украине, а также о том, что осталось от украинской независимости:0:31 - Государственный терроризм: возможно ли застраховаться?;8:02 - Итоги полугода СВ:, главные изменения;17:15 - Что осталось от украинской независимости;18:54 - "Крымская платформа" и её участники; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель - денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, василий прозоров, крым, видео
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал Украине.ру о борьбе с государственным терроризмом о, ходе СВО и об итогах полугода военной спецоперации России на Украине, а также о том, что осталось от украинской независимости:
0:31 - Государственный терроризм: возможно ли застраховаться?;
8:02 - Итоги полугода СВ:, главные изменения;
17:15 - Что осталось от украинской независимости;
18:54 - "Крымская платформа" и её участники;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель - денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.