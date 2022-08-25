"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038122282.html
"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала
"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала - 25.08.2022 Украина.ру
"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала
Французские читатели издания Boulevard Voltaire отреагировали на слова генерала Мишеля Яковлефф, который заявил, что солдаты НАТО должны воевать против российских войск на территории Украины. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости
2022-08-25T16:58
2022-08-25T16:58
новости
франция
генерал
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_5ac5b4398f816ff7cf3817678f15467c.jpg.webp
Ранее Яковлефф рассказал в эфире телеканала LCI, что непосредственное участие военнослужащих альянса помогло бы сократить время на обучение бойцов ВСУ.Ранее немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. Они указали, что они сами и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.Также читатели американского издания Newsweek потребовали сократить поставки военной помощи Украине, так как, по их мнению, это "черная дыра", в которой пропадает американская экономика.
https://ukraina.ru/20220825/1038091430.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_178:0:1849:1253_1920x0_80_0_0_95f451f30a59a085a0b3a26d3adad6d8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, генерал, нато, украина
Новости, Франция, генерал, НАТО, Украина

"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала

16:58 25.08.2022
 
© pixabay.com
© pixabay.com
Читать в
Французские читатели издания Boulevard Voltaire отреагировали на слова генерала Мишеля Яковлефф, который заявил, что солдаты НАТО должны воевать против российских войск на территории Украины. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости
Ранее Яковлефф рассказал в эфире телеканала LCI, что непосредственное участие военнослужащих альянса помогло бы сократить время на обучение бойцов ВСУ.

"По поводу вовлечения Франции в конфликт с Россией…оставшиеся у нас на вооружении несколько гаубиц CAESAR вряд ли помогут нам победить. Фантазер, отправляйся-ка ты на Украину вслед за Макроном"

Читать далее

"Если этот "генерал" так хочет ввязаться в конфликт, то ничто не мешает ему взять в руки оружие и отправиться на Украину"

Ранее немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. Они указали, что они сами и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.
Также читатели американского издания Newsweek потребовали сократить поставки военной помощи Украине, так как, по их мнению, это "черная дыра", в которой пропадает американская экономика.
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
12:45
"Макрон скрывает от французов правду" - Ле ПенПрезидент Франции Эммануэль Макрон солгал гражданам своей страны, утверждая, что конфликт на Украине – причина экономического кризиса, написала в своем Twitter-аккаунте лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
 
НовостиФранциягенералНАТОУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине
18:15Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной
17:58Увеличение армии, цель России в борьбе с Западом. О чём говорили эксперты 25 августа
17:54"Это праздник!" Арестович соблазнял мать Верки Сердючки
17:34Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской области
17:16Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа
17:10Экс-сотрудник СБУ рассказал о том, как предотвратить украинские теракты. Видео
16:58"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала
16:47Владимир Евсеев о том, с какой целью российская армия увеличена на 140 тыс человек
16:31Петр Акопов о том, почему весь мир пугают Россией и за что убили Дарью Дугину
16:15Потери ВСУ, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа
16:13"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
16:07Анатолий Вассерман: Мы докажем, что Украина провоцирует экологическую катастрофу
16:00"Прикрывая звезду трезубом". Почему украинский епископ объявил бандеровцев агентам Кремля
15:51Спецоперация: пять британских сценариев
15:49Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами
15:44Неприятная правда про Украину, которую говорить легко
15:36Российские актеры Хаматова и Белый начали выступление в Латвии с бандеровской речевки
15:14Путин увеличил численность ВС РФ
15:13Нужна ли мобилизация в РФ и как национализм становится нацизмом - Ищенко. Видео
Лента новостейМолния