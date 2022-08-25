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"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала
"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала - 25.08.2022 Украина.ру
"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала
Французские читатели издания Boulevard Voltaire отреагировали на слова генерала Мишеля Яковлефф, который заявил, что солдаты НАТО должны воевать против российских войск на территории Украины. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости
Ранее Яковлефф рассказал в эфире телеканала LCI, что непосредственное участие военнослужащих альянса помогло бы сократить время на обучение бойцов ВСУ.Ранее немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. Они указали, что они сами и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.Также читатели американского издания Newsweek потребовали сократить поставки военной помощи Украине, так как, по их мнению, это "черная дыра", в которой пропадает американская экономика.
Французские читатели издания Boulevard Voltaire отреагировали на слова генерала Мишеля Яковлефф, который заявил, что солдаты НАТО должны воевать против российских войск на территории Украины. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости
Ранее Яковлефф рассказал в эфире телеканала LCI, что непосредственное участие военнослужащих альянса помогло бы сократить время на обучение бойцов ВСУ.
"По поводу вовлечения Франции в конфликт с Россией…оставшиеся у нас на вооружении несколько гаубиц CAESAR вряд ли помогут нам победить. Фантазер, отправляйся-ка ты на Украину вслед за Макроном"
"Если этот "генерал" так хочет ввязаться в конфликт, то ничто не мешает ему взять в руки оружие и отправиться на Украину"
Ранее немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. Они указали, что они сами и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.
Также читатели американского издания Newsweek потребовали сократить поставки военной помощи Украине, так как, по их мнению, это "черная дыра", в которой пропадает американская экономика.