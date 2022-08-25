Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038121050.html
Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа
Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа - 25.08.2022 Украина.ру
Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа
Украина.ру, 25.08.2022
2022-08-25T17:16
2022-08-25T17:58
эксклюзив
украина
сша
владимир зеленский
черное море
военная помощь
белоруссия
александр лукашенко
гончаренко
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101155/04/1011550462_144:239:1434:965_1920x0_80_0_0_b842c455a9d9db6f3c36ddc4226a009c.jpg
Условия спасения Украины: как их видят в СШАБывший американский сенатор-республиканец Ричард Блэк, который входит в число 72 фигурантов списка украинского правительства, обвинённых в "пророссийской пропаганде", в интервью РИА Новости заявил: Соединённым Штатам нет оправдания за накачивание Украины оружием и за вовлечение её в вооружённый конфликт."Я думаю, что значительная часть (выделяемых Белым домом на поддержку Киева – ред.) средств осядет на счетах в швейцарских банках: некоторые средства – на счетах украинских олигархов, а другая – на счетах детей и родственников американских сенаторов, которые наживутся весьма существенно", – добавил Блэк.Он уверен, что США не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в американский Конгресс, то есть раньше 8 ноября 2022 года.По словам политика, освещение американскими СМИ событий на Украине не позволяет сформировать в обществе объективную картину происходящего."Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию. НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы ещё до 2014 года. Это следствие безрассудных действий Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий на Украине", – заявил бывший сенатор.44-й президент США демократ Барак Обама открыто признавал, что Вашингтон выступил посредником при смене власти на Украине в результате госпереворота в 2014-м. А о планах российского руководства начать военную спецоперацию на Украине американцы узнали в октябре 2021 года, о чём рассказывал в частности посол США в РФ Джон Салливан. По этому вопросу в конце прошлого года российские и американские дипломаты и представители оборонных ведомств провели несколько раундов консультаций.Блэк назвал президента Украины Владимира Зеленского худшим лидером в мире, который привёл страну к разрушению."Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролитие. &lt;...&gt; Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, невероятно глупая и просто абсурдная. &lt;...&gt; Если Украина хочет сохранить себя как функционирующая нация, им нужен мир раньше, чем Россия займёт Одессу и захватит их доступ к Чёрному морю. У Украины нет возможности удержать Донбасс, как и шанса вернуть уже потерянные часть черноморского побережья. Думаю, что это нереалистично", – заявил американский политик.Такой долгожданный визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭССитуация вокруг Запорожской АЭС, регулярно подвергающейся обстрелам со стороны ВСУ, находится в центре внимания мировой общественности на протяжении последних недель. Проверить состояние станции и оценить угрозу её безопасности должна миссия МАГАТЭ, до Украины эксперты не могут доехать с начала июня."Сейчас есть общее понимание того, что нам нужно быть там, нам нужно быть там скоро. Киев принимает это, Москва принимает это, нам нужно ехать. Мы надеемся, что будем там очень-очень скоро", – заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире телеканала France 24.Он рассказал, что цель миссии состоит в исключении возможности инцидентов, связанных с радиоактивными материалами, а вопрос о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС относится к компетенции политиков и должен решаться на двусторонних переговорах или в ООН.Гросси уточнил, что эксперты прибудут на Запорожскую АЭС в течение нескольких дней.Больше конкретной информации предоставили дипломатические источники агентства Bloomberg."МАГАТЭ хочет посетить объект до 5 сентября. По данным двух дипломатов, знакомых с планами визита, в поездке представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС помимо должностных лиц, ответственных за учёт использования ядерных материалов на объекте, примут участие службы безопасности", – говорится в сообщении.Эксперты по безопасности смогут провести экспертизы обстрела атомной энергостанции, результаты которых можно будет использовать для привлечения нападавших к ответственности.Bloomberg отмечает, что первая за 16 лет инспекция на Запорожскую АЭС продолжительностью 2 недели для оценки безопасности объекта была запланирована ещё до начала военной спецоперации РФ на Украине.Способствовать скорейшему урегулированию вопросов, мешающих отправке миссии МАГАТЭ в Запорожскую область, президента США Джо Байдена призвали десятки бывших правительственных чиновников США и экспертов по нераспространению ядерного оружия. В письме, выдержки из которого опубликовала газета The Wall Street Journal, авторы подчёркивают, что приезд экспертов МАГАТЭ будет способствовать предотвращению потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы.Власти Запорожской области с нетерпением ждут международную миссию, но опасаются, что украинская сторона устроит провокацию, чтобы сорвать визит на АЭС. В чистоту намерений и желание Киева разобраться с тем, что в районе станции творили ВСУ, веры нет, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Из-за таких, как Гончаренко, на Украине нет мираВ ответ на поздравление президента Белоруссии 24 августа с Днём независимости, адресованное украинскому народу, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале написал, что Александр Лукашенко "будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости".Официальный Минск не мог оставить без внимания оскорбительное высказывание о главе государства. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что это далеко не первый пример изощрённой человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит на Украине. В качестве примера дипломат привёл недавний призыв посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "убивать как можно больше русских"."Именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас на Украине. В конечном итоге это рождает войны. Возможно, эти радикалы и добиваются этого для своих сограждан", – заявил Глаз.Представитель белорусского МИД отметил, что в Минске высказывания украинских политиков не отождествляют с мнением украинского народа."А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них ещё хотелка не выросла", – добавил Глаз.
https://ukraina.ru/20220824/1038026656.html
https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html
https://ukraina.ru/20210201/1030416775.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101155/04/1011550462_0:0:1902:1426_1920x0_80_0_0_abeae188b7999343c4eb5a85aab803d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, черное море, военная помощь, белоруссия, александр лукашенко, гончаренко, запорожская аэс, магатэ
Эксклюзив, Украина, США, Владимир Зеленский, Черное море, военная помощь, Белоруссия, Александр Лукашенко, Гончаренко, Запорожская АЭС, магатэ

Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа

17:16 25.08.2022 (обновлено: 17:58 25.08.2022)
 
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINKМАГАТЭ
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK
Читать в
Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Условия спасения Украины: как их видят в США
Бывший американский сенатор-республиканец Ричард Блэк, который входит в число 72 фигурантов списка украинского правительства, обвинённых в "пророссийской пропаганде", в интервью РИА Новости заявил: Соединённым Штатам нет оправдания за накачивание Украины оружием и за вовлечение её в вооружённый конфликт.
"Я думаю, что значительная часть (выделяемых Белым домом на поддержку Киева – ред.) средств осядет на счетах в швейцарских банках: некоторые средства на счетах украинских олигархов, а другая на счетах детей и родственников американских сенаторов, которые наживутся весьма существенно", – добавил Блэк.
Он уверен, что США не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в американский Конгресс, то есть раньше 8 ноября 2022 года.
По словам политика, освещение американскими СМИ событий на Украине не позволяет сформировать в обществе объективную картину происходящего.
"Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию.
НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы ещё до 2014 года. Это следствие безрассудных действий Обамы.
Президент Обама требовал от США более агрессивных действий на Украине", – заявил бывший сенатор.
44-й президент США демократ Барак Обама открыто признавал, что Вашингтон выступил посредником при смене власти на Украине в результате госпереворота в 2014-м. А о планах российского руководства начать военную спецоперацию на Украине американцы узнали в октябре 2021 года, о чём рассказывал в частности посол США в РФ Джон Салливан. По этому вопросу в конце прошлого года российские и американские дипломаты и представители оборонных ведомств провели несколько раундов консультаций.
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 09:02
"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВОУкраина может остаться без юга и левобережья Днепра при затягивании конфликта из-за увеличения военной помощи США, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative
Блэк назвал президента Украины Владимира Зеленского худшим лидером в мире, который привёл страну к разрушению.
"Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролитие. <...> Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, невероятно глупая и просто абсурдная.
<...> Если Украина хочет сохранить себя как функционирующая нация, им нужен мир раньше, чем Россия займёт Одессу и захватит их доступ к Чёрному морю. У Украины нет возможности удержать Донбасс, как и шанса вернуть уже потерянные часть черноморского побережья. Думаю, что это нереалистично", – заявил американский политик.
Такой долгожданный визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Ситуация вокруг Запорожской АЭС, регулярно подвергающейся обстрелам со стороны ВСУ, находится в центре внимания мировой общественности на протяжении последних недель. Проверить состояние станции и оценить угрозу её безопасности должна миссия МАГАТЭ, до Украины эксперты не могут доехать с начала июня.
"Сейчас есть общее понимание того, что нам нужно быть там, нам нужно быть там скоро. Киев принимает это, Москва принимает это, нам нужно ехать. Мы надеемся, что будем там очень-очень скоро", – заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире телеканала France 24.
Он рассказал, что цель миссии состоит в исключении возможности инцидентов, связанных с радиоактивными материалами, а вопрос о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС относится к компетенции политиков и должен решаться на двусторонних переговорах или в ООН.
Гросси уточнил, что эксперты прибудут на Запорожскую АЭС в течение нескольких дней.
Больше конкретной информации предоставили дипломатические источники агентства Bloomberg.
"МАГАТЭ хочет посетить объект до 5 сентября. По данным двух дипломатов, знакомых с планами визита, в поездке представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС помимо должностных лиц, ответственных за учёт использования ядерных материалов на объекте, примут участие службы безопасности", – говорится в сообщении.
Эксперты по безопасности смогут провести экспертизы обстрела атомной энергостанции, результаты которых можно будет использовать для привлечения нападавших к ответственности.
Bloomberg отмечает, что первая за 16 лет инспекция на Запорожскую АЭС продолжительностью 2 недели для оценки безопасности объекта была запланирована ещё до начала военной спецоперации РФ на Украине.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
09:41
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕСВ случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ будет нарушен энергетический баланс на Украине, и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости
Способствовать скорейшему урегулированию вопросов, мешающих отправке миссии МАГАТЭ в Запорожскую область, президента США Джо Байдена призвали десятки бывших правительственных чиновников США и экспертов по нераспространению ядерного оружия.
В письме, выдержки из которого опубликовала газета The Wall Street Journal, авторы подчёркивают, что приезд экспертов МАГАТЭ будет способствовать предотвращению потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы.
Власти Запорожской области с нетерпением ждут международную миссию, но опасаются, что украинская сторона устроит провокацию, чтобы сорвать визит на АЭС. В чистоту намерений и желание Киева разобраться с тем, что в районе станции творили ВСУ, веры нет, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Из-за таких, как Гончаренко, на Украине нет мира
В ответ на поздравление президента Белоруссии 24 августа с Днём независимости, адресованное украинскому народу, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале написал, что Александр Лукашенко "будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости".
Официальный Минск не мог оставить без внимания оскорбительное высказывание о главе государства.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что это далеко не первый пример изощрённой человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит на Украине. В качестве примера дипломат привёл недавний призыв посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "убивать как можно больше русских".
"Именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас на Украине. В конечном итоге это рождает войны. Возможно, эти радикалы и добиваются этого для своих сограждан", – заявил Глаз.
Петр Толстой интервью
1 февраля 2021, 19:00
Пётр Толстой: К Гончаренко в ПАСЕ относятся как к клоунуПоэт и публицист Анна Ревякина в беседе с главой Делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петром Толстым обсудила вопрос о недопустимости ущемления по языковому признаку на Украине и то, как в ПАСЕ реагируют на выпады делегации Украины в адрес российских парламентариев
Представитель белорусского МИД отметил, что в Минске высказывания украинских политиков не отождествляют с мнением украинского народа.
"А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них ещё хотелка не выросла", – добавил Глаз.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЧерное моревоенная помощьБелоруссияАлександр ЛукашенкоГончаренкоЗапорожская АЭСмагатэ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине
18:15Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной
17:58Увеличение армии, цель России в борьбе с Западом. О чём говорили эксперты 25 августа
17:54"Это праздник!" Арестович соблазнял мать Верки Сердючки
17:34Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской области
17:16Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа
17:10Экс-сотрудник СБУ рассказал о том, как предотвратить украинские теракты. Видео
16:58"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала
16:47Владимир Евсеев о том, с какой целью российская армия увеличена на 140 тыс человек
16:31Петр Акопов о том, почему весь мир пугают Россией и за что убили Дарью Дугину
16:15Потери ВСУ, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа
16:13"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
16:07Анатолий Вассерман: Мы докажем, что Украина провоцирует экологическую катастрофу
16:00"Прикрывая звезду трезубом". Почему украинский епископ объявил бандеровцев агентам Кремля
15:51Спецоперация: пять британских сценариев
15:49Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами
15:44Неприятная правда про Украину, которую говорить легко
15:36Российские актеры Хаматова и Белый начали выступление в Латвии с бандеровской речевки
15:14Путин увеличил численность ВС РФ
15:13Нужна ли мобилизация в РФ и как национализм становится нацизмом - Ищенко. Видео
Лента новостейМолния