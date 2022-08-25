https://ukraina.ru/20220825/1038121050.html

Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа

Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа - 25.08.2022 Украина.ру

Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T17:16

2022-08-25T17:16

2022-08-25T17:58

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

черное море

военная помощь

белоруссия

александр лукашенко

гончаренко

запорожская аэс

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Условия спасения Украины: как их видят в СШАБывший американский сенатор-республиканец Ричард Блэк, который входит в число 72 фигурантов списка украинского правительства, обвинённых в "пророссийской пропаганде", в интервью РИА Новости заявил: Соединённым Штатам нет оправдания за накачивание Украины оружием и за вовлечение её в вооружённый конфликт."Я думаю, что значительная часть (выделяемых Белым домом на поддержку Киева – ред.) средств осядет на счетах в швейцарских банках: некоторые средства – на счетах украинских олигархов, а другая – на счетах детей и родственников американских сенаторов, которые наживутся весьма существенно", – добавил Блэк.Он уверен, что США не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в американский Конгресс, то есть раньше 8 ноября 2022 года.По словам политика, освещение американскими СМИ событий на Украине не позволяет сформировать в обществе объективную картину происходящего."Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию. НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы ещё до 2014 года. Это следствие безрассудных действий Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий на Украине", – заявил бывший сенатор.44-й президент США демократ Барак Обама открыто признавал, что Вашингтон выступил посредником при смене власти на Украине в результате госпереворота в 2014-м. А о планах российского руководства начать военную спецоперацию на Украине американцы узнали в октябре 2021 года, о чём рассказывал в частности посол США в РФ Джон Салливан. По этому вопросу в конце прошлого года российские и американские дипломаты и представители оборонных ведомств провели несколько раундов консультаций.Блэк назвал президента Украины Владимира Зеленского худшим лидером в мире, который привёл страну к разрушению."Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролитие. <...> Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, невероятно глупая и просто абсурдная. <...> Если Украина хочет сохранить себя как функционирующая нация, им нужен мир раньше, чем Россия займёт Одессу и захватит их доступ к Чёрному морю. У Украины нет возможности удержать Донбасс, как и шанса вернуть уже потерянные часть черноморского побережья. Думаю, что это нереалистично", – заявил американский политик.Такой долгожданный визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭССитуация вокруг Запорожской АЭС, регулярно подвергающейся обстрелам со стороны ВСУ, находится в центре внимания мировой общественности на протяжении последних недель. Проверить состояние станции и оценить угрозу её безопасности должна миссия МАГАТЭ, до Украины эксперты не могут доехать с начала июня."Сейчас есть общее понимание того, что нам нужно быть там, нам нужно быть там скоро. Киев принимает это, Москва принимает это, нам нужно ехать. Мы надеемся, что будем там очень-очень скоро", – заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире телеканала France 24.Он рассказал, что цель миссии состоит в исключении возможности инцидентов, связанных с радиоактивными материалами, а вопрос о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС относится к компетенции политиков и должен решаться на двусторонних переговорах или в ООН.Гросси уточнил, что эксперты прибудут на Запорожскую АЭС в течение нескольких дней.Больше конкретной информации предоставили дипломатические источники агентства Bloomberg."МАГАТЭ хочет посетить объект до 5 сентября. По данным двух дипломатов, знакомых с планами визита, в поездке представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС помимо должностных лиц, ответственных за учёт использования ядерных материалов на объекте, примут участие службы безопасности", – говорится в сообщении.Эксперты по безопасности смогут провести экспертизы обстрела атомной энергостанции, результаты которых можно будет использовать для привлечения нападавших к ответственности.Bloomberg отмечает, что первая за 16 лет инспекция на Запорожскую АЭС продолжительностью 2 недели для оценки безопасности объекта была запланирована ещё до начала военной спецоперации РФ на Украине.Способствовать скорейшему урегулированию вопросов, мешающих отправке миссии МАГАТЭ в Запорожскую область, президента США Джо Байдена призвали десятки бывших правительственных чиновников США и экспертов по нераспространению ядерного оружия. В письме, выдержки из которого опубликовала газета The Wall Street Journal, авторы подчёркивают, что приезд экспертов МАГАТЭ будет способствовать предотвращению потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы.Власти Запорожской области с нетерпением ждут международную миссию, но опасаются, что украинская сторона устроит провокацию, чтобы сорвать визит на АЭС. В чистоту намерений и желание Киева разобраться с тем, что в районе станции творили ВСУ, веры нет, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Из-за таких, как Гончаренко, на Украине нет мираВ ответ на поздравление президента Белоруссии 24 августа с Днём независимости, адресованное украинскому народу, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале написал, что Александр Лукашенко "будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости".Официальный Минск не мог оставить без внимания оскорбительное высказывание о главе государства. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что это далеко не первый пример изощрённой человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит на Украине. В качестве примера дипломат привёл недавний призыв посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "убивать как можно больше русских"."Именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас на Украине. В конечном итоге это рождает войны. Возможно, эти радикалы и добиваются этого для своих сограждан", – заявил Глаз.Представитель белорусского МИД отметил, что в Минске высказывания украинских политиков не отождествляют с мнением украинского народа."А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них ещё хотелка не выросла", – добавил Глаз.

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https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html

https://ukraina.ru/20210201/1030416775.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, черное море, военная помощь, белоруссия, александр лукашенко, гончаренко, запорожская аэс, магатэ