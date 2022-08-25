https://ukraina.ru/20220825/1038117548.html
Потери ВСУ, переворот, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа
Потери ВСУ, переворот, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа - 25.08.2022 Украина.ру
Потери ВСУ, переворот, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа
Вооружённые силы Украины продолжают нести потери. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности военного переворота на Украине. В Херсонской и Запорожской областях произошло отключение электричества
2022-08-25T16:15
2022-08-25T16:15
2022-08-25T16:44
эксклюзив
хроники
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Днём 25 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», — отметил Конашенков.Высокоточным ударом ВКС России в районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области был уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.«В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — рассказал Конашенков.Он отметил, что продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населённом пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье были поражены производственные цеха завода "Искра", в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населённого пункта Голициново Николаевской области", - сообщил Конашенков.В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка Донецкой Народной Республики."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня "Химарс" в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк", - отметил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 273 самолёта, 148 вертолётов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники.Кроме того, Конашенков заявил, что украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар."В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населённых пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища", - рассказал Конашенков.Он отметил, что ответным огнем артиллерии российских Вооруженных Сил огневые средства противника подавлены.Сценарии для УкраиныЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о сценариях развития ситуации на Украине."Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада. На самом деле всё это враньё чистой воды и демагогия для обработки электората. Все всё понимают. Но отрабатывают роли", - отметил Медведев.По его словам, сценариев гораздо меньше."Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur! (Третьего не дано! — Ред.)", - отметил Медведев.Ранее в западных СМИ появились комплиментарные статьи в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как отмечают украинские СМИ, такие публикации раздражают украинскую власть."Западные СМИ продолжают публиковать комплиментарные публикации в адрес Залужного, что очень не нравится Офису Президента. Если в Украине СМИ получили темник с задачей сухо освещать заявления Главнокомандующего ВСУ, чтобы медийно не разгонять его образ то западные журналисты не стесняются в эпитетах", - сообщил 24 августа популярный на Украине Telegram-канал "Резидент".Ранее сообщалось, что в Офисе президента опасаются роста рейтинга главкома ВСУ, видя в Залужном соперника президента Украины Владимира Зеленского.Сбой в Северной ТаврииХерсон и область, а также Запорожская область оказались без электроэнергии и водоснабжения.Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, город и некоторые населенные пункты оказались обесточены.После этого отключилось и водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.О таких же проблемах рассказали и в Запорожской области — там без электричества остался весь Мелитополь. Как заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, причиной отключения электроэнергии стали обстрелы со стороны украинских войск."Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — отметил он.Волга отметил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности."Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — указал Волга.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что сбой в энергоснабжении не отразился на работе Запорожской АЭС.При этом он отметил, что опасается, что Украина сорвёт визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС."Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждём с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, (веры) нет", - сказал Рогов.При этом он указал, что шансы того, что инспекционный визит на ЗАЭС делегации МАГАТЭ состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ Рафаэля Гросси и "Ростатома" Алексея Лихачева. Рогов добавил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и полный доступ на все объекты АЭС.
https://ukraina.ru/20220825/1038089081.html
https://ukraina.ru/20220825/1038081942.html
https://ukraina.ru/20220824/1038070952.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники
Потери ВСУ, переворот, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа
16:15 25.08.2022 (обновлено: 16:44 25.08.2022)
Вооружённые силы Украины продолжают нести потери. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности военного переворота на Украине. В Херсонской и Запорожской областях произошло отключение электричества
Днём 25 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», — отметил Конашенков.
Высокоточным ударом ВКС России в районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области был уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.
«В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — рассказал Конашенков.
Он отметил, что продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населённом пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье были поражены производственные цеха завода "Искра", в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населённого пункта Голициново Николаевской области", - сообщил Конашенков.
В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка Донецкой Народной Республики.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня "Химарс" в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк", - отметил Конашенков.
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 273 самолёта, 148 вертолётов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники.
Кроме того, Конашенков заявил, что украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар.
"В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населённых пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища", - рассказал Конашенков.
Он отметил, что ответным огнем артиллерии российских Вооруженных Сил огневые средства противника подавлены.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о сценариях развития ситуации на Украине.
"Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада. На самом деле всё это враньё чистой воды и демагогия для обработки электората. Все всё понимают. Но отрабатывают роли", - отметил Медведев.
По его словам, сценариев гораздо меньше.
"Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur! (Третьего не дано! — Ред.)", - отметил Медведев.
Ранее в западных СМИ появились комплиментарные статьи в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как отмечают украинские СМИ, такие публикации раздражают украинскую власть.
"Западные СМИ продолжают публиковать комплиментарные публикации в адрес Залужного, что очень не нравится Офису Президента. Если в Украине СМИ получили темник с задачей сухо освещать заявления Главнокомандующего ВСУ, чтобы медийно не разгонять его образ то западные журналисты не стесняются в эпитетах
", - сообщил 24 августа популярный на Украине Telegram-канал "Резидент
".
Ранее сообщалось, что в Офисе президента опасаются роста рейтинга главкома ВСУ, видя в Залужном соперника президента Украины Владимира Зеленского.
Херсон и область, а также Запорожская область оказались без электроэнергии и водоснабжения.
Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, город и некоторые населенные пункты оказались обесточены.
После этого отключилось и водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.
О таких же проблемах рассказали и в Запорожской области — там без электричества остался весь Мелитополь. Как заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, причиной отключения электроэнергии стали обстрелы со стороны украинских войск.
"Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — отметил он.
Волга отметил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности.
"Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — указал Волга.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что сбой в энергоснабжении не отразился на работе Запорожской АЭС.
При этом он отметил, что опасается, что Украина сорвёт визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.
"Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждём с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, (веры) нет", - сказал Рогов.
При этом он указал, что шансы того, что инспекционный визит на ЗАЭС делегации МАГАТЭ состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ Рафаэля Гросси и "Ростатома" Алексея Лихачева. Рогов добавил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и полный доступ на все объекты АЭС.