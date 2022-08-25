https://ukraina.ru/20220825/1038117548.html

Потери ВСУ, переворот, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа

Потери ВСУ, переворот, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа - 25.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, переворот, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа

Вооружённые силы Украины продолжают нести потери. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности военного переворота на Украине. В Херсонской и Запорожской областях произошло отключение электричества

2022-08-25T16:15

2022-08-25T16:15

2022-08-25T16:44

эксклюзив

хроники

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Днём 25 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», — отметил Конашенков.Высокоточным ударом ВКС России в районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области был уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.«В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — рассказал Конашенков.Он отметил, что продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населённом пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье были поражены производственные цеха завода "Искра", в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населённого пункта Голициново Николаевской области", - сообщил Конашенков.В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка Донецкой Народной Республики."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня "Химарс" в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк", - отметил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 273 самолёта, 148 вертолётов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники.Кроме того, Конашенков заявил, что украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар."В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населённых пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища", - рассказал Конашенков.Он отметил, что ответным огнем артиллерии российских Вооруженных Сил огневые средства противника подавлены.Сценарии для УкраиныЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о сценариях развития ситуации на Украине."Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада. На самом деле всё это враньё чистой воды и демагогия для обработки электората. Все всё понимают. Но отрабатывают роли", - отметил Медведев.По его словам, сценариев гораздо меньше."Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur! (Третьего не дано! — Ред.)", - отметил Медведев.Ранее в западных СМИ появились комплиментарные статьи в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как отмечают украинские СМИ, такие публикации раздражают украинскую власть."Западные СМИ продолжают публиковать комплиментарные публикации в адрес Залужного, что очень не нравится Офису Президента. Если в Украине СМИ получили темник с задачей сухо освещать заявления Главнокомандующего ВСУ, чтобы медийно не разгонять его образ то западные журналисты не стесняются в эпитетах", - сообщил 24 августа популярный на Украине Telegram-канал "Резидент".Ранее сообщалось, что в Офисе президента опасаются роста рейтинга главкома ВСУ, видя в Залужном соперника президента Украины Владимира Зеленского.Сбой в Северной ТаврииХерсон и область, а также Запорожская область оказались без электроэнергии и водоснабжения.Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, город и некоторые населенные пункты оказались обесточены.После этого отключилось и водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.О таких же проблемах рассказали и в Запорожской области — там без электричества остался весь Мелитополь. Как заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, причиной отключения электроэнергии стали обстрелы со стороны украинских войск."Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — отметил он.Волга отметил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности."Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — указал Волга.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что сбой в энергоснабжении не отразился на работе Запорожской АЭС.При этом он отметил, что опасается, что Украина сорвёт визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС."Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждём с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, (веры) нет", - сказал Рогов.При этом он указал, что шансы того, что инспекционный визит на ЗАЭС делегации МАГАТЭ состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ Рафаэля Гросси и "Ростатома" Алексея Лихачева. Рогов добавил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и полный доступ на все объекты АЭС.

https://ukraina.ru/20220825/1038089081.html

https://ukraina.ru/20220825/1038081942.html

https://ukraina.ru/20220824/1038070952.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники