"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038117301.html
"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах - 25.08.2022 Украина.ру
"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
Референдумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации пройдут, и ни у кого не должно быть сомнений в этом, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщает "Газета.ru" 25 августа
2022-08-25T16:13
2022-08-25T16:13
новости
единая россия
донбасс
днр
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/00/1033350028_0:0:2135:1200_1920x0_80_0_0_53167229537a19c1ce1ca658f2735cdd.jpg.webp
Он также добавил, что ДНР и ЛНР имеют право на то, чтобы "быть включенными в реализацию народной программы партии". Таким образом, на территории Донбасса должны реализовываться все положения программы партии.Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что несколько десятков заявлений о приеме в политическую партию "Единая Россия" подали в освобожденной части Харьковской области.Также известно, что более 26 тысяч жителей ДНР пожелали вступить в партию.
https://ukraina.ru/20220819/1037877746.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/00/1033350028_0:0:1857:1392_1920x0_80_0_0_f8d910e44675d56471573ba5facf5d9f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, единая россия, донбасс, днр, референдум
Новости, Единая Россия, Донбасс, ДНР, референдум

"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах

16:13 25.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы ДНР Д. Пушилина
Пресс-конференция главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Референдумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации пройдут, и ни у кого не должно быть сомнений в этом, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщает "Газета.ru" 25 августа
Референдум пройдет, ни для кого никаких сомнений быть не должно — это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации.
Он также добавил, что ДНР и ЛНР имеют право на то, чтобы "быть включенными в реализацию народной программы партии". Таким образом, на территории Донбасса должны реализовываться все положения программы партии.
Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что несколько десятков заявлений о приеме в политическую партию "Единая Россия" подали в освобожденной части Харьковской области.
Также известно, что более 26 тысяч жителей ДНР пожелали вступить в партию.
Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты Единой России
19 августа, 15:42
Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России"Глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин вручил первые партбилеты жителям Мариуполя. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе партии
 
НовостиЕдиная РоссияДонбассДНРреферендум
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47Владимир Евсеев о том, с какой целью российская армия увеличена на 140 тыс человек
16:31Петр Акопов о том, почему весь мир пугают Россией и за что убили Дарью Дугину
16:15Потери ВСУ, переворот, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа
16:13"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
16:07Анатолий Вассерман: Мы докажем, что Украина провоцирует экологическую катастрофу
16:00"Прикрывая звезду трезубом". Почему украинский епископ объявил бандеровцев агентам Кремля
15:51Спецоперация: пять британских сценариев
15:49Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами
15:44Неприятная правда про Украину, которую говорить легко
15:36Российские актеры Хаматова и Белый начали выступление в Латвии с бандеровской речевки
15:14Путин увеличил численность ВС РФ
15:13Нужна ли мобилизация в РФ и как национализм становится нацизмом - Ищенко. Видео
15:12Ждут неминуемой победы: что показала украинская социология
14:58В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине
14:43Николай Азаров о работе западных спецслужб и зачем в Украине убивают местных руководителей
14:33Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС
14:25Украина захвачена фашистами — эксперт
14:06С "агрессией" и плохой связью. Как Зеленский ворвался на заседание Совета Безопасности ООН
13:55"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта
13:50Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов"
Лента новостейМолния