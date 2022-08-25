https://ukraina.ru/20220825/1038117301.html

"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах

"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах - 25.08.2022 Украина.ру

"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах

Референдумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации пройдут, и ни у кого не должно быть сомнений в этом, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщает "Газета.ru" 25 августа

2022-08-25T16:13

2022-08-25T16:13

2022-08-25T16:13

новости

единая россия

донбасс

днр

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/00/1033350028_0:0:2135:1200_1920x0_80_0_0_53167229537a19c1ce1ca658f2735cdd.jpg.webp

Он также добавил, что ДНР и ЛНР имеют право на то, чтобы "быть включенными в реализацию народной программы партии". Таким образом, на территории Донбасса должны реализовываться все положения программы партии.Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что несколько десятков заявлений о приеме в политическую партию "Единая Россия" подали в освобожденной части Харьковской области.Также известно, что более 26 тысяч жителей ДНР пожелали вступить в партию.

https://ukraina.ru/20220819/1037877746.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, единая россия, донбасс, днр, референдум