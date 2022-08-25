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"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах - 25.08.2022 Украина.ру
"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
Референдумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации пройдут, и ни у кого не должно быть сомнений в этом, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщает "Газета.ru" 25 августа
2022-08-25T16:13
2022-08-25T16:13
2022-08-25T16:13
новости
единая россия
донбасс
днр
референдум
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Он также добавил, что ДНР и ЛНР имеют право на то, чтобы "быть включенными в реализацию народной программы партии". Таким образом, на территории Донбасса должны реализовываться все положения программы партии.Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что несколько десятков заявлений о приеме в политическую партию "Единая Россия" подали в освобожденной части Харьковской области.Также известно, что более 26 тысяч жителей ДНР пожелали вступить в партию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, единая россия, донбасс, днр, референдум
Новости, Единая Россия, Донбасс, ДНР, референдум
"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
Референдумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации пройдут, и ни у кого не должно быть сомнений в этом, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщает "Газета.ru" 25 августа