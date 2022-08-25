Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами - 25.08.2022 Украина.ру
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Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами
Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами - 25.08.2022 Украина.ру
Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами
На станции Чаплино в Днепропетровской области был поражен воинский эшелон с резервистами ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 25 августа
2022-08-25T15:49
2022-08-25T15:52
новости
днепропетровская область
вс рф
"искандер"
минобороны рф
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Также ударами высокоточных ракет были поражены два военных аэродрома: в Днепропетровской и Полтавской областях. На аэродромах Мирогород и Днепр (Днепропетровск) были поражены пять боевых самолетов.Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении семи пунктов управления ВСУ: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области.
https://ukraina.ru/20220822/1037946874.html
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новости, днепропетровская область, вс рф, "искандер", минобороны рф
Новости, Днепропетровская область, ВС РФ, "Искандер", Минобороны РФ

Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами

15:49 25.08.2022 (обновлено: 15:52 25.08.2022)
 
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На станции Чаплино в Днепропетровской области был поражен воинский эшелон с резервистами ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 25 августа
В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе.
Также ударами высокоточных ракет были поражены два военных аэродрома: в Днепропетровской и Полтавской областях. На аэродромах Мирогород и Днепр (Днепропетровск) были поражены пять боевых самолетов.
Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении семи пунктов управления ВСУ: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области.
HIMARS
22 августа, 14:01
Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – МинобороныВосемь реактивных снарядов американского HIMARS уничтожены в районе города Каховка Херсонской области. Об этом 22 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
 
НовостиДнепропетровская областьВС РФ"Искандер"Минобороны РФ
 
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