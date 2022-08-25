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Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами

Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами - 25.08.2022 Украина.ру

Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами

На станции Чаплино в Днепропетровской области был поражен воинский эшелон с резервистами ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 25 августа

2022-08-25T15:49

2022-08-25T15:49

2022-08-25T15:52

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Также ударами высокоточных ракет были поражены два военных аэродрома: в Днепропетровской и Полтавской областях. На аэродромах Мирогород и Днепр (Днепропетровск) были поражены пять боевых самолетов.Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении семи пунктов управления ВСУ: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области.

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новости, днепропетровская область, вс рф, "искандер", минобороны рф