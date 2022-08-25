Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами
15:49 25.08.2022 (обновлено: 15:52 25.08.2022)
© Telegram
© Telegram
На станции Чаплино в Днепропетровской области был поражен воинский эшелон с резервистами ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 25 августа
В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе.
Также ударами высокоточных ракет были поражены два военных аэродрома: в Днепропетровской и Полтавской областях. На аэродромах Мирогород и Днепр (Днепропетровск) были поражены пять боевых самолетов.
Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении семи пунктов управления ВСУ: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области.
22 августа, 14:01Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – МинобороныВосемь реактивных снарядов американского HIMARS уничтожены в районе города Каховка Херсонской области. Об этом 22 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков