https://ukraina.ru/20220825/1038076755.html

Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*

Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"* - 25.08.2022 Украина.ру

Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*

США опасаются предания огласке фактов о бесчеловечных действиях военных украинского батальона "Азов"*, заявило посольство России в США

2022-08-25T08:40

2022-08-25T08:40

2022-08-25T08:40

"азов"

сша

посольство рф

новости

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены, МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.В дипмиссии добавили, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима" и РФ полностью соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским пленным надлежащие условия содержания.Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что суд над пленными украинскими военными станет "красной линией" для Киева, за которой будут невозможны переговоры с Россией.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20220613/1034109195.html

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2022

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"азов", сша, посольство рф, новости