Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"* - 25.08.2022 Украина.ру
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Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*
Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"* - 25.08.2022 Украина.ру
Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*
США опасаются предания огласке фактов о бесчеловечных действиях военных украинского батальона "Азов"*, заявило посольство России в США
2022-08-25T08:40
2022-08-25T08:40
"азов"
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены, МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.В дипмиссии добавили, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима" и РФ полностью соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским пленным надлежащие условия содержания.Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что суд над пленными украинскими военными станет "красной линией" для Киева, за которой будут невозможны переговоры с Россией.* Запрещенная в России террористическая организация.
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"азов", сша, посольство рф, новости
"Азов", США, посольство РФ, Новости

Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*

08:40 25.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / посольство РФ в СШАпосольство РФ в США
посольство РФ в США - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / посольство РФ в США
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США опасаются предания огласке фактов о бесчеловечных действиях военных украинского батальона "Азов"*, заявило посольство России в США
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены, МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
"Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов"*. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", — заявили в дипмиссии.
В дипмиссии добавили, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима" и РФ полностью соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским пленным надлежащие условия содержания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что суд над пленными украинскими военными станет "красной линией" для Киева, за которой будут невозможны переговоры с Россией.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Ахметов производство металлургия коллаж - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 06:11
Как покупалась сталь. Тайна «Азова», которую знают Ахметов и ЗеленскийВ эти дни, когда Мариуполь начинает жить мирной жизнью, невольно возникает вопрос о том, что было раньше и зачем и почему Украина разрушала этот город. Как это получилось и кто за этим стоит?
 
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