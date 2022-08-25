https://ukraina.ru/20220825/1038076755.html
Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*
Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"* - 25.08.2022 Украина.ру
Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*
США опасаются предания огласке фактов о бесчеловечных действиях военных украинского батальона "Азов"*, заявило посольство России в США
2022-08-25T08:40
2022-08-25T08:40
2022-08-25T08:40
"азов"
сша
посольство рф
новости
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены, МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.В дипмиссии добавили, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима" и РФ полностью соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским пленным надлежащие условия содержания.Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что суд над пленными украинскими военными станет "красной линией" для Киева, за которой будут невозможны переговоры с Россией.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20220613/1034109195.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"азов", сша, посольство рф, новости
Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*
США опасаются предания огласке фактов о бесчеловечных действиях военных украинского батальона "Азов"*, заявило посольство России в США
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены, МИД ДНР работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
"Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов"*. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", — заявили в дипмиссии.
В дипмиссии добавили, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима" и РФ полностью соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским пленным надлежащие условия содержания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что суд над пленными украинскими военными станет "красной линией" для Киева, за которой будут невозможны переговоры с Россией.
* Запрещенная в России террористическая организация.