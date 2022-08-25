https://ukraina.ru/20220825/1038074766.html
Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по иностранному паспорту
Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по иностранному паспорту - 25.08.2022 Украина.ру
Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по иностранному паспорту
Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк предъявила казахстанский паспорт, чтобы арендовать гараж в Москве. Об этом 24 августа сообщил Telegram-канал "112" со слов владельца помещения
2022-08-25T07:31
2022-08-25T07:31
2022-08-25T07:31
дарья дугина
вовк
гараж
новости
убийство
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Он рассказал, что женщина связалась с ним сразу же после публикации о сдаче внаем гаража, расположенного в четырех километрах от квартиры на проспекте Вернадского, где Вовк жила больше месяца.Она представилась хозяину гаража Юлией и сказала ему, что помещение очень срочно нужно ее дяде. Вовк показала ему паспорт Казахстана и оплатила месяц аренды.Владелец гаража предполагает, что машина внутрь не заезжала. 19 августа он в последний раз общался с Вовк, и она сообщила ему, что на следующий день скажет, будет ли продлевать аренду, однако в этот же день сдала пропуск и ключи охраннику гаражного кооператива.В начале недели Следственный комитет России заявил о намерении объявить Вовк в розыск. Днем ранее ФСБ доложила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля "Традиция" на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, философ Александр Дугин. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом.
https://ukraina.ru/20220824/1038062999.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
дарья дугина, вовк, гараж, новости, убийство
Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по иностранному паспорту
Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк предъявила казахстанский паспорт, чтобы арендовать гараж в Москве. Об этом 24 августа сообщил Telegram-канал "112" со слов владельца помещения
Он рассказал, что женщина связалась с ним сразу же после публикации о сдаче внаем гаража, расположенного в четырех километрах от квартиры на проспекте Вернадского, где Вовк жила больше месяца.
Она представилась хозяину гаража Юлией и сказала ему, что помещение очень срочно нужно ее дяде. Вовк показала ему паспорт Казахстана и оплатила месяц аренды.
Владелец гаража предполагает, что машина внутрь не заезжала. 19 августа он в последний раз общался с Вовк, и она сообщила ему, что на следующий день скажет, будет ли продлевать аренду, однако в этот же день сдала пропуск и ключи охраннику гаражного кооператива.
В начале недели Следственный комитет России заявил о намерении объявить Вовк в розыск. Днем ранее ФСБ доложила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.
Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля "Традиция" на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, философ Александр Дугин. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом.