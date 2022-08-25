https://ukraina.ru/20220825/1038073590.html

Конец планеты обезьян

Конец планеты обезьян - 25.08.2022 Украина.ру

Конец планеты обезьян

Крайне удивила общая реакция на обстрелы ВСУ Запорожской атомной. Европа фактически молчит как в рот воды набрала. Украинская власть усиленно делает вид, что не Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T10:18

2022-08-25T10:18

2022-08-25T10:18

мнения

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У меня на столе, как у одного известного персонажа, стоит китайская статуэтка из трех лукавых обезьян. Помните - "не вижу, не слышу, не скажу". Но вызывает она у меня ассоциации не столько с иллюзиями разведки, сколько с реальностью геополитики. А реальность такова, что особые шансы в мире получит та страна или территория, которая отбросит "обезьяньи ужимки". То есть, либо заговорит, либо разожмёт глаза, либо откроет уши. Поясню.Крайне удивила общая реакция на обстрелы ВСУ Запорожской атомной. Европа фактически молчит как в рот воды набрала. Украинская власть усиленно делает вид, что не видит очевидные факты. Даже наши высокие чины особо не слышат тревожный шёпот экспертов. А на кону - судьба мира.Только всяких "гадских" изотопов в хранилище этой крупнейшей континентальной станции хватит, чтобы замарать необъятные просторы. Ведь почти полсотни контейнеров с радиационными отходами пока не вывезены. А эти высоченные боксы американского производства, не самая взрывостойкая конструкция.Я помню еще чернобыльские страхи. Как пили прямо на работе ящиками красное вино - "от стронция". Как панически вывозили детишек в "безопасную зону". Как героизировали "ликвидаторов", трудившихся на территории катастрофы. Исчезли, что ли эти "радиационные фобии"? Или все люди стали тотально храбрее? Это вряд ли. Здесь наверное "другое". Но что?Всплывает в памяти перестроечный фильм о группке "партизан" - офицеров запаса, призванных на лагерный сбор по переподготовке. Их в суете учений потеряли на бескрайних просторах полигона. И один из них высказывает опасение, что войска могут случайно по их диспозиции зашарашить мегатонной ракетой. А другой смеясь отвечает, что может это и не худший конец - хоть избавятся от безалаберного быта и бессмысленного бытия.Сама перестройка и стала "суицидом страны", износившей старые смыслы и не выкраивавшей новые. Оставалась только слабая надежда на "близость к Европе". Наверное, эта "близость" старушку и погубила. Заразили по ходу ее дурной болезнью бессмысленности. Опровергая и разрушая смыслы советского строя, Европа, а точнее весь "Запад", разрушил и свои собственные смыслы-антиподы. И политические, и экономические, и технологические, и духовные.Сегодня весь Запад "смысловая пустыня". В музыке дослушивают Битлов и Ролингов, в кинематографе досматривают Антониони и Феллини, в литературе дочитывают Хэма и Гессе, в философии додумывают Рассела и Хайдеггера, в космонавтике не летают, а только смотрят на Луну…Ничего нового, прорывного, потрясающего.А ведь, хочется жить только тогда, когда есть горизонты бытия, когда греет душу надежда, когда теплится в сердце вера. Когда есть своя страна, когда рядом семья, когда не остыла любовь не только к себе…А так, может и пусть мир накрывается "ядерным тазом".Ну, пытаются, правда, бывшие "партнеры" себя взбодрить, раззадорить, раскуражить ненавистью к России. Но ненависть - так себе афродизиак. Для зомби. Воли к жизни не добавляет. Поэтому, я почти не надеюсь на разные МАГАТЭ. Это из прошлой жизни. А не из их нынешнего пустого, безжизненного, бессмысленного "евроремонта”. Не услышим мы от них ничего путного. И даже - беспутного. Запад ныне - немая обезьяна. Возможно даже, мечтающая об эвтаназии. Лишь бы не больно и не заметно. Как действует радиация.Конечно, поражает украинская власть с их плотской страстью к "земным удовольствиям". Это не анемичная "Европа" с утраченным инстинктом самосохранения. Где эти-то "пассионарии" проживать будут, если "накроет"? Хотя, наверное, жить на "родных теренах" они как раз и не планируют. А до постоянной дислокации "батальона Монако", надеются, облако "грязи" не дойдет. Поэтому и закрывают глаза на возможное брутальное будущее пока подопечной страны.Но военные? Плотоядные и здоровенные. Думаю, что по крайней мере у "нижних чинов" был греющий душу смысл "незалежной" державы. Некой, как назвал мой знакомый, "родины дремлющих ангелов", где все чинно, благостно, сытно и беспроблемно.Отсюда, кстати говоря, и неожиданный для многих экспертов стоицизм и, даже, жертвенность на поле боя. Умереть с каким- никаким смыслом, всегда более притягательно, чем погибнуть бессмысленно. Отсюда и нутряная ненависть ко всему "русскому" как символу бытовой неустроенности, вечному поиску сути, не уютному самокопанию и иссушающей жажде испытаний . Угрожающему поглощением "украинскому миру" - самодовольному, изолированному и локальному. Отсюда и неожиданная даже для самого Зеленского упорная защита подопечными его режима и строя, которые по ходу оказались вмонтированы в аутентичный " слепой смысл".Но сейчас, когда базовый смысл собственной национальной исключительности истончается, остается только посыпать себе на голову радиоактивным пеплом. Не ловко получилось. Запад забрал у Украины их базовый смысл "самостийности" в обмен на космополитичное оружие. А новых смыслов не дал. Нет их! Но оружие без смысла - бессмысленно. Даже самое дальнобойное. Говорят, что "обезьяна с гранатой" - страшное зрелище. А если она еще и зажмурилась?Из восьми тысяч работников Запорожской АЭС нашлись двое, которые "вызывали огонь на себя". Наверное закрывали глаза, слыша приближение "хамерсов" по своей наводке. И думали: пусть, мол, весь внешний мир погибнет, раз рухнул их внутренний. "Мир" хуторской локальности и духовной банальности.И непонятно, что брутальнее - европейское немое отсутствие воли к жизни или украинская слепая воля к смерти. Понятно одно - не Запад "подмял" под себя Украину. Это она "подмяла" его под себя. Она навязала ему и свои больные химеры, и свои свирепые речевки, и своих придуманных "героев"-палачей и прочий мелкий скарб. Кто не боится умереть пусть за иллюзии, всегда сильнее того, кто боится реальной жизни. В конце концов, согласно "Бусидо", "брюшной мозг" оказался сильнее головного. То есть культ вечного застолья и подполья победил культ картезианского чистого мышления и кантовского сомнения…А Россия? Она, что не слышит по ком звонит колокол? Иногда кажется, что имеющий уши да услышит. Вот, молодежь стала сильно меньше пить. Может услышала уже раскаты великих смыслов? Тот же, извините за банальность, зов необъятного космоса, запредельные вызовы Арктики и неосвоенных безбрежных пространств. А еще манят опережающие технологии, Победа в борьбе цивилизаций, наконец! И при этом всё без советского пуританизма, идеологического пафоса и самоограничений.Пьют в себя меньше, когда себя больше. То есть любое повышение самооценки, укрупнение своих планов, возвышение мечты всегда вытесняет "мелкий кайф". Спросите у древних греков, когда они начали пить.Вроде Россия пробуждается. Тем более, что ей уже подсказывают, что нельзя выиграть войну не просыпаясь. Тем более, что ее тормошат и будят. И не какой-нибудь русофоб Герцен со своим надрывным "Колоколом", а ее собственные единокровные юные дети. Даша Платонова будила, будила! За что и была казнена врагами державы. Те, кто создают своей родине новые смыслы, опаснее для недругов даже тех, кто делает ей инновационное оружие.Пересмотрел Дашины последние работы. О том как вернуть стране миссию и величие, как превратить ее в святое место, где исполняются желания, как приблизить победу в борьбе света и тьмы, как молодому человеку сохранить себя в мире мелких искушений и крупных соблазнов…Думал, такое разбудит!Но вот предложил одному богатому сибирскому региону, научному и учебному центру провести у них "Дашины чтения". Собрать на откровенную беседу местных молодых ученых не равнодушных к судьбе страны. Да и своей тоже. Узнать как они видят наше будущее и свое место в нем. Губернатор ответил, что Дашины идеи Сибири не интересны. Занят чиновник тем, что собирает контрактников. И совсем не понимает, что воюют парни не за инструкции губернатора, а за Дашины смыслы…Упс! Сразу вспомнилось о ЗАЭС. Может не стоит нашей ПВО тратить нервы и усилия на перехват "хамерсов". Пусть ё…, в смысле зашарашут по полной программе. Пусть взлетят в воздух сорок контейнеров, пусть разлетятся бесчисленные твэлы из четырех энергоблоков и вдогонку их вестингаузкие бастарды еще из двух. Пусть…Короче, лет этак через тысячу можно будет все начать с нуля. Тогда возможно не будет ни толерастов, ни нацистов, ни сибирских губернаторов.Я то думал, что "планета обезьян" закончит по другому. Две первые, скажем, уйдут лесом. А третья превратиться в осмысленное существо. Человеком станет! А оно вон как получается.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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2022

Дмитрий Выдрин

Дмитрий Выдрин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин

мнения