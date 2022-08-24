https://ukraina.ru/20220824/1038039051.html
В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе
В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе - 24.08.2022 Украина.ру
В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе
Дети украинских беженцев находятся в постоянном риске стать легкой добычей торговцев людьми и мафии в Европе, сообщает ElMundo 24 августа
2022-08-24T12:01
2022-08-24T12:01
2022-08-24T12:06
новости
испания
беженцы
дети
мафия
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По мнению обозревателя газеты, причина такой опасности заключается в отсутствии эффективного пограничного контроля, в некоторых европейских странах беженцев с Украины не регистрируют должным образом, пренебрегая миграционными международными нормами.Ранее газета L'Indépendant сообщила, что из-за экономических проблем беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены покидать страну и возвращаться домой.
https://ukraina.ru/20220810/1037517999.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, испания, беженцы, дети, мафия
Новости, Испания, беженцы, дети, мафия
В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе
12:01 24.08.2022 (обновлено: 12:06 24.08.2022)
Дети украинских беженцев находятся в постоянном риске стать легкой добычей торговцев людьми и мафии в Европе, сообщает ElMundo 24 августа