В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе - 24.08.2022 Украина.ру
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В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе
В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе - 24.08.2022 Украина.ру
В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе
Дети украинских беженцев находятся в постоянном риске стать легкой добычей торговцев людьми и мафии в Европе, сообщает ElMundo 24 августа
2022-08-24T12:01
2022-08-24T12:06
новости
испания
беженцы
дети
мафия
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По мнению обозревателя газеты, причина такой опасности заключается в отсутствии эффективного пограничного контроля, в некоторых европейских странах беженцев с Украины не регистрируют должным образом, пренебрегая миграционными международными нормами.Ранее газета L'Indépendant сообщила, что из-за экономических проблем беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены покидать страну и возвращаться домой.
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новости, испания, беженцы, дети, мафия
Новости, Испания, беженцы, дети, мафия

В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе

12:01 24.08.2022 (обновлено: 12:06 24.08.2022)
 
© AP / Petr David Josek, File
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP / Petr David Josek, File
Читать в
Дети украинских беженцев находятся в постоянном риске стать легкой добычей торговцев людьми и мафии в Европе, сообщает ElMundo 24 августа
По мнению обозревателя газеты, причина такой опасности заключается в отсутствии эффективного пограничного контроля, в некоторых европейских странах беженцев с Украины не регистрируют должным образом, пренебрегая миграционными международными нормами.
Хаотичный выезд из Украины 10 миллионов беженцев, спасающихся от конфликта в течение последних шести месяцев, - это неспокойная река, в которой промышляют торговцы людьми и мафия, занимающаяся сексуальной эксплуатацией.
Ранее газета L'Indépendant сообщила, что из-за экономических проблем беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены покидать страну и возвращаться домой.
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 21:14
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами Не менее 6,6 миллиона украинцев выехали за границу и пока что не вернулись, еще приблизительно столько же стали внутренне перемещенными лицами, сообщило 10 августа издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.
 
НовостиИспаниябеженцыдетимафия
 
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