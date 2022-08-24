https://ukraina.ru/20220824/1038039051.html

В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе

В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе - 24.08.2022 Украина.ру

В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе

Дети украинских беженцев находятся в постоянном риске стать легкой добычей торговцев людьми и мафии в Европе, сообщает ElMundo 24 августа

2022-08-24T12:01

2022-08-24T12:01

2022-08-24T12:06

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По мнению обозревателя газеты, причина такой опасности заключается в отсутствии эффективного пограничного контроля, в некоторых европейских странах беженцев с Украины не регистрируют должным образом, пренебрегая миграционными международными нормами.Ранее газета L'Indépendant сообщила, что из-за экономических проблем беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены покидать страну и возвращаться домой.

https://ukraina.ru/20220810/1037517999.html

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новости, испания, беженцы, дети, мафия