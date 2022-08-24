"Лучше аналогов": "Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника" - 24.08.2022 Украина.ру
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"Лучше аналогов": "Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"
"Лучше аналогов": "Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника" - 24.08.2022 Украина.ру
"Лучше аналогов": "Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"
Шлем российской экипировки военнослужащего "Ратник" защищает на 40 процентов эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили РИА Новости в кластере вооружений госкорпорации "Ростех"
2022-08-24T08:38
2022-08-24T08:38
ростех
ратник (экипировка)
вс рф
новости
шлемы
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В "Ростехе" уточнили, что основная задача разработчиков шлема "Ратника" была защитить бойца от мелких поражающих объектов, но он также "может спасти и от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 миллиметров и даже пулевых попаданий"Шлем имеет три слоя, что обеспечивает ему высокие амортизирующие качества, он хорошо поглощает удары — на шлеме могут появиться вмятины, он может деформироваться, но при этом здоровье бойца не пострадает, рассказали в корпорации.
https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html
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ростех, ратник (экипировка), вс рф, новости, шлемы
Ростех, Ратник (экипировка), ВС РФ, Новости, шлемы

"Лучше аналогов": "Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"

08:38 24.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Шлем российской экипировки военнослужащего "Ратник" защищает на 40 процентов эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили РИА Новости в кластере вооружений госкорпорации "Ростех"

Опыт применения экипировки "Ратник" в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30-40 процентов эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО.

сказали в "Ростехе"
В "Ростехе" уточнили, что основная задача разработчиков шлема "Ратника" была защитить бойца от мелких поражающих объектов, но он также "может спасти и от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 миллиметров и даже пулевых попаданий"
Шлем имеет три слоя, что обеспечивает ему высокие амортизирующие качества, он хорошо поглощает удары — на шлеме могут появиться вмятины, он может деформироваться, но при этом здоровье бойца не пострадает, рассказали в корпорации.
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