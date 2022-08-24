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"Лучше аналогов": "Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"

"Лучше аналогов": "Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника" - 24.08.2022 Украина.ру

"Лучше аналогов": "Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"

Шлем российской экипировки военнослужащего "Ратник" защищает на 40 процентов эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили РИА Новости в кластере вооружений госкорпорации "Ростех"

2022-08-24T08:38

2022-08-24T08:38

2022-08-24T08:38

ростех

ратник (экипировка)

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шлемы

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В "Ростехе" уточнили, что основная задача разработчиков шлема "Ратника" была защитить бойца от мелких поражающих объектов, но он также "может спасти и от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 миллиметров и даже пулевых попаданий"Шлем имеет три слоя, что обеспечивает ему высокие амортизирующие качества, он хорошо поглощает удары — на шлеме могут появиться вмятины, он может деформироваться, но при этом здоровье бойца не пострадает, рассказали в корпорации.

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ростех, ратник (экипировка), вс рф, новости, шлемы