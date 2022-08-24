https://ukraina.ru/20220824/1038020815.html

"Молодежь клонится к Москве" Как белорусы хранили свою русскость "за польским часом"

"Молодежь клонится к Москве" Как белорусы хранили свою русскость "за польским часом" - 24.08.2022 Украина.ру

"Молодежь клонится к Москве" Как белорусы хранили свою русскость "за польским часом"

На фоне обострения ситуации на Украине белорусско-польские отношения пришли в исторически естественное состояние. Поляки концентрируют войска на своих восточных Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T12:10

2022-08-24T12:10

2022-08-24T13:22

история

белоруссия

польша

гражданская война

советско-польская война

1919 г

1930-е

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На фоне обострения ситуации на Украине белорусско-польские отношения пришли в исторически естественное состояние. Поляки концентрируют войска на своих восточных рубежах, белорусское руководство — обличает экспансионистские планы Польши и заявляет, что не отдаст ни пяди белорусской земли. О том, что ждёт поляков, если они всё же перейдут границу с Белоруссией, красноречиво свидетельствует история Западной Белоруссии в межвоенный период – когда белорусы, вместе с украинцами, жили в польском государстве.Жители "Кресов Всходних" в основном сохраняли общерусское национальное самосознание: жёсткие полонизаторские практики не возымели в Западной Белоруссии хоть сколько-нибудь заметного эффекта. Именно это и предопределило безболезненный раздел второй Речи Посполитой в 1939 году.Советско-польская войнаРуководство восстановленного в 1918 году польского государства с самого начала намеревалось расширить территорию Польши до границ Речи Посполитой 1772 года – поглотить Литву, Белоруссию, Западную и Центральную Украину.Такая политика была вполне естественным продолжением традиций польской политической мысли: поляки всегда рассматривали польский этнический элемент на литовских, белорусских и малороссийских землях как доминирующую и единственную цивилизационную силу, только и способную, по выражению Романа Дмовского, к политической организации края.В феврале 1919 года, после вывода с западнорусской территории немецких войск, проигравших Первую мировую войну, в западные пределы России вторглись польские дивизии. Не встретив серьезного сопротивления со стороны красноармейцев, Войско Польское довольно быстро продвинулось вглубь Белоруссии.К весне 1920 года поляки заняли всю территорию буферной Литовско-Белорусской ССР, которая охватывала Ковенскую, Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии (Витебская и Могилевская губернии тогда входили в состав РСФСР).О том, что представляла собой польская оккупация Западной Белоруссии, можно судить по докладу главы Временного краевого правительства Белоруссии Александра Бахановича, отправленному в декабре 1919 года на имя Сергея Дмитриевича Сазонова – бывшего главы МИД Российской империи, а на момент доклада – министра иностранных дел Всероссийского правительства Александра Колчака и Антона Деникина. В докладе говорилось:О настроениях простых жителей Западной Белоруссии Баханович писал следующее:Любопытно, что автор доклада обращается к министру иностранных дел Всероссийского правительства с такой просьбой:"Нам должно быть позволено формирование русской добровольческой армии в пределах края, и за кадр формирований должен быть взят Пинско-Волынский Добровольческий Русский батальон, находящийся ныне в составе Польской армии под командованием польского генерала Листовского. Взявши за кадр наш родной и нами созданный батальон, мы в короткое время сумеем создать воинский отряд, достойный нашего края, который будет считать за честь принять участие в общей работе по созданию нашей великой России".Пинско-Волынский добровольческий батальон был сформирован в Пинске в октябре 1918 года под руководством энергичного офицера, местного уроженца капитана Бохенского. После отступления немцев из Пинска в январе 1919-го батальон в одиночку оборонял город от Красной армии и двух Полесских повстанческих коммунистических отрядов, однако под давлением превосходящих сил врага отступил к Антополю.Здесь отряд соединился с Войском Польским и 17 марта вернулся в Пинск. До конца 1919 года воины батальона вели бои с красными, а затем влились в состав Вооруженных сил Юга России, прибыв в январе 1920-го в Крым, где сразу же приняли участие в обороне полуострова (бои под Новониколаевкой и Юшунью).Завершилась история единственной полностью белой белорусской части 16 апреля 1920 года: приказом Главкома ВСЮР барона Петра Врангеля батальон был расформирован, а 120 его бойцов влились в состав 13-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса.Общерусские настроения жителей белорусских земель, оккупированных Польшей, признавали и сами поляки. Вот выдержка из рапорта польского офицера Яна Сушиньского (январь 1920 года):Основная масса белорусского населения слабо ориентировалась в политической неразберихе периода Гражданской войны, а потому для большинства жителей Белоруссии и белые, и красные были своими, русскими. Главное политическое требование всех белорусов (за исключением маленькой группы самостийников) формулировалось так: "Мы хотим жить в одном государстве с Москвой, а не в Польше". Все остальные требования отходили далеко на задний план.Однако же доминирующими среди белорусов были всё-таки монархические настроения. В подтверждение своих слов приведём рапорт Тадеуша Вуйчик Горского, начальника брестской Кресовой Стражи (октябрь 1920 года):РККА начала наступление на западном фронте 14 мая 1920 года, и уже к августу вся территория Белоруссии была занята большевиками.Красных встречали как русских освободителей от польской оккупации. Однако большевики восприняли благожелательное отношение к себе белорусского населения как проявление классовой солидарности, что сыграло с ними злую шутку.Воодушевленные успехом в Белоруссии, красноармейцы поскакали разжигать пожар мировой революции в Польшу, всерьез рассчитывая на поддержку польского пролетариата и крестьянства. Однако для польских трудящихся красноармейцы были русскими (в переводе на польский – пшеклентыми москалями), поэтому чаемого большевиками торжества рабоче-крестьянского интернационализма не случилось.После поражения красных в Варшавской битве (известной также как "чудо на Висле") началось их стремительное отступление. Польские войска не только выбили РККА из Польши, но и снова захватили значительную часть белорусской территории.12 октября 1920 года был заключен договор о перемирии, который определил предварительную советско-польскую границу, разделившую Белоруссию пополам. 18 марта 1921-го Советская Россия и Польша заключили в Риге мирный договор, в соответствии с которым Западная Белоруссия (территория современных Брестской и Гродненской областей, а также часть территории Минской и Витебской областей) осталась в составе Польши.За польским часомОтдельным пунктом Рижского мирного договора польское правительство гарантировало соблюдение прав и свобод западнорусского населения: Однако все благие пожелания остались на бумаге, а на практике Варшава взяла курс на жесткую полонизацию непольских народов, живших на Кресах Всходних.Реальное отношение польской политической элиты к белорусам отражают слова известного польского политика Александра Мейштовича, сказанные им в январе 1922 года в беседе с представителями Рабочего союза в Вильне:Вторая Речь Посполитая стремилась полонизировать и белорусов-православных, и белорусов-католиков, действуя изобретательно, и для каждого случая подбирая свой способ.Как отмечает белорусский историк Алексей Загидулин, первый пункт программы полонизации Белоруссии, разработанной чиновником министерства иностранных дел Польши Арцишевским в 1921 году, предусматривал "проведение размежевания между белорусами-католиками и белорусами-православными. Первых надлежит ограждать от белорусизации и окружать атмосферой польской культуры. Вторых надлежит предохранять от русификации, привлекая белорусские силы".Таким образом, белорусы-католики рассматривались Варшавой как потенциальные поляки и потому подлежали первоочередной и безусловной полонизации, в то время как православных белорусов сначала предполагалось вырвать из лона общерусской культуры при помощи самостийного белорусского проекта, а уже потом полонизировать.Поляки понимали, что для эффективной полонизации белорусской этнографической массы необходимо лишить её общерусской идентичности, оставшейся со времен Российской империи. Русский национальный проект был органичен для Белоруссии и весьма популярен в народной среде. Быть русским означало быть образованным человеком и ощущать себя наследником великой истории. Самостийный проект местечковых националистов не открывал никаких перспектив.Общерусское самосознание белорусов воспринималось официальной Варшавой как первоочередная угроза целостности польского национального государства, одна из самых насущных и болезненных проблем.Первым делом поляки расправились с русской школой.Если белорусскоязычные учебные заведения во Второй Речи Посполитой были закрыты только к 1938/1939 учебному году, то русские – почти сразу после установления в Западной Белоруссии польской власти. Более того, чиновники от образования тщательно следили за тем, чтобы преподавание в белорусскоязычных школах ни в коем случае не велось исподволь на русском языке.Учителя в белорусскоязычные школы шли неохотно, их приходилось туда буквально загонять. Так, осенью 1919 года руководство виленского Товарищества белорусских школ в своем циркуляре, адресованном учителям, откровенно писало:Ещё сложнее было загнать в белорусскоязычные школы учеников: подавляющее большинство родителей хотело, чтобы их дети учились по-русски. Предпочтение русскому образованию отдавали даже жители Белостока, самого западного города белорусской субэтнической территории – настолько западного, что сегодня он принадлежит Польше. Направленный в Белостокский повет в качестве белорусского учителя П. Костюк в своем отчете писал:Отчет датирован 12 сентября 1919 года. Через несколько лет все русские школы на территории Второй Речи Посполитой будут ликвидированы.Помимо русской школы под запретом в Западной Белоруссии находилась и русская пресса. Польские власти ввели прямые запреты на распространение издававшейся в Ужгороде (Чехословакия) "Русской народной газеты", берлинской "Евразийской хроники" и ряда других изданий на русском языке.Варшава старалась на корню пресекать выпуск русской прессы на Кресах Всходних. Яркий пример – попытка активиста русского движения в Пинске П. Хинича издавать газету "Под небом Полесья" в 1931 году. Уже в первых номерах газеты польская администрация углядела крамолу. Так, в статье о населении Пинска указывалось, что из 30 470 жителей города 19 597 составляют евреи, 7 249 – поляки, а остальные – русские, к числу которых газета отнесла белоруссов, украинцев и великорусов. Еще более вызывающей, с точки зрения властей Польши, была статья о переписи населения 1931 года. Констатировав, что "для нас, русских, предстоящая 9 декабря сего года всеобщая перепись населения… будет иметь огромное значение", газета призвала своих читателей указывать в качестве родного языка только русский:После выхода публикаций польские органы безопасности уличили газету "Под небом Полесья" в пророссийской направленности, владельцы пинских типографий по команде сверху отказались её печатать, и вскоре издание газеты было прекращено.В конце 1932 года в том же Пинске аналогичная история произошла с газетой "Пинский голос", которая, по словам редакции, стремилась "объединить всех русских людей на Полесьи и стать для них доступным печатным органом". В своем донесении в Варшаву полесский воевода Костек-Бернацки указывал, что издатель "Пинского голоса" Березницкий является убежденным русским монархистом и активистом русского движения в Пинске, "проводящим на данной территории вредную русификаторскую деятельность". В ответ на попытки издания русских газет администрация Полесского воеводства во второй половине 1930-х годов начала активно выпускать газеты на польском языке, призванные, как откровенно отмечали польские чиновники, полонизировать местное население Полесья. Однако полещуки, как и жители других регионов Западной Белоруссии, остались верны русской культуре и идентичности.Несмотря на отсутствие русских школ и русской прессы, жители Западной Белоруссии продолжали говорить и думать по-русски. Важным индикатором лингвистической ситуации в регионе является язык захоронений, и он почти повсеместно русский. К примеру, на заброшенном православном кладбище у ныне несуществующей деревни Радюки в Новогрудском районе Гродненской области все надписи на надгробиях сделаны на русском языке, нередко в дореволюционной орфографии. Причем захоронения с дореволюционным написанием относятся не только к польскому, но уже и к советскому периоду.Присоединение Западной Белоруссии к БССРПольскую власть местные жители воспринимали однозначно – как оккупацию. Единственной силой, способной избавить белорусов от польского ярма, выглядел СССР, который простой западнобелорусский люд считал Россией. О репрессиях, массовом голоде, насильственной белорусизации и прочих прелестях советской власти на западе Белой Руси тогда почти ничего не знали, а потому вступление Красной армии в восточные воеводства Польши 17 сентября 1939 года местные жители встретили с ликованием.По пакту Молотова-Риббентропа в состав БССР, помимо сегодняшних областей и районов Западной Белоруссии, вошла Белостокская область, населенная преимущественно белорусами. Любопытно, что накануне возвращения Белосточчины в состав Польши (произошло после окончания Второй мировой войны) местное белорусское население выражало категорическое несогласие с подобным шагом, желая остаться в составе России.Приведем фрагмент записки начальника политуправления 1-го Белорусского фронта С.Ф. Галаджева 1-му секретарю ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко от 23 августа 1944 года (с грифом "Секретно"), в которой описываются настроения белорусов Белосточчины:Крестьянин деревни Стрыки Августовского сельсовета Бельского района, описывая свою жизнь под властью поляков, заявил:Крестьянин той же деревни Будрицкий Иван Филиппович, середняк, белорус, рассказывая о взаимоотношениях между поляками и белорусами, сказал следующее:Несмотря на польские, советские и самостийные эксперименты в сфере национального строительства, жители Западной Белоруссии до сих пор во многом сохраняют русскую культурно-историческую идентичность, пусть и изрядно искаженную за сто последних лет. Вообще разделения Белоруссии на Западную и Восточную сегодня не существует: большинство жителей Бреста или Гродно говорят на русском языке и считают Пушкина своим поэтом, как и большинство жителей Могилёва или Гомеля.Так что если поляки захотят "вернуть" Западную Белоруссию, они обломают зубы. И прежде всего потому, что естественная общерусская составляющая национального самосознания белорусов значительно перевешивает наносную самостийность.

https://ukraina.ru/20200325/1027140192.html

https://ukraina.ru/20190813/1024596631.html

https://ukraina.ru/20220815/1037685422.html

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Кирилл Аверьянов-Минский

Кирилл Аверьянов-Минский

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Кирилл Аверьянов-Минский

история, белоруссия, польша, гражданская война, советско-польская война, 1919 г, 1930-е