https://ukraina.ru/20220824/1038020815.html
"Молодежь клонится к Москве" Как белорусы хранили свою русскость "за польским часом"
"Молодежь клонится к Москве" Как белорусы хранили свою русскость "за польским часом" - 24.08.2022 Украина.ру
"Молодежь клонится к Москве" Как белорусы хранили свою русскость "за польским часом"
На фоне обострения ситуации на Украине белорусско-польские отношения пришли в исторически естественное состояние. Поляки концентрируют войска на своих восточных Украина.ру, 24.08.2022
2022-08-24T12:10
2022-08-24T12:10
2022-08-24T13:22
история
белоруссия
польша
гражданская война
советско-польская война
1919 г
1930-е
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038027654_46:107:757:507_1920x0_80_0_0_ab821f93b83e77c62cc9107af08351ed.jpg
На фоне обострения ситуации на Украине белорусско-польские отношения пришли в исторически естественное состояние. Поляки концентрируют войска на своих восточных рубежах, белорусское руководство — обличает экспансионистские планы Польши и заявляет, что не отдаст ни пяди белорусской земли. О том, что ждёт поляков, если они всё же перейдут границу с Белоруссией, красноречиво свидетельствует история Западной Белоруссии в межвоенный период – когда белорусы, вместе с украинцами, жили в польском государстве.Жители "Кресов Всходних" в основном сохраняли общерусское национальное самосознание: жёсткие полонизаторские практики не возымели в Западной Белоруссии хоть сколько-нибудь заметного эффекта. Именно это и предопределило безболезненный раздел второй Речи Посполитой в 1939 году.Советско-польская войнаРуководство восстановленного в 1918 году польского государства с самого начала намеревалось расширить территорию Польши до границ Речи Посполитой 1772 года – поглотить Литву, Белоруссию, Западную и Центральную Украину.Такая политика была вполне естественным продолжением традиций польской политической мысли: поляки всегда рассматривали польский этнический элемент на литовских, белорусских и малороссийских землях как доминирующую и единственную цивилизационную силу, только и способную, по выражению Романа Дмовского, к политической организации края.В феврале 1919 года, после вывода с западнорусской территории немецких войск, проигравших Первую мировую войну, в западные пределы России вторглись польские дивизии. Не встретив серьезного сопротивления со стороны красноармейцев, Войско Польское довольно быстро продвинулось вглубь Белоруссии.К весне 1920 года поляки заняли всю территорию буферной Литовско-Белорусской ССР, которая охватывала Ковенскую, Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии (Витебская и Могилевская губернии тогда входили в состав РСФСР).О том, что представляла собой польская оккупация Западной Белоруссии, можно судить по докладу главы Временного краевого правительства Белоруссии Александра Бахановича, отправленному в декабре 1919 года на имя Сергея Дмитриевича Сазонова – бывшего главы МИД Российской империи, а на момент доклада – министра иностранных дел Всероссийского правительства Александра Колчака и Антона Деникина. В докладе говорилось:О настроениях простых жителей Западной Белоруссии Баханович писал следующее:Любопытно, что автор доклада обращается к министру иностранных дел Всероссийского правительства с такой просьбой:"Нам должно быть позволено формирование русской добровольческой армии в пределах края, и за кадр формирований должен быть взят Пинско-Волынский Добровольческий Русский батальон, находящийся ныне в составе Польской армии под командованием польского генерала Листовского. Взявши за кадр наш родной и нами созданный батальон, мы в короткое время сумеем создать воинский отряд, достойный нашего края, который будет считать за честь принять участие в общей работе по созданию нашей великой России".Пинско-Волынский добровольческий батальон был сформирован в Пинске в октябре 1918 года под руководством энергичного офицера, местного уроженца капитана Бохенского. После отступления немцев из Пинска в январе 1919-го батальон в одиночку оборонял город от Красной армии и двух Полесских повстанческих коммунистических отрядов, однако под давлением превосходящих сил врага отступил к Антополю.Здесь отряд соединился с Войском Польским и 17 марта вернулся в Пинск. До конца 1919 года воины батальона вели бои с красными, а затем влились в состав Вооруженных сил Юга России, прибыв в январе 1920-го в Крым, где сразу же приняли участие в обороне полуострова (бои под Новониколаевкой и Юшунью).Завершилась история единственной полностью белой белорусской части 16 апреля 1920 года: приказом Главкома ВСЮР барона Петра Врангеля батальон был расформирован, а 120 его бойцов влились в состав 13-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса.Общерусские настроения жителей белорусских земель, оккупированных Польшей, признавали и сами поляки. Вот выдержка из рапорта польского офицера Яна Сушиньского (январь 1920 года):Основная масса белорусского населения слабо ориентировалась в политической неразберихе периода Гражданской войны, а потому для большинства жителей Белоруссии и белые, и красные были своими, русскими. Главное политическое требование всех белорусов (за исключением маленькой группы самостийников) формулировалось так: "Мы хотим жить в одном государстве с Москвой, а не в Польше". Все остальные требования отходили далеко на задний план.Однако же доминирующими среди белорусов были всё-таки монархические настроения. В подтверждение своих слов приведём рапорт Тадеуша Вуйчик Горского, начальника брестской Кресовой Стражи (октябрь 1920 года):РККА начала наступление на западном фронте 14 мая 1920 года, и уже к августу вся территория Белоруссии была занята большевиками.Красных встречали как русских освободителей от польской оккупации. Однако большевики восприняли благожелательное отношение к себе белорусского населения как проявление классовой солидарности, что сыграло с ними злую шутку.Воодушевленные успехом в Белоруссии, красноармейцы поскакали разжигать пожар мировой революции в Польшу, всерьез рассчитывая на поддержку польского пролетариата и крестьянства. Однако для польских трудящихся красноармейцы были русскими (в переводе на польский – пшеклентыми москалями), поэтому чаемого большевиками торжества рабоче-крестьянского интернационализма не случилось.После поражения красных в Варшавской битве (известной также как "чудо на Висле") началось их стремительное отступление. Польские войска не только выбили РККА из Польши, но и снова захватили значительную часть белорусской территории.12 октября 1920 года был заключен договор о перемирии, который определил предварительную советско-польскую границу, разделившую Белоруссию пополам. 18 марта 1921-го Советская Россия и Польша заключили в Риге мирный договор, в соответствии с которым Западная Белоруссия (территория современных Брестской и Гродненской областей, а также часть территории Минской и Витебской областей) осталась в составе Польши.За польским часомОтдельным пунктом Рижского мирного договора польское правительство гарантировало соблюдение прав и свобод западнорусского населения: Однако все благие пожелания остались на бумаге, а на практике Варшава взяла курс на жесткую полонизацию непольских народов, живших на Кресах Всходних.Реальное отношение польской политической элиты к белорусам отражают слова известного польского политика Александра Мейштовича, сказанные им в январе 1922 года в беседе с представителями Рабочего союза в Вильне:Вторая Речь Посполитая стремилась полонизировать и белорусов-православных, и белорусов-католиков, действуя изобретательно, и для каждого случая подбирая свой способ.Как отмечает белорусский историк Алексей Загидулин, первый пункт программы полонизации Белоруссии, разработанной чиновником министерства иностранных дел Польши Арцишевским в 1921 году, предусматривал "проведение размежевания между белорусами-католиками и белорусами-православными. Первых надлежит ограждать от белорусизации и окружать атмосферой польской культуры. Вторых надлежит предохранять от русификации, привлекая белорусские силы".Таким образом, белорусы-католики рассматривались Варшавой как потенциальные поляки и потому подлежали первоочередной и безусловной полонизации, в то время как православных белорусов сначала предполагалось вырвать из лона общерусской культуры при помощи самостийного белорусского проекта, а уже потом полонизировать.Поляки понимали, что для эффективной полонизации белорусской этнографической массы необходимо лишить её общерусской идентичности, оставшейся со времен Российской империи. Русский национальный проект был органичен для Белоруссии и весьма популярен в народной среде. Быть русским означало быть образованным человеком и ощущать себя наследником великой истории. Самостийный проект местечковых националистов не открывал никаких перспектив.Общерусское самосознание белорусов воспринималось официальной Варшавой как первоочередная угроза целостности польского национального государства, одна из самых насущных и болезненных проблем.Первым делом поляки расправились с русской школой.Если белорусскоязычные учебные заведения во Второй Речи Посполитой были закрыты только к 1938/1939 учебному году, то русские – почти сразу после установления в Западной Белоруссии польской власти. Более того, чиновники от образования тщательно следили за тем, чтобы преподавание в белорусскоязычных школах ни в коем случае не велось исподволь на русском языке.Учителя в белорусскоязычные школы шли неохотно, их приходилось туда буквально загонять. Так, осенью 1919 года руководство виленского Товарищества белорусских школ в своем циркуляре, адресованном учителям, откровенно писало:Ещё сложнее было загнать в белорусскоязычные школы учеников: подавляющее большинство родителей хотело, чтобы их дети учились по-русски. Предпочтение русскому образованию отдавали даже жители Белостока, самого западного города белорусской субэтнической территории – настолько западного, что сегодня он принадлежит Польше. Направленный в Белостокский повет в качестве белорусского учителя П. Костюк в своем отчете писал:Отчет датирован 12 сентября 1919 года. Через несколько лет все русские школы на территории Второй Речи Посполитой будут ликвидированы.Помимо русской школы под запретом в Западной Белоруссии находилась и русская пресса. Польские власти ввели прямые запреты на распространение издававшейся в Ужгороде (Чехословакия) "Русской народной газеты", берлинской "Евразийской хроники" и ряда других изданий на русском языке.Варшава старалась на корню пресекать выпуск русской прессы на Кресах Всходних. Яркий пример – попытка активиста русского движения в Пинске П. Хинича издавать газету "Под небом Полесья" в 1931 году. Уже в первых номерах газеты польская администрация углядела крамолу. Так, в статье о населении Пинска указывалось, что из 30 470 жителей города 19 597 составляют евреи, 7 249 – поляки, а остальные – русские, к числу которых газета отнесла белоруссов, украинцев и великорусов. Еще более вызывающей, с точки зрения властей Польши, была статья о переписи населения 1931 года. Констатировав, что "для нас, русских, предстоящая 9 декабря сего года всеобщая перепись населения… будет иметь огромное значение", газета призвала своих читателей указывать в качестве родного языка только русский:После выхода публикаций польские органы безопасности уличили газету "Под небом Полесья" в пророссийской направленности, владельцы пинских типографий по команде сверху отказались её печатать, и вскоре издание газеты было прекращено.В конце 1932 года в том же Пинске аналогичная история произошла с газетой "Пинский голос", которая, по словам редакции, стремилась "объединить всех русских людей на Полесьи и стать для них доступным печатным органом". В своем донесении в Варшаву полесский воевода Костек-Бернацки указывал, что издатель "Пинского голоса" Березницкий является убежденным русским монархистом и активистом русского движения в Пинске, "проводящим на данной территории вредную русификаторскую деятельность". В ответ на попытки издания русских газет администрация Полесского воеводства во второй половине 1930-х годов начала активно выпускать газеты на польском языке, призванные, как откровенно отмечали польские чиновники, полонизировать местное население Полесья. Однако полещуки, как и жители других регионов Западной Белоруссии, остались верны русской культуре и идентичности.Несмотря на отсутствие русских школ и русской прессы, жители Западной Белоруссии продолжали говорить и думать по-русски. Важным индикатором лингвистической ситуации в регионе является язык захоронений, и он почти повсеместно русский. К примеру, на заброшенном православном кладбище у ныне несуществующей деревни Радюки в Новогрудском районе Гродненской области все надписи на надгробиях сделаны на русском языке, нередко в дореволюционной орфографии. Причем захоронения с дореволюционным написанием относятся не только к польскому, но уже и к советскому периоду.Присоединение Западной Белоруссии к БССРПольскую власть местные жители воспринимали однозначно – как оккупацию. Единственной силой, способной избавить белорусов от польского ярма, выглядел СССР, который простой западнобелорусский люд считал Россией. О репрессиях, массовом голоде, насильственной белорусизации и прочих прелестях советской власти на западе Белой Руси тогда почти ничего не знали, а потому вступление Красной армии в восточные воеводства Польши 17 сентября 1939 года местные жители встретили с ликованием.По пакту Молотова-Риббентропа в состав БССР, помимо сегодняшних областей и районов Западной Белоруссии, вошла Белостокская область, населенная преимущественно белорусами. Любопытно, что накануне возвращения Белосточчины в состав Польши (произошло после окончания Второй мировой войны) местное белорусское население выражало категорическое несогласие с подобным шагом, желая остаться в составе России.Приведем фрагмент записки начальника политуправления 1-го Белорусского фронта С.Ф. Галаджева 1-му секретарю ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко от 23 августа 1944 года (с грифом "Секретно"), в которой описываются настроения белорусов Белосточчины:Крестьянин деревни Стрыки Августовского сельсовета Бельского района, описывая свою жизнь под властью поляков, заявил:Крестьянин той же деревни Будрицкий Иван Филиппович, середняк, белорус, рассказывая о взаимоотношениях между поляками и белорусами, сказал следующее:Несмотря на польские, советские и самостийные эксперименты в сфере национального строительства, жители Западной Белоруссии до сих пор во многом сохраняют русскую культурно-историческую идентичность, пусть и изрядно искаженную за сто последних лет. Вообще разделения Белоруссии на Западную и Восточную сегодня не существует: большинство жителей Бреста или Гродно говорят на русском языке и считают Пушкина своим поэтом, как и большинство жителей Могилёва или Гомеля.Так что если поляки захотят "вернуть" Западную Белоруссию, они обломают зубы. И прежде всего потому, что естественная общерусская составляющая национального самосознания белорусов значительно перевешивает наносную самостийность.
https://ukraina.ru/20200325/1027140192.html
https://ukraina.ru/20190813/1024596631.html
https://ukraina.ru/20220815/1037685422.html
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история, белоруссия, польша, гражданская война, советско-польская война, 1919 г, 1930-е
На фоне обострения ситуации на Украине белорусско-польские отношения пришли в исторически естественное состояние. Поляки концентрируют войска на своих восточных рубежах, белорусское руководство — обличает экспансионистские планы Польши и заявляет, что не отдаст ни пяди белорусской земли. О том, что ждёт поляков, если они всё же перейдут границу с Белоруссией, красноречиво свидетельствует история Западной Белоруссии в межвоенный период – когда белорусы, вместе с украинцами, жили в польском государстве.
Жители "Кресов Всходних" в основном сохраняли общерусское национальное самосознание: жёсткие полонизаторские практики не возымели в Западной Белоруссии хоть сколько-нибудь заметного эффекта. Именно это и предопределило безболезненный раздел второй Речи Посполитой в 1939 году.
Руководство восстановленного в 1918 году польского государства с самого начала намеревалось расширить территорию Польши до границ Речи Посполитой 1772 года – поглотить Литву, Белоруссию, Западную и Центральную Украину.
Такая политика была вполне естественным продолжением традиций польской политической мысли: поляки всегда рассматривали польский этнический элемент на литовских, белорусских и малороссийских землях как доминирующую и единственную цивилизационную силу, только и способную, по выражению Романа Дмовского
, к политической организации края.
В феврале 1919 года, после вывода с западнорусской территории немецких войск, проигравших Первую мировую войну, в западные пределы России вторглись польские дивизии. Не встретив серьезного сопротивления со стороны красноармейцев, Войско Польское довольно быстро продвинулось вглубь Белоруссии.
К весне 1920 года поляки заняли всю территорию буферной Литовско-Белорусской ССР, которая охватывала Ковенскую, Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии (Витебская и Могилевская губернии тогда входили в состав РСФСР).
О том, что представляла собой польская оккупация Западной Белоруссии, можно судить по докладу главы Временного краевого правительства Белоруссии Александра Бахановича, отправленному в декабре 1919 года на имя Сергея Дмитриевича Сазонова – бывшего главы МИД Российской империи, а на момент доклада – министра иностранных дел Всероссийского правительства Александра Колчака и Антона Деникина. В докладе говорилось:
"С занятием поляками Волыни и Гродны работа наша стала невозможна, ибо, несмотря на широковещательное обращение к населению Пилсудского, на практике поляками давится беспощадно все, что может иметь хоть малейший намек на русское. Аресты и избиение населения жандармами и легионерами – явление самое обычное.
Ксендзы неистовствуют вовсю. В настоящий момент деятельно фабрикуется ксендзами и прочими политическими работниками голос населения, долженствующий доказать желание народонаселения Края присоединиться к Польше…
Создаются всякие белорусские учреждения из католиков и вообще поляков, [которые] устами своих ставленников фабрикуют белорусские декларации".
О настроениях простых жителей Западной Белоруссии Баханович писал следующее:
"В общем же я, объехавши ныне почти всю Гродненскую губернию, посетивши почти все более или менее значительные деревни и села, где всюду устраивались мною, несмотря на все существующие запрещения, всякие сборища, крестьянские собрания, могу смело заявить, что крестьянский элемент стоит на непреклонной точке отрицательного отношения и к Польше, и к Литве, признавая себя только русскими и желая себя видеть в составе единой, неделимой России.
Насильно вводимый в школах белорусский язык, или так называемую мову, крестьяне и слышать не хотят, а многие деревни взяли из школ своих детей только потому, что преподавание введено на белорусском наречии".
Любопытно, что автор доклада обращается к министру иностранных дел Всероссийского правительства с такой просьбой:
"Нам должно быть позволено формирование русской добровольческой армии в пределах края, и за кадр формирований должен быть взят Пинско-Волынский Добровольческий Русский батальон, находящийся ныне в составе Польской армии под командованием польского генерала Листовского. Взявши за кадр наш родной и нами созданный батальон, мы в короткое время сумеем создать воинский отряд, достойный нашего края, который будет считать за честь принять участие в общей работе по созданию нашей великой России".
Пинско-Волынский добровольческий батальон был сформирован в Пинске в октябре 1918 года под руководством энергичного офицера, местного уроженца капитана Бохенского. После отступления немцев из Пинска в январе 1919-го батальон в одиночку оборонял город от Красной армии и двух Полесских повстанческих коммунистических отрядов, однако под давлением превосходящих сил врага отступил к Антополю.
Здесь отряд соединился с Войском Польским и 17 марта вернулся в Пинск. До конца 1919 года воины батальона вели бои с красными, а затем влились в состав Вооруженных сил Юга России, прибыв в январе 1920-го в Крым, где сразу же приняли участие в обороне полуострова (бои под Новониколаевкой и Юшунью).
Завершилась история единственной полностью белой белорусской части 16 апреля 1920 года: приказом Главкома ВСЮР барона Петра Врангеля батальон был расформирован, а 120 его бойцов влились в состав 13-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса.
Общерусские настроения жителей белорусских земель, оккупированных Польшей, признавали и сами поляки. Вот выдержка из рапорта польского офицера Яна Сушиньского (январь 1920 года):
"Слуцк непоколебимый и непобеждённый - такими эпитетами русско-церковная общественность окрестила свой Слуцк. И тут есть доля правды. Еще во времена Петра и Екатерины здешние места считались своим плацдармом, дальше всего выдвинутым на запад. Отсюда наносились наиболее ощутимые удары по Польской Речи Посполитой (дело ликвидации унии)…
Наконец, здесь глубоко укоренились идеалы Сусаниных, Мининых и Пожарских. Деревенская молодежь здесь сильно пропитана идеей идти по следам героев…
Православные крестьяне, подстрекаемые жидами, верят, что вскоре польские паны отсюда уйдут и тогда настанет крестьянско-православный рай, а панам-католикам будет крышка…
Молодежь клонится преимущественно к Москве, и тут нечего удивляться, потому что она была воспитана в русских школах, потому вздыхает по Деникину и великой независимой России. Кроме того, здесь видна агитация социал-революционеров…
Православное население, особенно бывшие чиновники, не может смириться с современными условиями и потому не только тянется к Москве, но и по большевикам вздыхает".
Основная масса белорусского населения слабо ориентировалась в политической неразберихе периода Гражданской войны, а потому для большинства жителей Белоруссии и белые, и красные были своими, русскими. Главное политическое требование всех белорусов (за исключением маленькой группы самостийников) формулировалось так: "Мы хотим жить в одном государстве с Москвой, а не в Польше". Все остальные требования отходили далеко на задний план.
Однако же доминирующими среди белорусов были всё-таки монархические настроения. В подтверждение своих слов приведём рапорт Тадеуша Вуйчик Горского, начальника брестской Кресовой Стражи (октябрь 1920 года):
"Подавляющее большинство хотело бы видеть царское правительство. Суррогат царского правительства видят во Врангеле... Организованной большевистской акции (других до сих пор нет) на селе не наблюдается. Город Брест был сильно вовлечён в большевистскую акцию. Большевизм процветает, в первую очередь, среди евреев, а затем – среди великороссов".
РККА начала наступление на западном фронте 14 мая 1920 года, и уже к августу вся территория Белоруссии была занята большевиками.
Красных встречали как русских освободителей от польской оккупации. Однако большевики восприняли благожелательное отношение к себе белорусского населения как проявление классовой солидарности, что сыграло с ними злую шутку.
Воодушевленные успехом в Белоруссии, красноармейцы поскакали разжигать пожар мировой революции в Польшу, всерьез рассчитывая на поддержку польского пролетариата и крестьянства. Однако для польских трудящихся красноармейцы были русскими (в переводе на польский – пшеклентыми москалями), поэтому чаемого большевиками торжества рабоче-крестьянского интернационализма не случилось.
После поражения красных в Варшавской битве (известной также как "чудо на Висле") началось их стремительное отступление. Польские войска не только выбили РККА из Польши, но и снова захватили значительную часть белорусской территории.
12 октября 1920 года был заключен договор о перемирии, который определил предварительную советско-польскую границу, разделившую Белоруссию пополам. 18 марта 1921-го Советская Россия и Польша заключили в Риге мирный договор, в соответствии с которым Западная Белоруссия (территория современных Брестской и Гродненской областей, а также часть территории Минской и Витебской областей) осталась в составе Польши.
Отдельным пунктом Рижского мирног
о договора польское правительство гарантировало соблюдение прав и свобод западнорусского населения:
"Польша предоставляет лицам русской, украинской и белорусской национальности, находящимся в Польше, на основе равноправия национальностей все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и выполнение религиозных обрядов…
Лица русской, украинской и белорусской национальности в Польше имеют право в пределах внутреннего законодательства культивировать свой родной язык, организовывать и поддерживать свои школы, развивать свою культуру и образовывать общества и союзы".
Однако все благие пожелания остались на бумаге, а на практике Варшава взяла курс на жесткую полонизацию непольских народов, живших на Кресах Всходних.
Реальное отношение польской политической элиты к белорусам отражают слова известного польского политика Александра Мейштовича, сказанные им в январе 1922 года в беседе с представителями Рабочего союза в Вильне:
"Белоруссии самой историей предназначено быть мостом для польской экспансии на Восток. Белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ. Таков приговор истории, и мы должны ему способствовать".
Вторая Речь Посполитая стремилась полонизировать и белорусов-православных, и белорусов-католиков, действуя изобретательно, и для каждого случая подбирая свой способ.
Как отмечает белорусский историк Алексей Загидулин, первый пункт программы полонизации Белоруссии, разработанной чиновником министерства иностранных дел Польши Арцишевским в 1921 году, предусматривал "проведение размежевания между белорусами-католиками и белорусами-православными. Первых надлежит ограждать от белорусизации и окружать атмосферой польской культуры. Вторых надлежит предохранять от русификации, привлекая белорусские силы".
Таким образом, белорусы-католики рассматривались Варшавой как потенциальные поляки и потому подлежали первоочередной и безусловной полонизации, в то время как православных белорусов сначала предполагалось вырвать из лона общерусской культуры при помощи самостийного белорусского проекта, а уже потом полонизировать.
Поляки понимали, что для эффективной полонизации белорусской этнографической массы необходимо лишить её общерусской идентичности, оставшейся со времен Российской империи. Русский национальный проект был органичен для Белоруссии и весьма популярен в народной среде. Быть русским означало быть образованным человеком и ощущать себя наследником великой истории. Самостийный проект местечковых националистов не открывал никаких перспектив.
Общерусское самосознание белорусов воспринималось официальной Варшавой как первоочередная угроза целостности польского национального государства, одна из самых насущных и болезненных проблем.
Первым делом поляки расправились с русской школой.
Если белорусскоязычные учебные заведения во Второй Речи Посполитой были закрыты только к 1938/1939 учебному году, то русские – почти сразу после установления в Западной Белоруссии польской власти. Более того, чиновники от образования тщательно следили за тем, чтобы преподавание в белорусскоязычных школах ни в коем случае не велось исподволь на русском языке.
Учителя в белорусскоязычные школы шли неохотно, их приходилось туда буквально загонять. Так, осенью 1919 года руководство виленского Товарищества белорусских школ в своем циркуляре, адресованном учителям, откровенно писало:
"Если вы откажетесь быть белорусским учителем, то пользы белорусскому народу вы не принесете, так как открыть в вашем селе не белорусскую, а русскую школу при нынешних условиях нельзя, поскольку польские власти не позволят".
Ещё сложнее было загнать в белорусскоязычные школы учеников: подавляющее большинство родителей хотело, чтобы их дети учились по-русски. Предпочтение русскому образованию отдавали даже жители Белостока, самого западного города белорусской субэтнической территории – настолько западного, что сегодня он принадлежит Польше. Направленный в Белостокский повет в качестве белорусского учителя П. Костюк в своем отчете писал:
"Жители и комитет в Белостоке сказали: нам нужны школы русские или же польские, но не белорусские. Комитет в Белостоке не белорусский, а русский. Комитет уже открыл в Белостоке две школы: одну с преподаванием русского языка и частную за свои средства с преподаванием русского языка и Закона Божьего. Учителя у них свои… Услышав такое, мы все и разъехались".
Отчет датирован 12 сентября 1919 года. Через несколько лет все русские школы на территории Второй Речи Посполитой будут ликвидированы.
Помимо русской школы под запретом в Западной Белоруссии находилась и русская пресса. Польские власти ввели прямые запреты на распространение издававшейся в Ужгороде (Чехословакия) "Русской народной газеты", берлинской "Евразийской хроники" и ряда других изданий на русском языке.
Варшава старалась на корню пресекать выпуск русской прессы на Кресах Всходних.
Яркий пример – попытка активиста русского движения в Пинске П. Хинича издавать газету "Под небом Полесья" в 1931 году. Уже в первых номерах газеты польская администрация углядела крамолу. Так, в статье о населении Пинска указывалось, что из 30 470 жителей города 19 597 составляют евреи, 7 249 – поляки, а остальные – русские, к числу которых газета отнесла белоруссов, украинцев и великорусов.
Еще более вызывающей, с точки зрения властей Польши, была статья о переписи населения 1931 года. Констатировав, что "для нас, русских, предстоящая 9 декабря сего года всеобщая перепись населения… будет иметь огромное значение", газета призвала своих читателей указывать в качестве родного языка только русский:
"Пусть же каждый русский знает и помнит, что указание агентам по переписи языка русского как родного не является чем-то маловажным, а исполнением долга перед лицом национальных и культурных интересов русского меньшинства в Польской республике".
После выхода публикаций польские органы безопасности уличили газету "Под небом Полесья" в пророссийской направленности, владельцы пинских типографий по команде сверху отказались её печатать, и вскоре издание газеты было прекращено.
В конце 1932 года в том же Пинске аналогичная история произошла с газетой "Пинский голос", которая, по словам редакции, стремилась "объединить всех русских людей на Полесьи и стать для них доступным печатным органом". В своем донесении в Варшаву полесский воевода Костек-Бернацки указывал, что издатель "Пинского голоса" Березницкий является убежденным русским монархистом и активистом русского движения в Пинске, "проводящим на данной территории вредную русификаторскую деятельность".
"Принимая во внимание опасность русификаторской акции среди несознательного в национальном отношении местного населения, – писал в своем донесении воевода, – я запретил Березницкому издание русской газеты в Пинске".
В ответ на попытки издания русских газет администрация Полесского воеводства во второй половине 1930-х годов начала активно выпускать газеты на польском языке, призванные, как откровенно отмечали польские чиновники, полонизировать местное население Полесья. Однако полещуки, как и жители других регионов Западной Белоруссии, остались верны русской культуре и идентичности.
Несмотря на отсутствие русских школ и русской прессы, жители Западной Белоруссии продолжали говорить и думать по-русски.
Важным индикатором лингвистической ситуации в регионе является язык захоронений, и он почти повсеместно русский. К примеру, на заброшенном православном кладбище у ныне несуществующей деревни Радюки в Новогрудском районе Гродненской области все надписи на надгробиях сделаны на русском языке, нередко в дореволюционной орфографии. Причем захоронения с дореволюционным написанием относятся не только к польскому, но уже и к советскому периоду.
Присоединение Западной Белоруссии к БССР
Польскую власть местные жители воспринимали однозначно – как оккупацию. Единственной силой, способной избавить белорусов от польского ярма, выглядел СССР, который простой западнобелорусский люд считал Россией. О репрессиях, массовом голоде, насильственной белорусизации и прочих прелестях советской власти на западе Белой Руси тогда почти ничего не знали, а потому вступление Красной армии в восточные воеводства Польши 17 сентября 1939 года местные жители встретили с ликованием.
По пакту Молотова-Риббентропа в состав БССР, помимо сегодняшних областей и районов Западной Белоруссии, вошла Белостокская область, населенная преимущественно белорусами. Любопытно, что накануне возвращения Белосточчины в состав Польши (произошло после окончания Второй мировой войны) местное белорусское население выражало категорическое несогласие с подобным шагом, желая остаться в составе России.
Приведем фрагмент записки начальника политуправления 1-го Белорусского фронта С.Ф. Галаджева 1-му секретарю ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко от 23 августа 1944 года (с грифом "Секретно"), в которой описываются настроения белорусов Белосточчины:
"Антихович Антон Антипович, белорус, 82 года:
"Ради своих детей я уйду из города, где родился и прожил 82 года, если только здесь снова будут хозяйничать поляки. Только в 1939 году я услышал слово "гражданин", ранее я был только кацапом. Я много испытывал от поляков и теперь не хочу, чтобы мои дети разговаривали по-польски.
Первая жена у меня была полька, но я вынужден был развестись с ней, так как не смог перенести унижения. Было, приходят к ней родные и знакомые поляки и словно не замечают меня. Разговаривать не хотят или стараются чем-либо уколоть.
Белорусы с поляками никогда мирно не жили и жить не будут. Пусть Польша будет сто раз свободная и демократическая, белорусы в ней не останутся и убегут в Россию".
Крестьянин деревни Стрыки Августовского сельсовета Бельского района, описывая свою жизнь под властью поляков, заявил:
"До советской власти при поляках было очень плохо. Они к нам, белорусам, относились свысока, нужно было гладить только по шерсти. Как Красная армия выгнала немцев, то наши поляки снова заговорили о великой Польше. Полякам русский народ всегда помогал и сейчас помогает освободиться от немецких разбойников, вот они нам, пожалуй, черта два помогут. Если здесь будет власть поляков, то надо завтра удирать в Россию - к своим".
Крестьянин той же деревни Будрицкий Иван Филиппович, середняк, белорус, рассказывая о взаимоотношениях между поляками и белорусами, сказал следующее:
"При власти Польши мы, белорусы, много настрадались. Нас называли поляки кацапами и давали всякие другие унизительные прозвища. Конечно, по-моему, лучше бы, если была бы советская власть, но если и польская власть будет, то надо думать, там уже не старая панская Польша. А в случае издевательств над нами со стороны поляков мы скажем: "Пошли вы к черту" – и поедем в Москву к товарищу Сталину с жалобой, он нас, белорусов, в обиду не даст".
Несмотря на польские, советские и самостийные эксперименты в сфере национального строительства, жители Западной Белоруссии до сих пор во многом сохраняют русскую культурно-историческую идентичность, пусть и изрядно искаженную за сто последних лет. Вообще разделения Белоруссии на Западную и Восточную сегодня не существует: большинство жителей Бреста или Гродно говорят на русском языке и считают Пушкина своим поэтом, как и большинство жителей Могилёва или Гомеля.
Так что если поляки захотят "вернуть" Западную Белоруссию, они обломают зубы. И прежде всего потому, что естественная общерусская составляющая национального самосознания белорусов значительно перевешивает наносную самостийность.