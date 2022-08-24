https://ukraina.ru/20220824/1038007941.html

От смены пола до смены герба. Выдержит ли киевская "Родина-мать" все испытания

От смены пола до смены герба. Выдержит ли киевская "Родина-мать" все испытания - 24.08.2022 Украина.ру

От смены пола до смены герба. Выдержит ли киевская "Родина-мать" все испытания

На Украине в очередной раз решили "декоммунизировать" символ Киева

2022-08-24T09:41

2022-08-24T09:41

2022-08-24T10:17

эксклюзив

родина-мать

киев

монумент

история

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В Киеве в очередной раз решили расправиться с грандиозным монументом «Родины-матери», в свое время бывшем символом столицы Украины. Той еще Украины, советской. Но на этот раз все, кажется, серьезней, чем было в предыдущие годы «декоммунизации». Министр культуры страны Александр Ткаченко сделал предложение, от которого власти столицы вряд ли смогут отказаться...На убийство не хватало денегВообще, грандиозный монумент «Родина-мать» («Батьківщина-мати») в самом центре Киева всегда стоял костью в горле у националистов и их представителей в правительстве, проводящих оголтелую декоммунизацию.При этом сам памятник практически не имел политического подтекста. Он, как раз наоборот, был символом процветания и достигнутых успехов.С одной стороны, образец монументального советского искусства в самом сердце столицы, навсегда отказывающейся от «тоталитарного прошлого», выглядит и в самом деле идеологически странно. Нет социалистической Украины, нет СССР, а пришедшие к власти националисты вообще не как самое важное достояние своей страны воспринимают победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. А ведь Родина-мать именно символ той победы. Кроме всего прочего, в руках скульптуры – меч и щит с изображением герба Советского Союза. Страны такой уже нет. А герб и его символы есть.С другой, символика памятника настолько глубока и ценна — ведь речь о Родине-матери, которая есть, независимо от идеологических предпочтений, у каждого нормального человека... Видимо, именно поэтому разрушить монумент до сих пор не смогли ни «первооткрыватель» декоммунизации и войны с памятниками экс-президент Украины Петр Порошенко, ни нынешние киевские «хозяйственники», привыкшие на всем зарабатывать (можно ведь вместо монумента небоскреб возвести). Хотя на многие народные святыни их руки легко поднимаются.Еще в 2015 году Институт Национальной памяти (УИНП) под руководством одиозного тогдашнего депутата Верховной Рады и историка Владимира Вятровича поднял на обсуждение вопрос о демонтаже памятника. От этой затеи отказались сразу же из-за банальной технической невыполнимости: масса монумента – 500 тонн, он весь покрыт листами нержавеющей стали весом по 25-30 тонн, и у властей попросту не нашлось технических средств, чтобы демонтировать махину.Годом позднее Вятрович заявил о скорой «декоммунизации» щита с изображением советского герба. По его задумке, вместо него должен был появиться Трезубец, нынешний герб независимой Украины. Реализовать эту идею также не удалось по очевидным причинам: у властей города не нашлось на это архитектурное новшество денег, а закрывать герб специальным щитом, как предложил очередной «преобразователь» и глава Института национальной памяти Антон Дробович, оказалось трудно и неудобно.Сотрудникам этого учреждения удалось добиться лишь одного: по знаковым датам на голову скульптуры надевают маковый венок, напоминающий традиционный девичий головной убор из украинского костюма. Точно так же поступали и с памятниками Владимиру Ленину в тех местах, где на мгновенный снос недоставало средств, — наряжали в вышиванку и пририсовывали густые казацкие усы, придававшие ему небольшую схожесть с украинским поэтом Тарасом Шевченко.В конце концов в июле, в преддверии 32 годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в 1990 году, министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что по результату «всенародного» голосования, было принято, наконец, решение изменить советский герб на щите Родины-матери на украинский.Символика памятникаКиевская Родина-мать является уникальным монументом – величавым, гордым, символичным. Важным любому украинцу настолько, что расправиться с ней не под силу и самому отпетому мерзавцу и цинику.На открытии памятника в 1981 году присутствовал лично Леонид Ильич Брежнев. Он поздравил город-герой Киев с Днем Победы и открыл пятую по величине статую в мире – киевскую «Родину-мать» обошли по высоте только Статуя Единства на острове Садху памяти индийского государственного деятеля Валлабхаи Пателя; монумент Будды Лечжун-Сасачжа в Моунъюа, на Мьянме; еще одна статуя Будды в китайском Пиндиншанье, и еще одна в японском Усику – «Дайбуцу Усику».Братскими по духу и замыслу являются киевской матери монументы «Родина-мать зовет!» в Волгограде и «Мать-родина» в Санкт-Петербурге. Обе эти статуи были созданы гораздо раньше киевской сестры, но всех их объединяет один и тот же образ матери, женщины, жены.По отчетам скульпторов и инженеров, работавших над монументом, он почти неуязвим. Главный скульптор Василий Бородай утверждал, что «Родина-мать» может выдержать любую непогоду и даже землетрясение силой 9 баллов и простоять должна не менее 150 лет.Но испытания, выпавшие на долю именно этого памятника, похоже, оказались почище 9-бального землетрясения. На государственные праздники, в частности в День Конституции Украины, монумент подсвечивают цветами украинского желто-голубого флага, а в 2020 году Активисты киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью коптера разместили возле монумента ЛГБТ-флаг радужной расцветки так, словно он закреплен на мече.Щит, украшенный советским гербом, не дает покоя даже таким аполитичным организациям, как «Укрзлізниця», которая с помощью компьютерной графики убрала герб со щита в ролике выставки «Ukraine wow» в 2019 году. Герб, под которым сражался насмерть каждый советский украинец в Великую Отечественную войну, деятели железной дороги решили спрятать.В 2021 году киевский активист Александр Артемов разместил на сайте Киевского горсовета петицию, в которой, «в соответствии с идеологическими запросами общества», предложил сменить пол статуе «Родина-мать», убрав женскую грудь и приделав к ней крылья.К шестому месяцу спецоперации на Украине истерия против всего русского, и тем более советского, достигла апогея. 22 августа издание о культуре Vogue анонсировало выставочный проект «Родина-мать". Переопределение», который должен пройти в Музее войны в Киеве. Автор и куратор выставки – Юрий Савчук.Месть проигравшихВ принципе, предлагаемые ныне изменения монумента можно было бы назвать «косметическими» (особенно в сравнении с предыдущими предложениями), если бы не одно но. И в данном случае четко прослеживается линия на забвение собственной героической истории украинского народа — победившего вместе с другими народами фашизм в 1945-м и построившего вместе с ними же одно из самых процветающих государств Европы, при нынешней власти приходящего в упадок.Так что это не столько смена идеологии и символов, сколько подсознательная месть истории ныне несостоявшегося государства.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, родина-мать, киев, монумент, история