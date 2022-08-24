https://ukraina.ru/20220824/1038007941.html
От смены пола до смены герба. Выдержит ли киевская "Родина-мать" все испытания
От смены пола до смены герба. Выдержит ли киевская "Родина-мать" все испытания - 24.08.2022 Украина.ру
От смены пола до смены герба. Выдержит ли киевская "Родина-мать" все испытания
На Украине в очередной раз решили "декоммунизировать" символ Киева
2022-08-24T09:41
2022-08-24T09:41
2022-08-24T10:17
эксклюзив
родина-мать
киев
монумент
история
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В Киеве в очередной раз решили расправиться с грандиозным монументом «Родины-матери», в свое время бывшем символом столицы Украины. Той еще Украины, советской. Но на этот раз все, кажется, серьезней, чем было в предыдущие годы «декоммунизации». Министр культуры страны Александр Ткаченко сделал предложение, от которого власти столицы вряд ли смогут отказаться...На убийство не хватало денегВообще, грандиозный монумент «Родина-мать» («Батьківщина-мати») в самом центре Киева всегда стоял костью в горле у националистов и их представителей в правительстве, проводящих оголтелую декоммунизацию.При этом сам памятник практически не имел политического подтекста. Он, как раз наоборот, был символом процветания и достигнутых успехов.С одной стороны, образец монументального советского искусства в самом сердце столицы, навсегда отказывающейся от «тоталитарного прошлого», выглядит и в самом деле идеологически странно. Нет социалистической Украины, нет СССР, а пришедшие к власти националисты вообще не как самое важное достояние своей страны воспринимают победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. А ведь Родина-мать именно символ той победы. Кроме всего прочего, в руках скульптуры – меч и щит с изображением герба Советского Союза. Страны такой уже нет. А герб и его символы есть.С другой, символика памятника настолько глубока и ценна — ведь речь о Родине-матери, которая есть, независимо от идеологических предпочтений, у каждого нормального человека... Видимо, именно поэтому разрушить монумент до сих пор не смогли ни «первооткрыватель» декоммунизации и войны с памятниками экс-президент Украины Петр Порошенко, ни нынешние киевские «хозяйственники», привыкшие на всем зарабатывать (можно ведь вместо монумента небоскреб возвести). Хотя на многие народные святыни их руки легко поднимаются.Еще в 2015 году Институт Национальной памяти (УИНП) под руководством одиозного тогдашнего депутата Верховной Рады и историка Владимира Вятровича поднял на обсуждение вопрос о демонтаже памятника. От этой затеи отказались сразу же из-за банальной технической невыполнимости: масса монумента – 500 тонн, он весь покрыт листами нержавеющей стали весом по 25-30 тонн, и у властей попросту не нашлось технических средств, чтобы демонтировать махину.Годом позднее Вятрович заявил о скорой «декоммунизации» щита с изображением советского герба. По его задумке, вместо него должен был появиться Трезубец, нынешний герб независимой Украины. Реализовать эту идею также не удалось по очевидным причинам: у властей города не нашлось на это архитектурное новшество денег, а закрывать герб специальным щитом, как предложил очередной «преобразователь» и глава Института национальной памяти Антон Дробович, оказалось трудно и неудобно.Сотрудникам этого учреждения удалось добиться лишь одного: по знаковым датам на голову скульптуры надевают маковый венок, напоминающий традиционный девичий головной убор из украинского костюма. Точно так же поступали и с памятниками Владимиру Ленину в тех местах, где на мгновенный снос недоставало средств, — наряжали в вышиванку и пририсовывали густые казацкие усы, придававшие ему небольшую схожесть с украинским поэтом Тарасом Шевченко.В конце концов в июле, в преддверии 32 годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в 1990 году, министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что по результату «всенародного» голосования, было принято, наконец, решение изменить советский герб на щите Родины-матери на украинский.Символика памятникаКиевская Родина-мать является уникальным монументом – величавым, гордым, символичным. Важным любому украинцу настолько, что расправиться с ней не под силу и самому отпетому мерзавцу и цинику.На открытии памятника в 1981 году присутствовал лично Леонид Ильич Брежнев. Он поздравил город-герой Киев с Днем Победы и открыл пятую по величине статую в мире – киевскую «Родину-мать» обошли по высоте только Статуя Единства на острове Садху памяти индийского государственного деятеля Валлабхаи Пателя; монумент Будды Лечжун-Сасачжа в Моунъюа, на Мьянме; еще одна статуя Будды в китайском Пиндиншанье, и еще одна в японском Усику – «Дайбуцу Усику».Братскими по духу и замыслу являются киевской матери монументы «Родина-мать зовет!» в Волгограде и «Мать-родина» в Санкт-Петербурге. Обе эти статуи были созданы гораздо раньше киевской сестры, но всех их объединяет один и тот же образ матери, женщины, жены.По отчетам скульпторов и инженеров, работавших над монументом, он почти неуязвим. Главный скульптор Василий Бородай утверждал, что «Родина-мать» может выдержать любую непогоду и даже землетрясение силой 9 баллов и простоять должна не менее 150 лет.Но испытания, выпавшие на долю именно этого памятника, похоже, оказались почище 9-бального землетрясения. На государственные праздники, в частности в День Конституции Украины, монумент подсвечивают цветами украинского желто-голубого флага, а в 2020 году Активисты киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью коптера разместили возле монумента ЛГБТ-флаг радужной расцветки так, словно он закреплен на мече.Щит, украшенный советским гербом, не дает покоя даже таким аполитичным организациям, как «Укрзлізниця», которая с помощью компьютерной графики убрала герб со щита в ролике выставки «Ukraine wow» в 2019 году. Герб, под которым сражался насмерть каждый советский украинец в Великую Отечественную войну, деятели железной дороги решили спрятать.В 2021 году киевский активист Александр Артемов разместил на сайте Киевского горсовета петицию, в которой, «в соответствии с идеологическими запросами общества», предложил сменить пол статуе «Родина-мать», убрав женскую грудь и приделав к ней крылья.К шестому месяцу спецоперации на Украине истерия против всего русского, и тем более советского, достигла апогея. 22 августа издание о культуре Vogue анонсировало выставочный проект «Родина-мать". Переопределение», который должен пройти в Музее войны в Киеве. Автор и куратор выставки – Юрий Савчук.Месть проигравшихВ принципе, предлагаемые ныне изменения монумента можно было бы назвать «косметическими» (особенно в сравнении с предыдущими предложениями), если бы не одно но. И в данном случае четко прослеживается линия на забвение собственной героической истории украинского народа — победившего вместе с другими народами фашизм в 1945-м и построившего вместе с ними же одно из самых процветающих государств Европы, при нынешней власти приходящего в упадок.Так что это не столько смена идеологии и символов, сколько подсознательная месть истории ныне несостоявшегося государства.
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эксклюзив, родина-мать, киев, монумент, история
От смены пола до смены герба. Выдержит ли киевская "Родина-мать" все испытания
09:41 24.08.2022 (обновлено: 10:17 24.08.2022)
На Украине в очередной раз решили "декоммунизировать" символ Киева
В Киеве в очередной раз решили расправиться с грандиозным монументом «Родины-матери», в свое время бывшем символом столицы Украины. Той еще Украины, советской. Но на этот раз все, кажется, серьезней, чем было в предыдущие годы «декоммунизации». Министр культуры страны Александр Ткаченко сделал предложение, от которого власти столицы вряд ли смогут отказаться...
На убийство не хватало денег
Вообще, грандиозный монумент «Родина-мать» («Батьківщина-мати») в самом центре Киева всегда стоял костью в горле у националистов и их представителей в правительстве, проводящих оголтелую декоммунизацию.
При этом сам памятник практически не имел политического подтекста. Он, как раз наоборот, был символом процветания и достигнутых успехов.
«Советский народ показал, что он умеет хорошо использовать блага мира… Одно из живых свидетельств этого – ваш красавец Киев, город-герой, возрожденный из руин и более прекрасный, чем когда-либо», — заявил киевлянам генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев на открытии монумента.
С одной стороны, образец монументального советского искусства в самом сердце столицы, навсегда отказывающейся от «тоталитарного прошлого», выглядит и в самом деле идеологически странно. Нет социалистической Украины, нет СССР, а пришедшие к власти националисты вообще не как самое важное достояние своей страны воспринимают победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. А ведь Родина-мать именно символ той победы.
Кроме всего прочего, в руках скульптуры – меч и щит с изображением герба Советского Союза. Страны такой уже нет. А герб и его символы есть.
С другой, символика памятника настолько глубока и ценна — ведь речь о Родине-матери, которая есть, независимо от идеологических предпочтений, у каждого нормального человека... Видимо, именно поэтому разрушить монумент до сих пор не смогли ни «первооткрыватель» декоммунизации и войны с памятниками экс-президент Украины Петр Порошенко, ни нынешние киевские «хозяйственники», привыкшие на всем зарабатывать (можно ведь вместо монумента небоскреб возвести). Хотя на многие народные святыни их руки легко поднимаются.
Еще в 2015 году Институт Национальной памяти (УИНП) под руководством одиозного тогдашнего депутата Верховной Рады и историка Владимира Вятровича поднял на обсуждение вопрос о демонтаже памятника. От этой затеи отказались сразу же из-за банальной технической невыполнимости: масса монумента – 500 тонн, он весь покрыт листами нержавеющей стали весом по 25-30 тонн, и у властей попросту не нашлось технических средств, чтобы демонтировать махину.
Годом позднее Вятрович заявил о скорой «декоммунизации» щита с изображением советского герба. По его задумке, вместо него должен был появиться Трезубец, нынешний герб независимой Украины. Реализовать эту идею также не удалось по очевидным причинам: у властей города не нашлось на это архитектурное новшество денег, а закрывать герб специальным щитом, как предложил очередной «преобразователь» и глава Института национальной памяти Антон Дробович, оказалось трудно и неудобно.
Сотрудникам этого учреждения удалось добиться лишь одного: по знаковым датам на голову скульптуры надевают маковый венок, напоминающий традиционный девичий головной убор из украинского костюма. Точно так же поступали и с памятниками Владимиру Ленину в тех местах, где на мгновенный снос недоставало средств, — наряжали в вышиванку и пририсовывали густые казацкие усы, придававшие ему небольшую схожесть с украинским поэтом Тарасом Шевченко.
В конце концов в июле, в преддверии 32 годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в 1990 году, министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что по результату «всенародного» голосования, было принято, наконец, решение изменить советский герб на щите Родины-матери на украинский.
Сегодня нельзя допустить, чтобы исчезла память о миллионах людей, хладнокровно уничтоженных только потому, что они были советскими гражданами. Мы должны помнить обо всех них – о русских и украинцах, о белорусах и евреях, о мужчинах и женщинах, о стариках и малолетних детях.
Александр Дюков
Российский писатель и историк
Киевская Родина-мать является уникальным монументом – величавым, гордым, символичным. Важным любому украинцу настолько, что расправиться с ней не под силу и самому отпетому мерзавцу и цинику.
На открытии памятника в 1981 году присутствовал лично Леонид Ильич Брежнев. Он поздравил город-герой Киев с Днем Победы и открыл пятую по величине статую в мире – киевскую «Родину-мать» обошли по высоте только Статуя Единства на острове Садху памяти индийского государственного деятеля Валлабхаи Пателя; монумент Будды Лечжун-Сасачжа в Моунъюа, на Мьянме; еще одна статуя Будды в китайском Пиндиншанье, и еще одна в японском Усику – «Дайбуцу Усику».
Братскими по духу и замыслу являются киевской матери монументы «Родина-мать зовет!» в Волгограде и «Мать-родина» в Санкт-Петербурге. Обе эти статуи были созданы гораздо раньше киевской сестры, но всех их объединяет один и тот же образ матери, женщины, жены.
По отчетам скульпторов и инженеров, работавших над монументом, он почти неуязвим. Главный скульптор Василий Бородай утверждал, что «Родина-мать» может выдержать любую непогоду и даже землетрясение силой 9 баллов и простоять должна не менее 150 лет.
Но испытания, выпавшие на долю именно этого памятника, похоже, оказались почище 9-бального землетрясения.
На государственные праздники, в частности в День Конституции Украины, монумент подсвечивают цветами украинского желто-голубого флага, а в 2020 году Активисты киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью коптера разместили возле монумента ЛГБТ-флаг радужной расцветки так, словно он закреплен на мече.
Щит, украшенный советским гербом, не дает покоя даже таким аполитичным организациям, как «Укрзлізниця», которая с помощью компьютерной графики убрала герб со щита в ролике выставки «Ukraine wow» в 2019 году. Герб, под которым сражался насмерть каждый советский украинец в Великую Отечественную войну, деятели железной дороги решили спрятать.
В 2021 году киевский активист Александр Артемов разместил на сайте Киевского горсовета петицию, в которой, «в соответствии с идеологическими запросами общества», предложил сменить пол статуе «Родина-мать», убрав женскую грудь и приделав к ней крылья.
К шестому месяцу спецоперации на Украине истерия против всего русского, и тем более советского, достигла апогея. 22 августа издание о культуре Vogue анонсировало выставочный проект «Родина-мать". Переопределение», который должен пройти в Музее войны в Киеве. Автор и куратор выставки – Юрий Савчук.
Эклектичная скульптура является образцом главенствующего в то время социалистического реализма. Это классическое описание образа монумента «Родина-мать», уникальной стальной фигуры, которая известна всему миру как неповторимый артобъект и визитная карточка Киева. Но скульптуру «Родина-мать» общество уже долгое время воспринимает как советскую памятку. Постепенно она стала на путь трансформации восприятия и визуального эффекта, раз за разом наряжалась в венок из цветов мака и украинские национальные костюмы.
В принципе, предлагаемые ныне изменения монумента можно было бы назвать «косметическими» (особенно в сравнении с предыдущими предложениями), если бы не одно но. И в данном случае четко прослеживается линия на забвение собственной героической истории украинского народа — победившего вместе с другими народами фашизм в 1945-м и построившего вместе с ними же одно из самых процветающих государств Европы, при нынешней власти приходящего в упадок.
Так что это не столько смена идеологии и символов, сколько подсознательная месть истории ныне несостоявшегося государства.