Обстрел Донецка, Дуда захотел ликвидировать "Северный поток-2". Итоги 23 августа
18:56 23.08.2022 (обновлено: 18:57 23.08.2022)
Террористка Вовк в Эстонии, в центре Донецка совершен теракт, Дуда выступил на "Крымской платформе"
Террористка Наталья Вовк находится в Эстонии. Реакция Таллина и Москвы.
Накануне 22 августа ФСБ назвала подозреваемую в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", — указано в пресс-релизе ФСБ.
В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.
Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР (Е982ХН DPR), в Москве — казахстанские (172AJD02), а при выезде — украинские (AH7771IP).
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на заявление ФСБ РФ ответил, что информация о бегстве Вовк в Эстонию – "провокация Москвы" и Россия таким образом пытается "отмстить" Таллину за поддержку Украины.
Член Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил, что в случае невыдачи Эстонией России Натальи Вовк Таллин могут ждать жесткие меры.
В свою очередь сенатор СФ России Александр Башкин заявил, что содействуя России в расследовании теракта, Эстонские власти докажут, что их страна – правовое государство.
Если Эстония будет сотрудничать в вопросе расследования причастности Натальи Вовк к убийству Дугиной, это "будет шаг суверенного и цивилизованного государства".
Обстрел администрации Донецка
В полден 23 августа в штабе территориальной обороны Донецка сообщили об обстреле центра города, в результате которого были повреждены здания гостиницы "Централь", школы и администрации главы ДНР Дениса Пушилина.
"По Ворошиловскому району Донецка выпущено ещё 7 снарядов калибром 155 мм. По предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые", - мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Известно о двух жертвах среди мирных жителей: двое мужчин 51 и 18 лет погибли в результате обстрела. В Ворошиловском районе города повреждены частные дома и автомобили, на бульваре им. Пушкина пострадало здание городской школы №1.
Пушлин сделал заявление о том, что при обстреле города ВСУ использовали вооружение НАТО. По его информации, были применены снаряды калибра 155-мм для американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
По сути Запад причастен к конкретному, целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. Считаю, что преступный киевский режим должен понести заслуженное наказание.
Ранее в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о том, что сорок восемь человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин "Лепесток", двое из пострадавших – дети.
В комментарии для Украина.ру российский музыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин накануне объяснил, что террористические акты устрашения против Донбасса и России готовились давно, когда никто еще не понимал этого.
К сожалению, Украина этой доктрины придерживается и кураторы, наставники у них известны – это Британия, Европа, Америка. То, что с Россией собирались воевать, это было известно давно и проходили семинары и лекции, и киевляне мне рассказывали, что террор- одна из составных частей. Тогда это было далеко и непонятно, что случится, но, вот, это происходит. Они показали это на Донбассе, ну и дальше будут, видимо, показывать – что мы уязвимы, что никто не может быть спокоен. Ну, это устрашение, это понятно.
В Киеве проходит "Крымская платформа", приехал президент Польши Анджей Дуда
В украинской столице проходит второй саммит так называемой "Крымской платформы". В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Дуда.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал участников "Крымской платформы" террористами и их пособниками. По его словам, неважно, что говорят участники, если это не показания следствию и суду.
Главной сенсацией стало заявление Дуды. Президент Польши призвал уничтожить российский газопровод "Северный поток-2".
Изменение политики на Западе - это не просто прекращение "Северного потока-2", но также полная его ликвидация, демонтаж.
В интервью Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла рассказал, что приходиться признать, что мероприятие имело для нынешних киевских властей позитивный результат. Прежде всего, потому что произошло достаточно большое собрание, пусть и не самое представительное, но различные страны выразили им свою поддержку, это много значит.
Понятно, что здесь внутренние причины, но тем не менее, это было заметно. Как раз отсчет идет именно от "Крымской платформы" в Киеве. Что-то там интересное произошло с ее западными кураторами.