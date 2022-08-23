https://ukraina.ru/20220823/1038021866.html

Обстрел Донецка, Дуда захотел ликвидировать "Северный поток-2". Итоги 23 августа

Обстрел Донецка, Дуда захотел ликвидировать "Северный поток-2". Итоги 23 августа - 23.08.2022 Украина.ру

Обстрел Донецка, Дуда захотел ликвидировать "Северный поток-2". Итоги 23 августа

Террористка Вовк в Эстонии, в центре Донецка совершен теракт, Дуда выступил на "Крымской платформе" Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T18:56

2022-08-23T18:56

2022-08-23T18:57

хроники

дуда

донецк

дарья дугина

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Террористка Вовк в Эстонии, в центре Донецка совершен теракт, Дуда выступил на "Крымской платформе"Террористка Наталья Вовк находится в Эстонии. Реакция Таллина и Москвы.Накануне 22 августа ФСБ назвала подозреваемую в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии."Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", — указано в пресс-релизе ФСБ.В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР (Е982ХН DPR), в Москве — казахстанские (172AJD02), а при выезде — украинские (AH7771IP).Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на заявление ФСБ РФ ответил, что информация о бегстве Вовк в Эстонию – "провокация Москвы" и Россия таким образом пытается "отмстить" Таллину за поддержку Украины.Член Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил, что в случае невыдачи Эстонией России Натальи Вовк Таллин могут ждать жесткие меры.В свою очередь сенатор СФ России Александр Башкин заявил, что содействуя России в расследовании теракта, Эстонские власти докажут, что их страна – правовое государство.Обстрел администрации ДонецкаВ полден 23 августа в штабе территориальной обороны Донецка сообщили об обстреле центра города, в результате которого были повреждены здания гостиницы "Централь", школы и администрации главы ДНР Дениса Пушилина.Известно о двух жертвах среди мирных жителей: двое мужчин 51 и 18 лет погибли в результате обстрела. В Ворошиловском районе города повреждены частные дома и автомобили, на бульваре им. Пушкина пострадало здание городской школы №1.Пушлин сделал заявление о том, что при обстреле города ВСУ использовали вооружение НАТО. По его информации, были применены снаряды калибра 155-мм для американских реактивных систем залпового огня HIMARS.Ранее в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о том, что сорок восемь человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин "Лепесток", двое из пострадавших – дети.В комментарии для Украина.ру российский музыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин накануне объяснил, что террористические акты устрашения против Донбасса и России готовились давно, когда никто еще не понимал этого.В Киеве проходит "Крымская платформа", приехал президент Польши Анджей ДудаВ украинской столице проходит второй саммит так называемой "Крымской платформы". В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Дуда.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал участников "Крымской платформы" террористами и их пособниками. По его словам, неважно, что говорят участники, если это не показания следствию и суду.Главной сенсацией стало заявление Дуды. Президент Польши призвал уничтожить российский газопровод "Северный поток-2".В интервью Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла рассказал, что приходиться признать, что мероприятие имело для нынешних киевских властей позитивный результат. Прежде всего, потому что произошло достаточно большое собрание, пусть и не самое представительное, но различные страны выразили им свою поддержку, это много значит.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, дуда, донецк, дарья дугина