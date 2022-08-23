Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда - 23.08.2022 Украина.ру
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Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда - 23.08.2022 Украина.ру
Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
Хотя тема блокады, которую Литва устроила Калининграду, ушла из повестки СМИ, вопрос не решен. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T18:10
2022-08-23T18:10
новости
литва
калининград
блокада
экономика
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Межевич отметил, что Литва фактически провоцирует Россию на иные методы решения этой проблемы, но поддаваться на эти провокации ни в коем случае нельзя.В ответ на фашистскую политику Прибалтики в отношении России и русских ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с ними государственной изменой, заключил собеседник издания.
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новости, литва, калининград, блокада, экономика
Новости, Литва, Калининград, блокада, Экономика

Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда

18:10 23.08.2022
 
© Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград
© Игорь Зарембо
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Хотя тема блокады, которую Литва устроила Калининграду, ушла из повестки СМИ, вопрос не решен. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру
"Плохо там дела обстоят. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Изначально при заключении договора о калининградском транзите никаких квот не было. Нам усложняют условия", - констатировал эксперт.
Межевич отметил, что Литва фактически провоцирует Россию на иные методы решения этой проблемы, но поддаваться на эти провокации ни в коем случае нельзя.
"Никаких военных решений. Только экономические. Только экономическая блокада Литвы, а доставка грузов морским путем. Это несколько дороже, но справимся", - уверен специалист.
В ответ на фашистскую политику Прибалтики в отношении России и русских ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с ними государственной изменой, заключил собеседник издания.
 
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