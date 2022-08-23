https://ukraina.ru/20220823/1038018868.html

Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда

Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда - 23.08.2022 Украина.ру

Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда

Хотя тема блокады, которую Литва устроила Калининграду, ушла из повестки СМИ, вопрос не решен. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

2022-08-23T18:10

2022-08-23T18:10

2022-08-23T18:10

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Межевич отметил, что Литва фактически провоцирует Россию на иные методы решения этой проблемы, но поддаваться на эти провокации ни в коем случае нельзя.В ответ на фашистскую политику Прибалтики в отношении России и русских ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с ними государственной изменой, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, калининград, блокада, экономика