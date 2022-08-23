https://ukraina.ru/20220823/1038009333.html

Украина запугивает пленных, логика и ход спецоперации. О чём говорили эксперты 22 августа

Украина запугивает пленных, логика и ход спецоперации. О чём говорили эксперты 22 августа - 23.08.2022 Украина.ру

Украина запугивает пленных, логика и ход спецоперации. О чём говорили эксперты 22 августа

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T18:00

2022-08-23T18:00

2022-08-23T18:00

эксклюзив

всу

украина

россия

донбасс

одесса

николаев

александр артамонов

андрей суздальцев

виктор литовкин

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Исполнитель убийства Дарьи Дугиной не нужна Украине и Западу, Россия тактически побеждает на поле боя в Донбассе, а ВСУ нужно отодвинуть минимум на 300 километровОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 22 августа.Что ждёт Наталью ВовкНакануне политолог Андрей Суздальцев у себя в телеграм-канале провёл опрос по поводу дальнейшей судьбы Натальи Вовк.Напомним, Федеральная служба безопасности сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной: как отмечается, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.Большинство читателей Андрея Суздальцева уверены, что Вовк станет жертвой покушения, в котором обвинят Россию. Политолог поясняет такую точку зрения."Удар по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое число сдавшихся в плен "азовцев" (террористическая организация, запрещена в РФ), был символичен. В понимании Киева они вообще не должны были сдаваться. Но они стали говорить и это не устроило Киев.А сейчас в преддверии трибунала в Донецке и Мариуполе над оставшимися "азовцами" необходимо запугать пленных ВСУ и "Азова"*.Поэтому было бы идеально, чтобы исполнитель убийства Дарьи Дугиной просто исчезла. Повторюсь, это запугает пленных украинцев и даст возможности для демонизации России на Западе, чтобы объявить нас страной-террористом", – сказал эксперт.Он добавил, что исполнитель убийства Дарьи Дугиной "никому не нужна", более того – даже опасна."Это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров. Ей бы следовало сдаться российским властям. Это хотя бы сохранило ей жизнь", – заявил Суздальцев.Запад не готов поставлять оружие Украине на 100%О ситуации на фронтах в Донбассе рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов.По его словам, Россия тактически побеждает на поле боя. Основным направлением удара по-прежнему остаются только что освобожденные Пески. Продолжается и наступление на Авдеевку с целью закрепиться там и выжать противника на линию Славянск-Краматорск."Подготовленных бойцов у украинской армии становится все меньше и меньше. А для подготовки хорошего военного специалиста требуется как минимум год.Украинская армия действительно несет невосполнимые потери. Работает "арта". К сожалению, продолжаются прилеты по нашей территории, гибнут мирные жители.При этом наши западные враги (французы, немцы и американцы) приняли очередной пакет военной помощи на миллиард долларов (стволы и боеприпасы). Впечатляет, что немцы готовы поставлять тяжелое вооружение. Но, как сказал один из моих знакомых героев России, пока ВПК Германии и Франции к этому не готов. Для этого нужно год или два.Будет ли этот год или два у ВСУ – надо задуматься", – сказал Артамонов.Логика СВО: как будет идти спецоперацияСейчас Союзные силы действуют в основном на Донецком направлении, отмечает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Цель – освободить Донецкую народную республику полностью, окончательно и бесповоротно."Пока мы этого не сделаем, мы не можем приступить к форсированному освобождению Николаевской области и города Николаева, потому что всегда есть возможность получить удар в спину.Мы должны отодвинуть от границ Донецкой народной республики, Луганской народной республики украинские части еще как минимум на 300 километров. Это значит, мы должны освободить Харьковскую область, Запорожскую полностью область, ну и дальше Николаевскую область", – заявил Литовкин.Он поясняет, почему речь идёт именно о 300 километрах."Мы помним, что задача, которую поставил президент России перед вооруженными силами, которые выполняют специальную военную операцию, это обеспечить безопасность Луганской и Донецкой народной республик. Мы их освободили, а безопасность их мы еще не обеспечили.Почему не обеспечили? Потому, что украинский режим имеет возможность наносить удары с территории не освобожденных областей своих, украинских областей, то есть, Харьковской области, Сумской области, Запорожской области, где там (еще ВСУ – Ред.) есть, или Днепропетровской области – наносить удары дальнобойных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня из "Хаймарсов" американских.Значит, "Хаймарсы" – пока у нас самые большие снаряды или ракеты летают на триста километров, поэтому на триста километров мы должны от границы этих республик отодвинуть их, чтобы они не обстреливали ни Луганск, ни Донецк, ни другие города этих республик", – сообщил эксперт.А потом, продолжил он, мы будем двигаться дальше, освободим Запорожскую область и Николаев."Мы пока обрабатываем Николаев со всех сторон, то есть, уничтожаем вокруг Николаева какие-то базы – базы ПВО, базы горюче-смазочных материалов, тренировочные лагеря, где находятся украинские бандиты и наемники различных стран, мы знаем по сообщениям Министерства обороны – там сто наемников уничтожили, двести нацистов уничтожили. К зачистке самого Николаева мы пока не приступаем.Логика подсказывает, что надо сначала решить те задачи, о которых я вам уже сказал, и потом приступать к освобождению Николаевской области, а затем Одесской области", – заявил Литовкин.* Признана в РФ террористической организацией и запрещена

https://ukraina.ru/20220823/1037980747.html

https://ukraina.ru/20220823/1038003891.html

https://ukraina.ru/20220823/1037985629.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, украина, россия, донбасс, одесса, николаев, александр артамонов, андрей суздальцев, виктор литовкин