https://ukraina.ru/20220823/1038009234.html
Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России
Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России - 23.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России
Страны Запада с марта 2004 года проводят "Балтийское воздушное патрулирование". Круглосуточно и круглогодично задействованы все западные ядерные державы (США, Великобритания, Франция). Четыре типа самолетов-носителей ядерного оружия. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T17:49
2022-08-23T17:49
2022-08-23T17:49
новости
сша
нато
ядерное оружие
россия
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102482/51/1024825154_0:118:2786:1685_1920x0_80_0_0_671cd61552af252586076e77ea57f0dd.jpg
Эксперт уточнил, что еще до 24 февраля США, Норвегия, Румыния и Бельгия увеличили количество самолетов в этом "патрулировании". Эти самолеты базируются на трех военных базах в Прибалтике. Эмари (Эстония), Лиелварде (Латвия) и Шауляй (Литва). А один из самолетов тяжелой стратегической авиации США B-52H производил учебные бомбометания в 60 км от Калининградской области.Мы не знаем, несут ли они ядерное оружие, или нет. Нет инспекции. Тактическое ядерное оружие никогда не обсуждалось за столом переговоров ни США, ни СССР/РФ. Поэтому у Запада руки развязаны в связи с тем, что они хотят разместить ядерные ракеты средней дальности снова в Европе, добавил специалист.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102482/51/1024825154_191:0:2595:1803_1920x0_80_0_0_fd05b02f1b93d3f621317c0e1f719b89.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, нато, ядерное оружие, россия, прибалтика
Новости, США, НАТО, Ядерное оружие, Россия, Прибалтика
Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России
Страны Запада с марта 2004 года проводят "Балтийское воздушное патрулирование". Круглосуточно и круглогодично задействованы все западные ядерные державы (США, Великобритания, Франция). Четыре типа самолетов-носителей ядерного оружия. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что еще до 24 февраля США, Норвегия, Румыния и Бельгия увеличили количество самолетов в этом "патрулировании". Эти самолеты базируются на трех военных базах в Прибалтике. Эмари (Эстония), Лиелварде (Латвия) и Шауляй (Литва). А один из самолетов тяжелой стратегической авиации США B-52H производил учебные бомбометания в 60 км от Калининградской области.
"Там есть авиабомбы в 50 килотонн, а это в три раза больше хиросимской авиабомбы. Есть и по 100, и по 500. Почему они вдруг наезжают, что якобы мы готовы применить тактическое ядерное оружие на Украине? Чтобы отвести от себя подозрение. Это тоже нехороший признак", - подчеркнул Козин.
Мы не знаем, несут ли они ядерное оружие, или нет. Нет инспекции. Тактическое ядерное оружие никогда не обсуждалось за столом переговоров ни США, ни СССР/РФ. Поэтому у Запада руки развязаны в связи с тем, что они хотят разместить ядерные ракеты средней дальности снова в Европе, добавил специалист.