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Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России

Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России - 23.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России

Страны Запада с марта 2004 года проводят "Балтийское воздушное патрулирование". Круглосуточно и круглогодично задействованы все западные ядерные державы (США, Великобритания, Франция). Четыре типа самолетов-носителей ядерного оружия. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-23T17:49

2022-08-23T17:49

2022-08-23T17:49

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Эксперт уточнил, что еще до 24 февраля США, Норвегия, Румыния и Бельгия увеличили количество самолетов в этом "патрулировании". Эти самолеты базируются на трех военных базах в Прибалтике. Эмари (Эстония), Лиелварде (Латвия) и Шауляй (Литва). А один из самолетов тяжелой стратегической авиации США B-52H производил учебные бомбометания в 60 км от Калининградской области.Мы не знаем, несут ли они ядерное оружие, или нет. Нет инспекции. Тактическое ядерное оружие никогда не обсуждалось за столом переговоров ни США, ни СССР/РФ. Поэтому у Запада руки развязаны в связи с тем, что они хотят разместить ядерные ракеты средней дальности снова в Европе, добавил специалист.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, нато, ядерное оружие, россия, прибалтика