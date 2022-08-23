Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России - 23.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России
Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России - 23.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России
Страны Запада с марта 2004 года проводят "Балтийское воздушное патрулирование". Круглосуточно и круглогодично задействованы все западные ядерные державы (США, Великобритания, Франция). Четыре типа самолетов-носителей ядерного оружия. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T17:49
2022-08-23T17:49
новости
сша
нато
ядерное оружие
россия
прибалтика
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Эксперт уточнил, что еще до 24 февраля США, Норвегия, Румыния и Бельгия увеличили количество самолетов в этом "патрулировании". Эти самолеты базируются на трех военных базах в Прибалтике. Эмари (Эстония), Лиелварде (Латвия) и Шауляй (Литва). А один из самолетов тяжелой стратегической авиации США B-52H производил учебные бомбометания в 60 км от Калининградской области.Мы не знаем, несут ли они ядерное оружие, или нет. Нет инспекции. Тактическое ядерное оружие никогда не обсуждалось за столом переговоров ни США, ни СССР/РФ. Поэтому у Запада руки развязаны в связи с тем, что они хотят разместить ядерные ракеты средней дальности снова в Европе, добавил специалист.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, нато, ядерное оружие, россия, прибалтика
Новости, США, НАТО, Ядерное оружие, Россия, Прибалтика

Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России

17:49 23.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2019. День третий
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Страны Запада с марта 2004 года проводят "Балтийское воздушное патрулирование". Круглосуточно и круглогодично задействованы все западные ядерные державы (США, Великобритания, Франция). Четыре типа самолетов-носителей ядерного оружия. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что еще до 24 февраля США, Норвегия, Румыния и Бельгия увеличили количество самолетов в этом "патрулировании". Эти самолеты базируются на трех военных базах в Прибалтике. Эмари (Эстония), Лиелварде (Латвия) и Шауляй (Литва). А один из самолетов тяжелой стратегической авиации США B-52H производил учебные бомбометания в 60 км от Калининградской области.
"Там есть авиабомбы в 50 килотонн, а это в три раза больше хиросимской авиабомбы. Есть и по 100, и по 500. Почему они вдруг наезжают, что якобы мы готовы применить тактическое ядерное оружие на Украине? Чтобы отвести от себя подозрение. Это тоже нехороший признак", - подчеркнул Козин.
Мы не знаем, несут ли они ядерное оружие, или нет. Нет инспекции. Тактическое ядерное оружие никогда не обсуждалось за столом переговоров ни США, ни СССР/РФ. Поэтому у Запада руки развязаны в связи с тем, что они хотят разместить ядерные ракеты средней дальности снова в Европе, добавил специалист.
 
НовостиСШАНАТОЯдерное оружиеРоссияПрибалтика
 
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