Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1038008310.html
Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине
Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине
Действия российских войск на Украине по-своему уникальны в военной истории, потому что "русские убрали календарь из уравнения" и стремятся достичь поставленных целей, максимизируя потери противника и минимизируя свои. Об этом рассказал на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала
2022-08-23T18:00
2022-08-23T18:00
спецоперация
новости
разведчик
артиллерия
вс рф
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037353747_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_39b95a9e987f9a21327cc75d27069b6c.jpg.webp
По его словам, российские войска извлекают все возможные преимущества из своего превосходства в артиллерии.Обозреватель указал, что разница в потерях, которые в настоящее время несут российские войска и военные киевского режима, достигает "неслыханных" значений. По его оценке, они составляют от одного к десяти до одного к двадцати.Он подчеркнул, что эти цифры тем более удивительны, что российские войска идут в наступление против примерно равных по численности сил хорошо окопавшегося противника.
https://ukraina.ru/20220813/1037585450.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037353747_123:0:1878:1316_1920x0_80_0_0_4b9470ccf3bf2a54bffb9361dc3751b2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, новости, разведчик, артиллерия, вс рф, всу, потери всу
Спецоперация, Новости, разведчик, артиллерия, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине

18:00 23.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Действия российских войск на Украине по-своему уникальны в военной истории, потому что "русские убрали календарь из уравнения" и стремятся достичь поставленных целей, максимизируя потери противника и минимизируя свои. Об этом рассказал на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала
По его словам, российские войска извлекают все возможные преимущества из своего превосходства в артиллерии.

Почти каждый раз, когда происходят военные действия, на военачальников давит время, за которое необходимо достичь поставленных целей … Жизнями [их подчинённых] жертвуют во имя того, чтобы вовремя выполнить эти цели. Русские убрали календарь из уравнения, их не беспокоит время. Их беспокоит только цель

Скотт Риттер
Отставной офицер американской разведки
Обозреватель указал, что разница в потерях, которые в настоящее время несут российские войска и военные киевского режима, достигает "неслыханных" значений. По его оценке, они составляют от одного к десяти до одного к двадцати.
порошенко всу бтр солдаты авдеевка флаг оружие - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:30
"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направленииАвдеевку взять сложно, но армия РФ перемалывать укрепления противника, идет небольшое продвижение, но основной упор делается на охват, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Он подчеркнул, что эти цифры тем более удивительны, что российские войска идут в наступление против примерно равных по численности сил хорошо окопавшегося противника.
 
СпецоперацияНовостиразведчикартиллерияВС РФВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта
18:10Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
18:00Украина запугивает пленных, логика и ход спецоперации. О чём говорили эксперты 22 августа
18:00Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине
17:59Правда от Pink Floyd, война Зеленского: что говорили об Украине в мире 23 августа
17:52Джаралла рассказал о причинах диверсий в Крыму и последствиях "Крымской платформы"
17:49Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России
17:42Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму
17:17Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
17:15Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео
17:10Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?
17:07Бессмысленный саммит. Главное о "Крымской платформе" в Киеве
16:58Портал для поиска работы Superjob включил Донбасс и Запорожье в состав РФ
16:52Александр Артамонов: Россия перемолола ВСУ в Донбассе, поэтому НАТО хочет войти в Одессу
16:42Не ВСУ: американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
16:42Кирилл Стремоусов о том, почему украинские нацисты жаждут крови
16:13Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший
16:07Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
16:01Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других
16:00Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа
Лента новостейМолния