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Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине

Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине - 23.08.2022 Украина.ру

Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине

Действия российских войск на Украине по-своему уникальны в военной истории, потому что "русские убрали календарь из уравнения" и стремятся достичь поставленных целей, максимизируя потери противника и минимизируя свои. Об этом рассказал на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала

2022-08-23T18:00

2022-08-23T18:00

2022-08-23T18:00

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По его словам, российские войска извлекают все возможные преимущества из своего превосходства в артиллерии.Обозреватель указал, что разница в потерях, которые в настоящее время несут российские войска и военные киевского режима, достигает "неслыханных" значений. По его оценке, они составляют от одного к десяти до одного к двадцати.Он подчеркнул, что эти цифры тем более удивительны, что российские войска идут в наступление против примерно равных по численности сил хорошо окопавшегося противника.

https://ukraina.ru/20220813/1037585450.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спецоперация, новости, разведчик, артиллерия, вс рф, всу, потери всу