Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Действия российских войск на Украине по-своему уникальны в военной истории, потому что "русские убрали календарь из уравнения" и стремятся достичь поставленных целей, максимизируя потери противника и минимизируя свои. Об этом рассказал на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала
По его словам, российские войска извлекают все возможные преимущества из своего превосходства в артиллерии.
Почти каждый раз, когда происходят военные действия, на военачальников давит время, за которое необходимо достичь поставленных целей … Жизнями [их подчинённых] жертвуют во имя того, чтобы вовремя выполнить эти цели. Русские убрали календарь из уравнения, их не беспокоит время. Их беспокоит только цель
Обозреватель указал, что разница в потерях, которые в настоящее время несут российские войска и военные киевского режима, достигает "неслыханных" значений. По его оценке, они составляют от одного к десяти до одного к двадцати.
13 августа, 08:30"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направленииАвдеевку взять сложно, но армия РФ перемалывать укрепления противника, идет небольшое продвижение, но основной упор делается на охват, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Он подчеркнул, что эти цифры тем более удивительны, что российские войска идут в наступление против примерно равных по численности сил хорошо окопавшегося противника.