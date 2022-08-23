https://ukraina.ru/20220823/1038007584.html

Правда от Pink Floyd, война Зеленского: что говорили об Украине в мире 23 августа

Правда от Pink Floyd, война Зеленского: что говорили об Украине в мире 23 августа - 23.08.2022 Украина.ру

Правда от Pink Floyd, война Зеленского: что говорили об Украине в мире 23 августа

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T17:59

2022-08-23T17:59

2022-08-23T17:59

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

петр порошенко

сша

госпереворот

турция

зерно

миротворец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038008468_0:155:2636:1637_1920x0_80_0_0_66d90d3f2ab605480e5e2b9fcd17036b.jpg

Легендарный музыкант раскрывает миру глаза на УкраинуСооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сказал, что не воспринимает всерьёз попадание в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Туда он попал за слова о разжигающем огонь на Украине военном преступнике, президенте США Джо Байдене и за критику НАТО из-за продвижения к российской границе.Британский музыкант отмечает, что Пётр Порошенко пришёл к власти на Украине в результате организованного Соединёнными Штатами госпереворота, а нынешний президент страны Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, избран с огромным перевесом в голосах — в первом туре он набрал 73%."Его политическая платформа заключалась в том, что он будет выполнять Минские соглашения, которые должны были дать автономию Донецкой и Луганской областям и включить весь Донбасс — с его экономикой — в суверенную Украину. Это было одним из пунктов. Кроме того, он баллотировался с платформой, согласно которой Украина никогда не будет пытаться вступить в НАТО. И это всё продолжается на фоне соглашения, которое Горбачёв заключил с госсекретарём США в 1989–1990 годах (о том, что НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток – ред.)", - напомнил Уотерс.Музыкант подчёркивает, что это вовсе не означает, что он одобряет действия президента РФ Владимира Путина, но Уотерс понимает, что Россию вывели за все рамки: на протяжении 15 лет она предупреждала о красных линиях, которые попираются НАТО и американцами. Уотерс недоумевает: почему Байден не поговорит с Путиным, как 35-й президент США Джон Кеннеди с советским лидером Никитой Хрущёвым в 1961 году во время Карибского кризиса?"Я считаю, что мы должны остановить военный конфликт. Это самое главное. Но, похоже, Джо Байден не хочет этого, потому что продолжает отправлять всё больше и больше вооружений. Неужели он думает, что украинская армия сможет одолеть Россию? Это то, на что СМИ как бы намекают, что это нормально, что эти боевые действия продолжаются. Почему? Пожалуйста, прекратите это", - заявил Уотерс.По его словам, информации о ситуации на Украине крайне мало, но он уверен, что многие люди там тоже не хотят прекращения конфликта."На Западе много говорят… После переворота 2014 года они вдруг изменили своё мнение и решили, что на Украине нет фашистских группировок.Мне написала девочка-подросток: "Единственное, в чем я с Вами не согласна, — Вы говорите, что на Украине есть фашисты, но их нет. Ни одного". Что? Это ребёнок, который живёт там, и она, вероятно, верит в эту пропаганду. Вы видите символику на форме батальонов. Мы все это знаем. И мы все знаем, что, скорее всего, после выборов, когда Зеленский обещал всему народу Украины, что он будет выполнять Минские соглашения, к нему кто-то подошёл и, не прилагая чрезмерных усилий, уговорил его передумать и не делать этого", - заявил Уотерс.Главный противник договорённостей по Украине — не СШАО сопротивлении части мирового сообщества урегулированию украинского конфликта в интервью телеканалу Haber Global рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ."На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны - члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны - члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение", - сказал дипломат.Чавушоглу уточнил, что речь идёт не о Соединённых Штатах. Они, наоборот, внесли вклад в заключение сделки по открытию доступа на мировой рынок продовольственной продукции, включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, отмену ограничений на банковские операции.Американские власти действительно сняли ограничения на поставки удобрений из РФ, в которых сами испытывали большую потребность, однако в целом вторая часть зерновой сделки, заключённой в Стамбуле, предусматривающая разблокировку экспорта российского зерна, до сих пор не выполнена, обращает внимание МИД РФ."Были страны Европы, которые хотели саботировать это (заключение продовольственной сделки – ред.). Мы не теряем надежды и продолжаем наши усилия", - добавил Чавушоглу.Оскорбительный для Киева выход из конфликтаОбозреватель чешского портала iDNES Томаш Прохазка отмечает, что в последние десятилетия внешняя политика США — не слишком успешна: некоторые успехи чередуются с полными провалами, как в Ираке, Сирии или Афганистане."В конфликте на Украине Вашингтон сыграл ключевую роль, которую еще предстоит точно описать лет через 50 или более. <...> Соединённые Штаты, вполне очевидно, активно участвовали в зажжении спички и раздували конфликт", - говорится в статье.Автор предупреждает, что конфликт на Украине может стать топливом для гораздо более масштабной войны с далеко идущими последствиями."Украинский конфликт постепенно ушёл с первых страниц мировых СМИ. Сейчас перед Западом стоит сложная дилемма. Он не может бросить Украину на произвол судьбы, потому что обоснованно боится эскалации конфликта, который может вылиться в Третью мировую войну. Ведь холодная война нас не научила тому, что нельзя выиграть войну против ядерной державы", - заявил Прохазка.В связи с этим он видит единственный выход из сложившейся ситуации – переговоры, поскольку позиция, что накачивание Украины всё большим количеством оружия и боеприпасов позволит быстрее достигнуть мира, не просто наивна и безответственна, но и крайне опасна. Причём как для Украины, как и для всей Европы."Этот конфликт можно закончить только компромиссом, благодаря которому ни одна из сторон не выйдет побеждённой. Однако "компромисс" для нынешней украинской верхушки — ругательное слово. Президент Владимир Зеленский всецело предан военной машине и ищет только военные решения. В недавнем выступлении он снова заверил весь мир, что война не закончится, пока Украина не заберёт обратно Крым, что на самом деле равносильно заявлению, что война не закончится в обозримом будущем, да и в необозримом тоже", — говорится в статье iDNES.

https://ukraina.ru/20220117/1033083374.html

https://ukraina.ru/20220802/1037215632.html

https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, петр порошенко, сша, госпереворот, турция, зерно, миротворец, джо байден, переговоры