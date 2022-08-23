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Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве - 23.08.2022 Украина.ру
Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
Россия обязана нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Если мы это однажды заявили, то бесполезно повторять это многократно, ничего не делая. Тогда надо было молчать. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T17:17
2022-08-23T17:17
2022-08-23T17:17
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Эксперт подчеркнул, что Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава.Кроме того, как только эшелон, колонна грузовиков и военно-транспортные самолеты НАТО пересекут границу с Украиной, их надо уничтожать. Иначе будут гибнуть наши люди, которые этого не заслуживают, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, центр, россия, украина
Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
Россия обязана нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Если мы это однажды заявили, то бесполезно повторять это многократно, ничего не делая. Тогда надо было молчать. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава.
"Если ты что-то сказал, надо делать. Я был в Сербии и в Косово. Я видел разрушенное министерство обороны в Белграде. Я видел в Приштине разрушенную натовскими бомбардировками штаб-квартиру ООН. Они пошли на это, потому что им это обоснованно это надо было сделать. Это было не случайное попадание, это было высокоточное оружие", - указал Козин.
Кроме того, как только эшелон, колонна грузовиков и военно-транспортные самолеты НАТО пересекут границу с Украиной, их надо уничтожать. Иначе будут гибнуть наши люди, которые этого не заслуживают, заключил собеседник издания.