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Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве

Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве - 23.08.2022 Украина.ру

Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве

Россия обязана нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Если мы это однажды заявили, то бесполезно повторять это многократно, ничего не делая. Тогда надо было молчать. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-23T17:17

2022-08-23T17:17

2022-08-23T17:17

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Эксперт подчеркнул, что Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава.Кроме того, как только эшелон, колонна грузовиков и военно-транспортные самолеты НАТО пересекут границу с Украиной, их надо уничтожать. Иначе будут гибнуть наши люди, которые этого не заслуживают, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, центр, россия, украина