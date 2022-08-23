Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1038007340.html
Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве - 23.08.2022 Украина.ру
Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
Россия обязана нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Если мы это однажды заявили, то бесполезно повторять это многократно, ничего не делая. Тогда надо было молчать. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T17:17
2022-08-23T17:17
новости
киев
центр
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036481172_199:572:2823:2048_1920x0_80_0_0_3b52c314f3182af84f3470b86f712d6c.jpg
Эксперт подчеркнул, что Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава.Кроме того, как только эшелон, колонна грузовиков и военно-транспортные самолеты НАТО пересекут границу с Украиной, их надо уничтожать. Иначе будут гибнуть наши люди, которые этого не заслуживают, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036481172_335:433:2488:2048_1920x0_80_0_0_71f7ce2ae3eec0859959d8294bf182c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, центр, россия, украина
Новости, Киев, центр, Россия, Украина

Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве

17:17 23.08.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения корабельных сил Каспийской флотилии
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия обязана нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Если мы это однажды заявили, то бесполезно повторять это многократно, ничего не делая. Тогда надо было молчать. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава.
"Если ты что-то сказал, надо делать. Я был в Сербии и в Косово. Я видел разрушенное министерство обороны в Белграде. Я видел в Приштине разрушенную натовскими бомбардировками штаб-квартиру ООН. Они пошли на это, потому что им это обоснованно это надо было сделать. Это было не случайное попадание, это было высокоточное оружие", - указал Козин.
Кроме того, как только эшелон, колонна грузовиков и военно-транспортные самолеты НАТО пересекут границу с Украиной, их надо уничтожать. Иначе будут гибнуть наши люди, которые этого не заслуживают, заключил собеседник издания.
 
НовостиКиевцентрРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта
18:10Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
18:00Украина запугивает пленных, логика и ход спецоперации. О чём говорили эксперты 22 августа
18:00Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине
17:59Правда от Pink Floyd, война Зеленского: что говорили об Украине в мире 23 августа
17:52Джаралла рассказал о причинах диверсий в Крыму и последствиях "Крымской платформы"
17:49Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России
17:42Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму
17:17Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
17:15Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео
17:10Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?
17:07Бессмысленный саммит. Главное о "Крымской платформе" в Киеве
16:58Портал для поиска работы Superjob включил Донбасс и Запорожье в состав РФ
16:52Александр Артамонов: Россия перемолола ВСУ в Донбассе, поэтому НАТО хочет войти в Одессу
16:42Не ВСУ: американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
16:42Кирилл Стремоусов о том, почему украинские нацисты жаждут крови
16:13Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший
16:07Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
16:01Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других
16:00Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа
Лента новостейМолния