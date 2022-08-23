Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео - 23.08.2022 Украина.ру
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Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео
Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео - 23.08.2022 Украина.ру
Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео
Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на линия обороны — Славянск–Краматорск, что... Украина.ру, 23.08.2022
2022-08-23T17:15
2022-08-23T17:15
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Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на линия обороны — Славянск–Краматорск, что происходит на северном направлении и куда России пора ударить, чтобы прекратить украинский террор:00:45 – Что происходит на донбасском фронте в августе?04:00 – Новый пакет военной помощи Украине: может ли он изменить ход СВО?07:44 – Чего нельзя допустить России?10:00 – Что происходит на северном направлении;13:57 – Может ли мы уничтожить американские военно-транспортные самолеты "Геркулес С-130"?22:25 – О работе спецслужб. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео

17:15 23.08.2022
 
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Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на линия обороны — Славянск–Краматорск, что происходит на северном направлении и куда России пора ударить, чтобы прекратить украинский террор:
00:45 – Что происходит на донбасском фронте в августе?
04:00 – Новый пакет военной помощи Украине: может ли он изменить ход СВО?
07:44 – Чего нельзя допустить России?
10:00 – Что происходит на северном направлении;
13:57 – Может ли мы уничтожить американские военно-транспортные самолеты "Геркулес С-130"?
22:25 – О работе спецслужб.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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