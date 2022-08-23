https://ukraina.ru/20220823/1038007209.html

Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео

Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео - 23.08.2022 Украина.ру

Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео

Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на линия обороны — Славянск–Краматорск, что... Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T17:15

2022-08-23T17:15

2022-08-23T17:15

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Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на линия обороны — Славянск–Краматорск, что происходит на северном направлении и куда России пора ударить, чтобы прекратить украинский террор:00:45 – Что происходит на донбасском фронте в августе?04:00 – Новый пакет военной помощи Украине: может ли он изменить ход СВО?07:44 – Чего нельзя допустить России?10:00 – Что происходит на северном направлении;13:57 – Может ли мы уничтожить американские военно-транспортные самолеты "Геркулес С-130"?22:25 – О работе спецслужб. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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