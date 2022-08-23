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Портал для поиска работы Superjob включил Донбасс и Запорожье в состав РФ
Портал для поиска работы Superjob включил Донбасс и Запорожье в состав РФ - 23.08.2022 Украина.ру
Портал для поиска работы Superjob включил Донбасс и Запорожье в состав РФ
Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области включили в перечень российских регионов на портале для поиска работы Superjob. Подразделы уже наполнили вакансиями.
2022-08-23T16:58
2022-08-23T16:58
2022-08-23T16:58
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Жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области могут искать работу на портале Superjob. Например, в Донецке работодателям нужны продавцы-кассиры, в Харцызске – операторы call-центра, в Мариуполе – повара, в Херсоне – кровельщики.Некоторые вакансии размещены "Центрами занятости населения Новых территорий".В Херсонской области сервис запустили совместно с местной Службой занятости, сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.
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Украина.ру
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новости, вакансии, работа, донбасс, херсон
Новости, вакансии, работа, Донбасс, Херсон
Портал для поиска работы Superjob включил Донбасс и Запорожье в состав РФ
Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области включили в перечень российских регионов на портале для поиска работы Superjob. Подразделы уже наполнили вакансиями.
Жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области могут искать работу на портале Superjob. Например, в Донецке работодателям нужны продавцы-кассиры, в Харцызске – операторы call-центра, в Мариуполе – повара, в Херсоне – кровельщики.
Некоторые вакансии размещены "Центрами занятости населения Новых территорий".
"Организация трудоустройства населения Донецкой и Луганской республик, Мелитополя, Херсона", - говорится в описании аккаунта работодателя.
В Херсонской области сервис запустили совместно с местной Службой занятости, сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.