Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму

Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО

Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру