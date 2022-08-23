https://ukraina.ru/20220823/1038005860.html
Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму
Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму - 23.08.2022 Украина.ру
Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму
Правительство Канады предоставит киевскому режиму дополнительный пакет помощи в размере почти 3 миллионов долларов США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 августа на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо
2022-08-23T17:42
2022-08-23T17:42
2022-08-23T17:42
спецоперация
новости
канада
джастин трюдо
киевский режим
военная помощь
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Как уточняется, около 2,2 миллионов долларов из этой суммы пойдут на канадско-украинский проект по улучшению работы полиции киевского режима, в том числе, на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера и психологическую поддержку полицейских.Остальная помощь будет направлена на технические консультации и поддержку министерства обороны Украины.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, канада, джастин трюдо, киевский режим, военная помощь
Спецоперация, Новости, Канада, Джастин Трюдо, киевский режим, военная помощь
Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму
Правительство Канады предоставит киевскому режиму дополнительный пакет помощи в размере почти 3 миллионов долларов США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 августа на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо
"Премьер-министр объявил о выделении средств на два проекта на Украине в размере 3,85 млн. [канадских] долларов в рамках программы операций мира и стабилизации (PSOP)", - говорится в сообщении.
Как уточняется, около 2,2 миллионов долларов из этой суммы пойдут на канадско-украинский проект по улучшению работы полиции киевского режима, в том числе, на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера и психологическую поддержку полицейских.
Остальная помощь будет направлена на технические консультации и поддержку министерства обороны Украины.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.