Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1038005860.html
Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму
Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму - 23.08.2022 Украина.ру
Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму
Правительство Канады предоставит киевскому режиму дополнительный пакет помощи в размере почти 3 миллионов долларов США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 августа на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо
2022-08-23T17:42
2022-08-23T17:42
спецоперация
новости
канада
джастин трюдо
киевский режим
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102411/88/1024118836_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c2b1fb80431343789f572eee11723feb.jpg
Как уточняется, около 2,2 миллионов долларов из этой суммы пойдут на канадско-украинский проект по улучшению работы полиции киевского режима, в том числе, на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера и психологическую поддержку полицейских.Остальная помощь будет направлена на технические консультации и поддержку министерства обороны Украины.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20220811/1037541825.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102411/88/1024118836_39:0:966:695_1920x0_80_0_0_23c4273c56fa062a5f4a8472ac6c98af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, новости, канада, джастин трюдо, киевский режим, военная помощь
Спецоперация, Новости, Канада, Джастин Трюдо, киевский режим, военная помощь

Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму

17:42 23.08.2022
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Зеленский премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© president.gov.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
Правительство Канады предоставит киевскому режиму дополнительный пакет помощи в размере почти 3 миллионов долларов США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 августа на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо

"Премьер-министр объявил о выделении средств на два проекта на Украине в размере 3,85 млн. [канадских] долларов в рамках программы операций мира и стабилизации (PSOP)", - говорится в сообщении.

Как уточняется, около 2,2 миллионов долларов из этой суммы пойдут на канадско-украинский проект по улучшению работы полиции киевского режима, в том числе, на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера и психологическую поддержку полицейских.
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
11 августа, 19:27
Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВОЕсли бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Остальная помощь будет направлена на технические консультации и поддержку министерства обороны Украины.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
СпецоперацияНовостиКанадаДжастин Трюдокиевский режимвоенная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта
18:10Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
18:00Украина запугивает пленных, логика и ход спецоперации. О чём говорили эксперты 22 августа
18:00Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине
17:59Правда от Pink Floyd, война Зеленского: что говорили об Украине в мире 23 августа
17:52Джаралла рассказал о причинах диверсий в Крыму и последствиях "Крымской платформы"
17:49Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России
17:42Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму
17:17Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
17:15Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео
17:10Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?
17:07Бессмысленный саммит. Главное о "Крымской платформе" в Киеве
16:58Портал для поиска работы Superjob включил Донбасс и Запорожье в состав РФ
16:52Александр Артамонов: Россия перемолола ВСУ в Донбассе, поэтому НАТО хочет войти в Одессу
16:42Не ВСУ: американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
16:42Кирилл Стремоусов о том, почему украинские нацисты жаждут крови
16:13Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший
16:07Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
16:01Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других
16:00Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа
Лента новостейМолния