https://ukraina.ru/20220823/1038004584.html
Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь киевскому режиму, и в настоящее время не способен быстро восстановить обороноспособность. Об этом заявил на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала
2022-08-23T16:42
2022-08-23T16:42
2022-08-23T16:42
сша
разведчик
нато
новости
киевский режим
спецоперация
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Российская армия успешно уничтожает направляемое Западом на Украину вооружение, указал он.Риттер заметил, что некоторые страны НАТО полностью прекратили поставки Киеву, потому что у них закончились запасы, которые они могли бы отправить на Украину без риска оказаться на "нулевом уровне оснащенности".Он также рассказал, что военный блок не может быстро восстановить былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы многих его стран, требующей серьёзной модернизации.
https://ukraina.ru/20220411/1033742118.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, разведчик, нато, новости, киевский режим, спецоперация
США, разведчик, НАТО, Новости, киевский режим, Спецоперация
Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь киевскому режиму, и в настоящее время не способен быстро восстановить обороноспособность. Об этом заявил на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала