https://ukraina.ru/20220823/1038004584.html

Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине

Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине - 23.08.2022 Украина.ру

Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине

Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь киевскому режиму, и в настоящее время не способен быстро восстановить обороноспособность. Об этом заявил на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала

2022-08-23T16:42

2022-08-23T16:42

2022-08-23T16:42

сша

разведчик

нато

новости

киевский режим

спецоперация

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Российская армия успешно уничтожает направляемое Западом на Украину вооружение, указал он.Риттер заметил, что некоторые страны НАТО полностью прекратили поставки Киеву, потому что у них закончились запасы, которые они могли бы отправить на Украину без риска оказаться на "нулевом уровне оснащенности".Он также рассказал, что военный блок не может быстро восстановить былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы многих его стран, требующей серьёзной модернизации.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сша, разведчик, нато, новости, киевский режим, спецоперация