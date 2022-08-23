Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
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Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь киевскому режиму, и в настоящее время не способен быстро восстановить обороноспособность. Об этом заявил на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала
2022-08-23T16:42
2022-08-23T16:42
сша
разведчик
нато
новости
киевский режим
спецоперация
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Российская армия успешно уничтожает направляемое Западом на Украину вооружение, указал он.Риттер заметил, что некоторые страны НАТО полностью прекратили поставки Киеву, потому что у них закончились запасы, которые они могли бы отправить на Украину без риска оказаться на "нулевом уровне оснащенности".Он также рассказал, что военный блок не может быстро восстановить былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы многих его стран, требующей серьёзной модернизации.
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сша, разведчик, нато, новости, киевский режим, спецоперация
США, разведчик, НАТО, Новости, киевский режим, Спецоперация

Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине

16:42 23.08.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP / Efrem Lukatsky
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Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь киевскому режиму, и в настоящее время не способен быстро восстановить обороноспособность. Об этом заявил на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире своего Youtube-канала
Российская армия успешно уничтожает направляемое Западом на Украину вооружение, указал он.
Михаил Подоляк
11 апреля, 21:59
Подоляк признал, что Россия не отказывалась от требований денацификации и демилитаризации УкраиныСоветник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что никакого ослабления требований Москвы на переговорах в Турции не произошло
Риттер заметил, что некоторые страны НАТО полностью прекратили поставки Киеву, потому что у них закончились запасы, которые они могли бы отправить на Украину без риска оказаться на "нулевом уровне оснащенности".

По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс

Скотт Риттер
Бывший офицер американской разведки
Он также рассказал, что военный блок не может быстро восстановить былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы многих его стран, требующей серьёзной модернизации.
 
СШАразведчикНАТОНовостикиевский режимСпецоперация
 
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