https://ukraina.ru/20220823/1038003295.html

Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем

Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем - 23.08.2022 Украина.ру

Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем

Киев разорвал соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы энергетических систем России и Украины. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук

2022-08-23T16:07

2022-08-23T16:07

2022-08-23T16:08

новости

украина

россия

соглашение

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103315/74/1033157475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce75309c02dfaf42bd27bec0a4c128b8.jpg

12 июля 2012 года правительства России и Украины заключили соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы России и Объединенной энергетической системы Украины. Договор заключался на неопределенный срок с возможностью любой из сторон прекратить его действие. Для этого за полгода до денонсации одна из сторон должна была уведомить другую о таком намерении по дипломатическим каналам.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, соглашение, энергетика