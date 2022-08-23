Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем - 23.08.2022 Украина.ру
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Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем - 23.08.2022 Украина.ру
Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
Киев разорвал соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы энергетических систем России и Украины. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук
2022-08-23T16:07
2022-08-23T16:08
новости
украина
россия
соглашение
энергетика
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12 июля 2012 года правительства России и Украины заключили соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы России и Объединенной энергетической системы Украины. Договор заключался на неопределенный срок с возможностью любой из сторон прекратить его действие. Для этого за полгода до денонсации одна из сторон должна была уведомить другую о таком намерении по дипломатическим каналам.
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новости, украина, россия, соглашение, энергетика
Новости, Украина, Россия, соглашение, энергетика

Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем

16:07 23.08.2022 (обновлено: 16:08 23.08.2022)
 
© РИА Новости . Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкАномальные морозы в Якутске
Аномальные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Андрей Сорокин
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Киев разорвал соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы энергетических систем России и Украины. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук
"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ", - сообщил Мельничук.
12 июля 2012 года правительства России и Украины заключили соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы России и Объединенной энергетической системы Украины. Договор заключался на неопределенный срок с возможностью любой из сторон прекратить его действие. Для этого за полгода до денонсации одна из сторон должна была уведомить другую о таком намерении по дипломатическим каналам.
 
НовостиУкраинаРоссиясоглашениеэнергетика
 
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