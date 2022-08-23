Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1038001788.html
Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других
Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других - 23.08.2022 Украина.ру
Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других
С момента своего вступления в должность президент США Джо Байден провёл 150 дней в своей резиденции в штате Делавэр. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в американской газете New York Post
2022-08-23T16:01
2022-08-23T16:01
новости
сша
джо байден
отпуск
республиканская партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/14/1033991418_0:0:4188:2355_1920x0_80_0_0_16ed4ec1ddc88430b952079a2b868ad6.jpg
Газета сообщает, что нынешний президент США за 19 месяцев в этой должности отдыхал больше, чем любой из трёх его непосредственных предшественников. Дональд Трамп за аналогичный период пробыл 132 дня на отдыхе, предыдущий лидер Барак Обама - 38 дней, а возглавлявший администрацию до него Джордж Буш-младший - 100 дней.10 августа Байден отправился с семьёй в отпуск в штат Южная Каролина на берег океана. 16 августа он вернулся в Белый дом, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией, а затем отправился в свою резиденцию в Делавэр, где пробудет до среды, 24 августа.Газета сообщает о резкой критике, которой подвергается президент США со стороны своих конкурентов из Республиканской партии в связи со слишком большим, по их мнению, количеством дней отдыха, которые он себе позволяет.
https://ukraina.ru/20220819/1037846792.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/14/1033991418_0:0:3722:2791_1920x0_80_0_0_7db1e9f164793821a4ba894572a1ac20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, джо байден, отпуск, республиканская партия
Новости, США, Джо Байден, отпуск, Республиканская партия

Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других

16:01 23.08.2022
 
© AP / Susan WalshАСЕАН США Байден
АСЕАН США Байден - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP / Susan Walsh
Читать в
С момента своего вступления в должность президент США Джо Байден провёл 150 дней в своей резиденции в штате Делавэр. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в американской газете New York Post
Газета сообщает, что нынешний президент США за 19 месяцев в этой должности отдыхал больше, чем любой из трёх его непосредственных предшественников. Дональд Трамп за аналогичный период пробыл 132 дня на отдыхе, предыдущий лидер Барак Обама - 38 дней, а возглавлявший администрацию до него Джордж Буш-младший - 100 дней.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 07:46
"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США"Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну". Таким мнением на днях поделился обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания The Nation
10 августа Байден отправился с семьёй в отпуск в штат Южная Каролина на берег океана. 16 августа он вернулся в Белый дом, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией, а затем отправился в свою резиденцию в Делавэр, где пробудет до среды, 24 августа.
Газета сообщает о резкой критике, которой подвергается президент США со стороны своих конкурентов из Республиканской партии в связи со слишком большим, по их мнению, количеством дней отдыха, которые он себе позволяет.

Сколько ещё Джо Байден может быть недосягаемым? Байден проводит почти весь август в отпуске, в то время как американцы вынуждены отменить свои летние поездки из-за рекордной инфляции, высоких цен на бензин и рецессии. Байден должен прекратить летать с пляжа на пляж и сосредоточиться на урегулировании кризисов, которые он создал

Эмма Вон
пресс-секретарь Республиканского национального комитета
 
НовостиСШАДжо БайденотпускРеспубликанская партия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
16:42Кирилл Стремоусов о том, почему украинские нацисты жаждут крови
16:13Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший
16:07Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
16:01Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других
16:00Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа
15:29Виктор Литовкин: Россия должна готовиться к отражению ядерного удара
15:28Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"
15:28В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины
15:15Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в Варшаве
15:05Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа"
15:02Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области
14:55Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву
14:53Украинская певица устроила ритуальную провокацию с русским кокошником
14:52Кому Украина продаст украденный российский газ и когда наступит точка невозврата - Дудчак
14:11Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР
14:01Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ
13:52Темные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года
13:47"Она погибла за Россию". Дугин о последних словах дочери
13:35Сексуальный контекст и сепаратист Черновол: украинский Минкульт попал в неловкую ситуацию
Лента новостейМолния