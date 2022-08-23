https://ukraina.ru/20220823/1038001788.html

Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других

Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других - 23.08.2022 Украина.ру

Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других

С момента своего вступления в должность президент США Джо Байден провёл 150 дней в своей резиденции в штате Делавэр. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в американской газете New York Post

2022-08-23T16:01

2022-08-23T16:01

2022-08-23T16:01

новости

сша

джо байден

отпуск

республиканская партия

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Газета сообщает, что нынешний президент США за 19 месяцев в этой должности отдыхал больше, чем любой из трёх его непосредственных предшественников. Дональд Трамп за аналогичный период пробыл 132 дня на отдыхе, предыдущий лидер Барак Обама - 38 дней, а возглавлявший администрацию до него Джордж Буш-младший - 100 дней.10 августа Байден отправился с семьёй в отпуск в штат Южная Каролина на берег океана. 16 августа он вернулся в Белый дом, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией, а затем отправился в свою резиденцию в Делавэр, где пробудет до среды, 24 августа.Газета сообщает о резкой критике, которой подвергается президент США со стороны своих конкурентов из Республиканской партии в связи со слишком большим, по их мнению, количеством дней отдыха, которые он себе позволяет.

https://ukraina.ru/20220819/1037846792.html

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новости, сша, джо байден, отпуск, республиканская партия