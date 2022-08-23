Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других
© AP / Susan WalshАСЕАН США Байден
© AP / Susan Walsh
С момента своего вступления в должность президент США Джо Байден провёл 150 дней в своей резиденции в штате Делавэр. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в американской газете New York Post
Газета сообщает, что нынешний президент США за 19 месяцев в этой должности отдыхал больше, чем любой из трёх его непосредственных предшественников. Дональд Трамп за аналогичный период пробыл 132 дня на отдыхе, предыдущий лидер Барак Обама - 38 дней, а возглавлявший администрацию до него Джордж Буш-младший - 100 дней.
19 августа, 07:46"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США"Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну". Таким мнением на днях поделился обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания The Nation
10 августа Байден отправился с семьёй в отпуск в штат Южная Каролина на берег океана. 16 августа он вернулся в Белый дом, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией, а затем отправился в свою резиденцию в Делавэр, где пробудет до среды, 24 августа.
Газета сообщает о резкой критике, которой подвергается президент США со стороны своих конкурентов из Республиканской партии в связи со слишком большим, по их мнению, количеством дней отдыха, которые он себе позволяет.
Сколько ещё Джо Байден может быть недосягаемым? Байден проводит почти весь август в отпуске, в то время как американцы вынуждены отменить свои летние поездки из-за рекордной инфляции, высоких цен на бензин и рецессии. Байден должен прекратить летать с пляжа на пляж и сосредоточиться на урегулировании кризисов, которые он создал