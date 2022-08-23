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Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"

Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2" - 23.08.2022 Украина.ру

Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"

Президент Польши Анджей Дуда призвал уничтожить российский газопровод "Северный поток-2". Об этом он заявил на саммите "Крымской платформы" 23 августа в Киеве

2022-08-23T15:28

2022-08-23T15:28

2022-08-23T15:28

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Президент Польши Анджей Дуда считает невозможным для Европы вести бизнес с Россией, как это было до специальной военной операции на Украине. Польский лидер выступил против связей с Россией.23 августа в Киеве проходит второй саммит "Крымской платформы". В мероприятии принимают участие президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда, а также приглашенные по видеосвязи государственные деятели стран Евросоюза. Перед открытием саммита Зеленский пообещал о более мощных ударах со стороны ВСУ, и снова призвал участников "возвращать Крым".Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал участников "Крымской платформы" террористами и их пособниками. По его словам, неважно, что говорят участники, если это не показания следствию и суду.

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новости, украина, крымская платформа, анджей дуда, крым, россия