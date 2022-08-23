Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2" - 23.08.2022 Украина.ру
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Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"
Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2" - 23.08.2022 Украина.ру
Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"
Президент Польши Анджей Дуда призвал уничтожить российский газопровод "Северный поток-2". Об этом он заявил на саммите "Крымской платформы" 23 августа в Киеве
2022-08-23T15:28
2022-08-23T15:28
новости
украина
крымская платформа
анджей дуда
крым
россия
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Президент Польши Анджей Дуда считает невозможным для Европы вести бизнес с Россией, как это было до специальной военной операции на Украине. Польский лидер выступил против связей с Россией.23 августа в Киеве проходит второй саммит "Крымской платформы". В мероприятии принимают участие президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда, а также приглашенные по видеосвязи государственные деятели стран Евросоюза. Перед открытием саммита Зеленский пообещал о более мощных ударах со стороны ВСУ, и снова призвал участников "возвращать Крым".Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал участников "Крымской платформы" террористами и их пособниками. По его словам, неважно, что говорят участники, если это не показания следствию и суду.
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новости, украина, крымская платформа, анджей дуда, крым, россия
Новости, Украина, крымская платформа, Анджей Дуда, Крым, Россия

Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"

15:28 23.08.2022
 
© YouTube / скриншотПрезидент Польши Анджей Дуда на "Крымской платформе" в Киеве
Президент Польши Анджей Дуда на Крымской платформе в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© YouTube / скриншот
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Президент Польши Анджей Дуда призвал уничтожить российский газопровод "Северный поток-2". Об этом он заявил на саммите "Крымской платформы" 23 августа в Киеве
Президент Польши Анджей Дуда считает невозможным для Европы вести бизнес с Россией, как это было до специальной военной операции на Украине. Польский лидер выступил против связей с Россией.
"Изменение политики на Западе - это не просто прекращение "Северного потока-2", но также полная его ликвидация, демонтаж", - сказал Дуда.
23 августа в Киеве проходит второй саммит "Крымской платформы". В мероприятии принимают участие президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда, а также приглашенные по видеосвязи государственные деятели стран Евросоюза. Перед открытием саммита Зеленский пообещал о более мощных ударах со стороны ВСУ, и снова призвал участников "возвращать Крым".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал участников "Крымской платформы" террористами и их пособниками. По его словам, неважно, что говорят участники, если это не показания следствию и суду.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Крымской платформе Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
15:05
Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа"Участники саммита "Крымская платформа" в Киеве – террористы и пособники террористов, заявил 23 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов
 
НовостиУкраинакрымская платформаАнджей ДудаКрымРоссия
 
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