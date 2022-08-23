Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа"

"Абсолютно неважно, что в ходе этого шабаша будут болтать Зеленский и члены его шайки, потому что они террористы. А речи террористов могут быть интересны только в одном случае, если они дают показания следствию и суду. Также неважно, что будут болтать другие участники саммита: по факту они являются пособниками террористов", - сказал Аксенов.