Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа" - 23.08.2022 Украина.ру
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Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа"
Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа" - 23.08.2022 Украина.ру
Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа"
Участники саммита "Крымская платформа" в Киеве – террористы и пособники террористов, заявил 23 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов
2022-08-23T15:05
2022-08-23T15:05
новости
крым
аксенов
крымская платформа
россия
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В прошлом году участники "Крымской платформы" призывали "возвращать Крым", до следующего саммита украинская государственность может не дожить, намекнул Аксенов. Мероприятия с участием Зеленского, добавил Аксенов, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, страданиями миллионов людей, разрушениями.Второй саммит "Крымская платформа" проходит в Киеве 23 августа. В мероприятии принимают участие президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда, а также приглашенные по видеосвязи государственные деятели стран Евросоюза. Перед открытием саммита Зеленский пообещал о более мощных ударах со стороны ВСУ, и снова призвал участников "возвращать Крым".
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новости, крым, аксенов, крымская платформа, россия
Новости, Крым, Аксенов, крымская платформа, Россия

Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа"

15:05 23.08.2022
 
© YouTube / скриншотПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на "Крымской платформе" Зеленского в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Крымской платформе Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© YouTube / скриншот
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Участники саммита "Крымская платформа" в Киеве – террористы и пособники террористов, заявил 23 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов
"Абсолютно неважно, что в ходе этого шабаша будут болтать Зеленский и члены его шайки, потому что они террористы. А речи террористов могут быть интересны только в одном случае, если они дают показания следствию и суду. Также неважно, что будут болтать другие участники саммита: по факту они являются пособниками террористов", - сказал Аксенов.
В прошлом году участники "Крымской платформы" призывали "возвращать Крым", до следующего саммита украинская государственность может не дожить, намекнул Аксенов. Мероприятия с участием Зеленского, добавил Аксенов, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, страданиями миллионов людей, разрушениями.
Второй саммит "Крымская платформа" проходит в Киеве 23 августа. В мероприятии принимают участие президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда, а также приглашенные по видеосвязи государственные деятели стран Евросоюза. Перед открытием саммита Зеленский пообещал о более мощных ударах со стороны ВСУ, и снова призвал участников "возвращать Крым".
Последствия обстрела администрации главы ДНР в Донецке
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