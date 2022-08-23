https://ukraina.ru/20220823/1037990114.html
Сексуальный контекст и сепаратист Черновол: украинский Минкульт попал в неловкую ситуацию
Сексуальный контекст и сепаратист Черновол: украинский Минкульт попал в неловкую ситуацию - 23.08.2022 Украина.ру
Сексуальный контекст и сепаратист Черновол: украинский Минкульт попал в неловкую ситуацию
К Дню независимости Украины Министерство культуры Украины совместно с креативным агентством Banda Agency попытались придумать новый приветственный жест для Украинцев, но попали в неудобную ситуцию. Пост был опубликован в Instagram*-аккаунте Banda Agency 22 августа
2022-08-23T13:35
2022-08-23T13:35
2022-08-23T14:09
новости
черновол
герб
день независимости
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Ведомство предложило украинцам флэшмоб с символом трезубца (герба Украины) из трех пальцев. К флэшмобу "Трезубец независимости" присоединились некоторые звезды украинского шоу-бизнеса, такие как певица Надя Дорофеева, рэп-исполнительница alyona alyona, певица Lida Lee и непосредственно министр культуры Александр Ткаченко.Однако, комментаторы раскритиковали инициативу сразу по двум причинам. Одна из них – сексуальный подтекст жеста. В англоязычном сегменте он означает вид сексуального воздействия. Об этом высказался в своем Telegram-канале член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Кроме того, украинцы обратили внимание, на то что депутат Верховной Рады первых трех созывов Вячеслав Черновол в свое время уже предложил жест, отражающий символ с украинского герба – трезубец. Тоже из трех пальцев, но в другой последовательности."Не хочу останавливаться на горе-патриотах, которые либо не знают, что делают, или знают, и это хуже, но мы же с Вами точно знаем, как выглядит украинский трезубец!" - написал один из пользователей, прикрепив фото Черновола на митинге.Особую пикантность ситуации придает личность самого Черновола, гибель которого так и не была расследована должным образом, но, по мнению, многих имела явный политический подтекст. Черновол выступал за национальное и этническое разнообразие и федерализацию Украины, поэтому при нынешнем киевском режиме рисковал бы оказаться в списке "сепаратистов".* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20210916/1032258640.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, черновол, герб, день независимости
Сексуальный контекст и сепаратист Черновол: украинский Минкульт попал в неловкую ситуацию
13:35 23.08.2022 (обновлено: 14:09 23.08.2022)
К Дню независимости Украины Министерство культуры Украины совместно с креативным агентством Banda Agency попытались придумать новый приветственный жест для Украинцев, но попали в неудобную ситуцию. Пост был опубликован в Instagram*-аккаунте Banda Agency 22 августа
Ведомство предложило украинцам флэшмоб с символом трезубца (герба Украины) из трех пальцев. К флэшмобу "Трезубец независимости" присоединились некоторые звезды украинского шоу-бизнеса, такие как певица Надя Дорофеева, рэп-исполнительница alyona alyona, певица Lida Lee и непосредственно министр культуры Александр Ткаченко.
Однако, комментаторы раскритиковали инициативу сразу по двум причинам. Одна из них – сексуальный подтекст жеста. В англоязычном сегменте он означает вид сексуального воздействия. Об этом высказался в своем Telegram-канале член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Кроме того, украинцы обратили внимание, на то что депутат Верховной Рады первых трех созывов Вячеслав Черновол в свое время уже предложил жест, отражающий символ с украинского герба – трезубец. Тоже из трех пальцев, но в другой последовательности.
"Не хочу останавливаться на горе-патриотах, которые либо не знают, что делают, или знают, и это хуже, но мы же с Вами точно знаем, как выглядит украинский трезубец!" - написал один из пользователей, прикрепив фото Черновола на митинге.
Особую пикантность ситуации придает личность самого Черновола, гибель которого так и не была расследована должным образом, но, по мнению, многих имела явный политический подтекст. Черновол выступал за национальное и этническое разнообразие и федерализацию Украины, поэтому при нынешнем киевском режиме рисковал бы оказаться в списке "сепаратистов".
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.