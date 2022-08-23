https://ukraina.ru/20220823/1037984166.html

Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями

Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями - 23.08.2022 Украина.ру

Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями

МИД Казахстана выразил протесту послу Украины в Нур-Султане Петру Врублевскому в связи с его русофобскими высказываниями, сообщает пресс-служба министерства 23 августа

2022-08-23T13:17

2022-08-23T13:17

2022-08-23T13:17

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нур-султан

протест

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В МИД подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы и несовместимы с деятельностью посла иностранного государства.Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина говорил о том, что "киевский режим старается убить как можно больше русских". Предполагалось, что это Врублевский, но точно установлено не было.В этой связи утром 23 августа Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить украинского дипломата персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла.Ранее немецкую общественность возмутили слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника о лидере ОУН-УПА* Степане Бандере. После общественного резонанса, Мельник был отстранен от дипломатической работы и вскоре покинет Германию.*деятельность организации запрещена на территории РФ

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новости, посол, казахстан, нур-султан, протест