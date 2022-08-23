Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями
© Ministry of Foreign Affairs of UkraineПетр Врублевский
© Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
МИД Казахстана выразил протесту послу Украины в Нур-Султане Петру Врублевскому в связи с его русофобскими высказываниями, сообщает пресс-служба министерства 23 августа
В министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.
В МИД подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы и несовместимы с деятельностью посла иностранного государства.
Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина говорил о том, что "киевский режим старается убить как можно больше русских". Предполагалось, что это Врублевский, но точно установлено не было.
В этой связи утром 23 августа Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить украинского дипломата персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла.
Ранее немецкую общественность возмутили слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника о лидере ОУН-УПА* Степане Бандере. После общественного резонанса, Мельник был отстранен от дипломатической работы и вскоре покинет Германию.
*деятельность организации запрещена на территории РФ
19 августа, 14:32Украинский посол попросил отдать ему арендованный Россией участок в АвстралииПосол Украины в Австралии Василий Мирошниченко предложил выкупить участок земли, арендованный Россией для диппредставительства в Канберре, если ему разрешат в Киеве. Об этом сообщает 19 августа британская газета The Guardian, ссылаясь на радио ABC