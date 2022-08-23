Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями - 23.08.2022 Украина.ру
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Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями
Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями - 23.08.2022 Украина.ру
Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями
МИД Казахстана выразил протесту послу Украины в Нур-Султане Петру Врублевскому в связи с его русофобскими высказываниями, сообщает пресс-служба министерства 23 августа
2022-08-23T13:17
2022-08-23T13:17
новости
посол
казахстан
нур-султан
протест
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В МИД подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы и несовместимы с деятельностью посла иностранного государства.Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина говорил о том, что "киевский режим старается убить как можно больше русских". Предполагалось, что это Врублевский, но точно установлено не было.В этой связи утром 23 августа Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить украинского дипломата персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла.Ранее немецкую общественность возмутили слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника о лидере ОУН-УПА* Степане Бандере. После общественного резонанса, Мельник был отстранен от дипломатической работы и вскоре покинет Германию.*деятельность организации запрещена на территории РФ
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новости, посол, казахстан, нур-султан, протест
Новости, посол, Казахстан, Нур-Султан, протест

Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями

13:17 23.08.2022
 
© Ministry of Foreign Affairs of UkraineПетр Врублевский
Петр Врублевский
© Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
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МИД Казахстана выразил протесту послу Украины в Нур-Султане Петру Врублевскому в связи с его русофобскими высказываниями, сообщает пресс-служба министерства 23 августа
В министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.
В МИД подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы и несовместимы с деятельностью посла иностранного государства.
Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина говорил о том, что "киевский режим старается убить как можно больше русских". Предполагалось, что это Врублевский, но точно установлено не было.
В этой связи утром 23 августа Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить украинского дипломата персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла.
Ранее немецкую общественность возмутили слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника о лидере ОУН-УПА* Степане Бандере. После общественного резонанса, Мельник был отстранен от дипломатической работы и вскоре покинет Германию.
*деятельность организации запрещена на территории РФ
Австралия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:32
Украинский посол попросил отдать ему арендованный Россией участок в АвстралииПосол Украины в Австралии Василий Мирошниченко предложил выкупить участок земли, арендованный Россией для диппредставительства в Канберре, если ему разрешат в Киеве. Об этом сообщает 19 августа британская газета The Guardian, ссылаясь на радио ABC
 
НовостипосолКазахстанНур-Султанпротест
 
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