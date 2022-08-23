В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию - 23.08.2022 Украина.ру
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В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию
В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию - 23.08.2022 Украина.ру
В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию
Организация АРСК (Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана) обратилась к силовым структурам республики с призывом объявить после Украины Петра Врублевского персоной нон грата из –за видео, опубликованного накануне. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости
2022-08-23T10:51
2022-08-23T10:51
новости
казахстан
нур-султан
посол
русофобия
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В понедельник в сети появилось видео, на котором мужчина заявил, что "украинский режим старается убить как можно больше русских". Предположительно, это посол Украины в Нур-Султане Врублевский, но подтверждений этому нет.Ранее политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что "что Россия решит украинскую проблему, а это в корне изменит ситуацию на постсоветском пространстве". По его мнению, изменения коснутся не только Украины, но и всех бывших советских республик, включая Казахстан.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, казахстан, нур-султан, посол, русофобия
Новости, Казахстан, Нур-Султан, посол, Русофобия

В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию

10:51 23.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Нур-Султан
Города мира. Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Организация АРСК (Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана) обратилась к силовым структурам республики с призывом объявить после Украины Петра Врублевского персоной нон грата из –за видео, опубликованного накануне. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости
В понедельник в сети появилось видео, на котором мужчина заявил, что "украинский режим старается убить как можно больше русских". Предположительно, это посол Украины в Нур-Султане Врублевский, но подтверждений этому нет.

"Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", - написал на своей странице в Facebook* глава ассоциации Владимир Божко.

Ранее политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что "что Россия решит украинскую проблему, а это в корне изменит ситуацию на постсоветском пространстве". По его мнению, изменения коснутся не только Украины, но и всех бывших советских республик, включая Казахстан.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:07
Казахстан прекратил закупать украинские лекарстваКазахстанская компания "СК-Фармация", являющаяся единым дистрибьютором лекарств в Казахстане, отказалась от закупок лекарств украинского производства, сообщил 5 августа председатель правления компании Ерхат Искалиев.
 
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