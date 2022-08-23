https://ukraina.ru/20220823/1037979393.html
В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию
В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию - 23.08.2022 Украина.ру
В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию
Организация АРСК (Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана) обратилась к силовым структурам республики с призывом объявить после Украины Петра Врублевского персоной нон грата из –за видео, опубликованного накануне. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости
2022-08-23T10:51
2022-08-23T10:51
2022-08-23T10:51
новости
казахстан
нур-султан
посол
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/96/1033059642_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_56a54a8bf099f80de43f24c7a0b850be.jpg
В понедельник в сети появилось видео, на котором мужчина заявил, что "украинский режим старается убить как можно больше русских". Предположительно, это посол Украины в Нур-Султане Врублевский, но подтверждений этому нет.Ранее политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что "что Россия решит украинскую проблему, а это в корне изменит ситуацию на постсоветском пространстве". По его мнению, изменения коснутся не только Украины, но и всех бывших советских республик, включая Казахстан.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220805/1037330801.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/96/1033059642_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_7511382f83b304d7f853e6872b4c92b5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, нур-султан, посол, русофобия
Новости, Казахстан, Нур-Султан, посол, Русофобия
В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию
Организация АРСК (Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана) обратилась к силовым структурам республики с призывом объявить после Украины Петра Врублевского персоной нон грата из –за видео, опубликованного накануне. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости
В понедельник в сети появилось видео, на котором мужчина заявил, что "украинский режим старается убить как можно больше русских". Предположительно, это посол Украины в Нур-Султане Врублевский, но подтверждений этому нет.
"Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", - написал на своей странице в Facebook* глава ассоциации Владимир Божко.
Ранее политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что "что Россия решит украинскую проблему, а это в корне изменит ситуацию на постсоветском пространстве". По его мнению, изменения коснутся не только Украины, но и всех бывших советских республик, включая Казахстан.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.