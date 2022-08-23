https://ukraina.ru/20220823/1037979393.html

В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию

В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию - 23.08.2022 Украина.ру

В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию

Организация АРСК (Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана) обратилась к силовым структурам республики с призывом объявить после Украины Петра Врублевского персоной нон грата из –за видео, опубликованного накануне. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости

2022-08-23T10:51

2022-08-23T10:51

2022-08-23T10:51

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В понедельник в сети появилось видео, на котором мужчина заявил, что "украинский режим старается убить как можно больше русских". Предположительно, это посол Украины в Нур-Султане Врублевский, но подтверждений этому нет.Ранее политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что "что Россия решит украинскую проблему, а это в корне изменит ситуацию на постсоветском пространстве". По его мнению, изменения коснутся не только Украины, но и всех бывших советских республик, включая Казахстан.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220805/1037330801.html

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2022

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новости, казахстан, нур-султан, посол, русофобия