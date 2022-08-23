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Die Zeit: Канцлер Шольц не смог найти замену российскому газу в Канаде
Die Zeit: Канцлер Шольц не смог найти замену российскому газу в Канаде - 23.08.2022 Украина.ру
Die Zeit: Канцлер Шольц не смог найти замену российскому газу в Канаде
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провалил переговоры о поставках газа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пишет обозреватель немецкой газеты Die Zeit Петр Пинцлер
2022-08-23T10:37
2022-08-23T10:37
2022-08-23T10:37
новости
газ
канада
германия
олаф шольц
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на два дня летал в Канаду "в поисках дружбы, газа и водорода". Однако, когда речь зашла о поставках сжиженного газа в Европу, Джастин Трюдо пообещал изучить вопрос: существует ли такая бизнес-модель?На самом деле, убежден Пинцлер, в Германии в ближайшее время канадский газ не сможет заменить российский. Месторождения находятся на западе Канады, оттуда газ легче отправлять в Азию, чем в Европу: сначала его нужно транспортировать через континент по трубопроводу. Пинцлер сомневается, что это может быстро произойти.Кроме этого, на восточном побережье Канады придется построить новый экспортный терминал, или реконструировать существующий терминал в Сент-Джоне (провинция Нью-Брансуик). Идея, пишет Пинцлер, не встретила энтузиазма у канадских властей, озадаченных климатическим кризисом. Газ возможно добывать путем гидроразрыва пласта, но этот метод сильно загрязняет воду. Так что "вряд ли канадский газ пересечет Атлантику этой или следующей зимой", заключил Пинцлер.
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Украина.ру
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новости, газ, канада, германия, олаф шольц
Die Zeit: Канцлер Шольц не смог найти замену российскому газу в Канаде
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провалил переговоры о поставках газа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пишет обозреватель немецкой газеты Die Zeit Петр Пинцлер
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на два дня летал в Канаду "в поисках дружбы, газа и водорода". Однако, когда речь зашла о поставках сжиженного газа в Европу, Джастин Трюдо пообещал изучить вопрос: существует ли такая бизнес-модель?
"В переводе это означает: при нынешних ценах экспорт газа из Канады в Европу просто не окупался, и неизвестно, будет ли так в будущем. Но давайте посмотрим", - пишет Пинцлер.
На самом деле, убежден Пинцлер, в Германии в ближайшее время канадский газ не сможет заменить российский. Месторождения находятся на западе Канады, оттуда газ легче отправлять в Азию, чем в Европу: сначала его нужно транспортировать через континент по трубопроводу. Пинцлер сомневается, что это может быстро произойти.
Кроме этого, на восточном побережье Канады придется построить новый экспортный терминал, или реконструировать существующий терминал в Сент-Джоне (провинция Нью-Брансуик). Идея, пишет Пинцлер, не встретила энтузиазма у канадских властей, озадаченных климатическим кризисом. Газ возможно добывать путем гидроразрыва пласта, но этот метод сильно загрязняет воду. Так что "вряд ли канадский газ пересечет Атлантику этой или следующей зимой", заключил Пинцлер.