"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО - 23.08.2022 Украина.ру
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"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО
"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО - 23.08.2022 Украина.ру
"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО
Россияне определились со своим отношением к спецоперации уже к середине марта, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом 23 августа передает РИА Новости
2022-08-23T10:19
2022-08-23T10:19
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Уже в средине марта, отметил он, результаты опросов показали другие цифры: 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия.По его словам, около 10% за это время сменили позицию.Федоров резюмировал, что данные свидетельствуют о прохождении черты ключевого размежевания, и о том, что все уже заняли свои позиции и придерживаются их.По его мнению, информационная война не влияет на отношение россиян радикальным образом.
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новости, сво, опрос, россияне
Новости, СВО, опрос, россияне

"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО

10:19 23.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Россияне определились со своим отношением к спецоперации уже к середине марта, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом 23 августа передает РИА Новости
Оно (отношение к СВО) изменилось где-то в течение трех-четырех недель — с конца февраля по середину марта. Я бы сказал, что тогда оно определилось. Начинали мы с соотношения примерно 65 процентов поддержки, 25 процентов неподдержки, несогласия со спецоперацией — это результаты опроса за 25 февраля.
Уже в средине марта, отметил он, результаты опросов показали другие цифры: 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия.
По его словам, около 10% за это время сменили позицию.
Федоров резюмировал, что данные свидетельствуют о прохождении черты ключевого размежевания, и о том, что все уже заняли свои позиции и придерживаются их.
По его мнению, информационная война не влияет на отношение россиян радикальным образом.
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16 августа, 18:23
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