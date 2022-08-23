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"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО

"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО - 23.08.2022 Украина.ру

"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО

Россияне определились со своим отношением к спецоперации уже к середине марта, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом 23 августа передает РИА Новости

2022-08-23T10:19

2022-08-23T10:19

2022-08-23T10:19

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Уже в средине марта, отметил он, результаты опросов показали другие цифры: 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия.По его словам, около 10% за это время сменили позицию.Федоров резюмировал, что данные свидетельствуют о прохождении черты ключевого размежевания, и о том, что все уже заняли свои позиции и придерживаются их.По его мнению, информационная война не влияет на отношение россиян радикальным образом.

https://ukraina.ru/20220816/1037745261.html

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2022

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новости, сво, опрос, россияне