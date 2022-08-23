Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС - 23.08.2022 Украина.ру
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Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС
Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС - 23.08.2022 Украина.ру
Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС
С начала гуманитарной миссии МЧС РФ доставило в народные республики Донбасса около 70 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости 23 августа, ссылаясь на пресс-службу ведомства
2022-08-23T09:50
2022-08-23T09:58
новости
мчс
донбасс
гуманитарная помощь
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В МЧС рассказали, что состав стандартного груза – бутилированная вода, лекарства, продукты питания, школьные принадлежности и предметы первой необходимости.Кроме того, заметили в МЧС, сотрудники спасательной службы продолжают разбор завалов зданий и разминирование.Ранее пресс-служба МЧС ДНР сообщила о том, что саперы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР разминировали свыше 19 тысяч противопехотных мин "Лепесток", которые были сброшены ВСУ на города Донбасса.
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новости, мчс, донбасс, гуманитарная помощь
Новости, МЧС, Донбасс, гуманитарная помощь

Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС

09:50 23.08.2022 (обновлено: 09:58 23.08.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ ДНР к новому учебному году поступили учебники из России
В ДНР к новому учебному году поступили учебники из России - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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С начала гуманитарной миссии МЧС РФ доставило в народные республики Донбасса около 70 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости 23 августа, ссылаясь на пресс-службу ведомства
Автомобильными колоннами МЧС России с начала гуманитарной миссии в Донбасс доставлено порядка 70 тысяч тонн гуманитарного груза. С 16 августа большегрузами спасательного ведомства в ДНР, ЛНР и Украину доставлена гуманитарная помощь весом более 2,7 тысячи тонн.
В МЧС рассказали, что состав стандартного груза – бутилированная вода, лекарства, продукты питания, школьные принадлежности и предметы первой необходимости.
Кроме того, заметили в МЧС, сотрудники спасательной службы продолжают разбор завалов зданий и разминирование.
Ранее пресс-служба МЧС ДНР сообщила о том, что саперы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР разминировали свыше 19 тысяч противопехотных мин "Лепесток", которые были сброшены ВСУ на города Донбасса.
Работа сапёрных подразделений на заводе Азовсталь
6 июня, 09:25
Больше тысячи за выходные: МЧС России продолжает разминирование ДонбассаСаперы сводной группировки МЧС России за прошедшие выходные обнаружили в Донбассе более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов. Такую информацию 6 июня опубликовали РИА Новости
 
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