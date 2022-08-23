Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС
09:50 23.08.2022 (обновлено: 09:58 23.08.2022)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ ДНР к новому учебному году поступили учебники из России
С начала гуманитарной миссии МЧС РФ доставило в народные республики Донбасса около 70 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости 23 августа, ссылаясь на пресс-службу ведомства
Автомобильными колоннами МЧС России с начала гуманитарной миссии в Донбасс доставлено порядка 70 тысяч тонн гуманитарного груза. С 16 августа большегрузами спасательного ведомства в ДНР, ЛНР и Украину доставлена гуманитарная помощь весом более 2,7 тысячи тонн.
В МЧС рассказали, что состав стандартного груза – бутилированная вода, лекарства, продукты питания, школьные принадлежности и предметы первой необходимости.
Кроме того, заметили в МЧС, сотрудники спасательной службы продолжают разбор завалов зданий и разминирование.
Ранее пресс-служба МЧС ДНР сообщила о том, что саперы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР разминировали свыше 19 тысяч противопехотных мин "Лепесток", которые были сброшены ВСУ на города Донбасса.