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Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС

Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС - 23.08.2022 Украина.ру

Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС

С начала гуманитарной миссии МЧС РФ доставило в народные республики Донбасса около 70 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости 23 августа, ссылаясь на пресс-службу ведомства

2022-08-23T09:50

2022-08-23T09:50

2022-08-23T09:58

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В МЧС рассказали, что состав стандартного груза – бутилированная вода, лекарства, продукты питания, школьные принадлежности и предметы первой необходимости.Кроме того, заметили в МЧС, сотрудники спасательной службы продолжают разбор завалов зданий и разминирование.Ранее пресс-служба МЧС ДНР сообщила о том, что саперы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР разминировали свыше 19 тысяч противопехотных мин "Лепесток", которые были сброшены ВСУ на города Донбасса.

https://ukraina.ru/20220606/1034097700.html

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новости, мчс, донбасс, гуманитарная помощь