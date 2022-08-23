https://ukraina.ru/20220823/1037973092.html

Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате

Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате - 23.08.2022 Украина.ру

Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате

Покинувшая российский рынок канадская компания IMAX запретила показывать на ее оборудовании в России даже отечественные фильмы, сказал гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин в интервью изданию РБК

2022-08-23T08:25

2022-08-23T08:25

2022-08-23T08:25

новости

кинотеатр

россия

фильмы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102452/45/1024524583_0:75:3375:1973_1920x0_80_0_0_3655246b28cf037a1ac8e2777524bf64.jpg

Он пояснил, что несмотря на то, что установленное в российских кинотеатрах оборудование принадлежит отечественным прокатчикам, разрешение на его применение всё равно необходимо получать у канадской компании.По его мнению, IMAX вернется в Россию "при первой же возможности", но при этом российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.Если IMAX примет решение не возвращаться в РФ, то киносеть будет судиться, а на оборудовании IMAX будут показывать кино в другом формате, заключил Васясин.Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что корпорация IMAX уходит из России, последним днем официальной работы канадской компании в России было 31 мая, а с 1 июня она перестала работать в стране.

https://ukraina.ru/20220820/1037623487.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кинотеатр, россия, фильмы