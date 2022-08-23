Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1037973092.html
Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате
Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате - 23.08.2022 Украина.ру
Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате
Покинувшая российский рынок канадская компания IMAX запретила показывать на ее оборудовании в России даже отечественные фильмы, сказал гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин в интервью изданию РБК
2022-08-23T08:25
2022-08-23T08:25
новости
кинотеатр
россия
фильмы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102452/45/1024524583_0:75:3375:1973_1920x0_80_0_0_3655246b28cf037a1ac8e2777524bf64.jpg
Он пояснил, что несмотря на то, что установленное в российских кинотеатрах оборудование принадлежит отечественным прокатчикам, разрешение на его применение всё равно необходимо получать у канадской компании.По его мнению, IMAX вернется в Россию "при первой же возможности", но при этом российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.Если IMAX примет решение не возвращаться в РФ, то киносеть будет судиться, а на оборудовании IMAX будут показывать кино в другом формате, заключил Васясин.Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что корпорация IMAX уходит из России, последним днем официальной работы канадской компании в России было 31 мая, а с 1 июня она перестала работать в стране.
https://ukraina.ru/20220820/1037623487.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102452/45/1024524583_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_3569e4403a890b09c3721817c469ee7b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кинотеатр, россия, фильмы
Новости, кинотеатр, Россия, Фильмы

Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате

08:25 23.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие лазерного кинотеатра IMAX в Москве
Открытие лазерного кинотеатра IMAX в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Покинувшая российский рынок канадская компания IMAX запретила показывать на ее оборудовании в России даже отечественные фильмы, сказал гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин в интервью изданию РБК
Он пояснил, что несмотря на то, что установленное в российских кинотеатрах оборудование принадлежит отечественным прокатчикам, разрешение на его применение всё равно необходимо получать у канадской компании.
Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате - "Движение вверх", "Сталинград" - сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата.
Алексей Васясин
гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк"
По его мнению, IMAX вернется в Россию "при первой же возможности", но при этом российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.
Если IMAX примет решение не возвращаться в РФ, то киносеть будет судиться, а на оборудовании IMAX будут показывать кино в другом формате, заключил Васясин.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что корпорация IMAX уходит из России, последним днем официальной работы канадской компании в России было 31 мая, а с 1 июня она перестала работать в стране.
Чахлык и Хмарочос - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 13:16
Чахлык и Хмарочос. Неожиданный украинский язык
 
НовостикинотеатрРоссияФильмы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов
09:35Николаев в период СВО. Без воды и света, но с облавами
09:22"Зачем Киеву выбивать из-под себя табуретку?" Что происходит на Запорожской АЭС
09:10Сыма Нань и американская недвижимость
09:04FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России
08:55"Мощные" гарантии безопасности, детали бегства Вовк. Главное на Украине на утро 23 августа
08:47Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой"
08:36Foreign Policy: Польша и Венгрия поссорились из-за конфликта на Украине
08:25Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате
08:11Крымская платформа страшных иллюзий
08:08Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики
08:00"Эрдоган приехал делать бабки": эксперт Ордуханян о трехсторонней встрече во Львове
07:52Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину
07:49Земельные участки украинских военных на территории ДНР будут конфискованы
07:46"Врали про открытые двери": в Киеве обвинили Шольца в излишней откровенности с Путиным
07:45Военный эксперт рассказал, какая главная задача РФ на освобожденных территориях Украины
07:44Пленный наводчик: Нам говорили, что Россия – это плохо
07:30Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа
07:30Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск
07:20В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии
Лента новостейМолния