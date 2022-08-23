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Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате
Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате - 23.08.2022 Украина.ру
Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате
Покинувшая российский рынок канадская компания IMAX запретила показывать на ее оборудовании в России даже отечественные фильмы, сказал гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин в интервью изданию РБК
2022-08-23T08:25
2022-08-23T08:25
2022-08-23T08:25
новости
кинотеатр
россия
фильмы
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Он пояснил, что несмотря на то, что установленное в российских кинотеатрах оборудование принадлежит отечественным прокатчикам, разрешение на его применение всё равно необходимо получать у канадской компании.По его мнению, IMAX вернется в Россию "при первой же возможности", но при этом российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.Если IMAX примет решение не возвращаться в РФ, то киносеть будет судиться, а на оборудовании IMAX будут показывать кино в другом формате, заключил Васясин.Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что корпорация IMAX уходит из России, последним днем официальной работы канадской компании в России было 31 мая, а с 1 июня она перестала работать в стране.
https://ukraina.ru/20220820/1037623487.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кинотеатр, россия, фильмы
Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате
Покинувшая российский рынок канадская компания IMAX запретила показывать на ее оборудовании в России даже отечественные фильмы, сказал гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин в интервью изданию РБК
Он пояснил, что несмотря на то, что установленное в российских кинотеатрах оборудование принадлежит отечественным прокатчикам, разрешение на его применение всё равно необходимо получать у канадской компании.
Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате - "Движение вверх", "Сталинград" - сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата.
Алексей Васясин
гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк"
По его мнению, IMAX вернется в Россию "при первой же возможности", но при этом российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.
Если IMAX примет решение не возвращаться в РФ, то киносеть будет судиться, а на оборудовании IMAX будут показывать кино в другом формате, заключил Васясин.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что корпорация IMAX уходит из России, последним днем официальной работы канадской компании в России было 31 мая, а с 1 июня она перестала работать в стране.