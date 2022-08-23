https://ukraina.ru/20220823/1037972043.html
"Врали про открытые двери": в Киеве обвинили Шольца в излишней откровенности с Путиным
"Врали про открытые двери": в Киеве обвинили Шольца в излишней откровенности с Путиным - 23.08.2022 Украина.ру
"Врали про открытые двери": в Киеве обвинили Шольца в излишней откровенности с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц должен был предупредить Украину о невозможности ее вступления в НАТО в ближайшие 30 лет, а не обсуждать эту тему с президентом России Владимиром Путиным, написал депутат Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале
2022-08-23T07:46
2022-08-23T07:46
2022-08-23T07:46
олаф шольц
новости
украина
нато
владимир путин
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Ранее Шольц заявил, что еще до начала СВО на Украине он говорил с главой российского государства о невозможности вступления Украины в НАТО до истечения срока в 30 лет.В 2014 году Верховная рада внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, тем самым закрепив курс на вступление в Европейский союз и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с дополнительными возможностями.
https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олаф шольц, новости, украина, нато, владимир путин
Олаф Шольц, Новости, Украина, НАТО, Владимир Путин
"Врали про открытые двери": в Киеве обвинили Шольца в излишней откровенности с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц должен был предупредить Украину о невозможности ее вступления в НАТО в ближайшие 30 лет, а не обсуждать эту тему с президентом России Владимиром Путиным, написал депутат Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале
Ранее Шольц заявил, что еще до начала СВО на Украине он говорил с главой российского государства о невозможности вступления Украины в НАТО до истечения срока в 30 лет.
Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. <…> Жаль, что про эти тридцать лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери".
Максим Бужанский
депутат Верховной рады Украины
В 2014 году Верховная рада внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, тем самым закрепив курс на вступление в Европейский союз и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с дополнительными возможностями.