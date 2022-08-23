https://ukraina.ru/20220823/1037972043.html

"Врали про открытые двери": в Киеве обвинили Шольца в излишней откровенности с Путиным

"Врали про открытые двери": в Киеве обвинили Шольца в излишней откровенности с Путиным - 23.08.2022 Украина.ру

"Врали про открытые двери": в Киеве обвинили Шольца в излишней откровенности с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц должен был предупредить Украину о невозможности ее вступления в НАТО в ближайшие 30 лет, а не обсуждать эту тему с президентом России Владимиром Путиным, написал депутат Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале

2022-08-23T07:46

2022-08-23T07:46

2022-08-23T07:46

олаф шольц

новости

украина

нато

владимир путин

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Ранее Шольц заявил, что еще до начала СВО на Украине он говорил с главой российского государства о невозможности вступления Украины в НАТО до истечения срока в 30 лет.В 2014 году Верховная рада внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, тем самым закрепив курс на вступление в Европейский союз и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с дополнительными возможностями.

https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html

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олаф шольц, новости, украина, нато, владимир путин