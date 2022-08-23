https://ukraina.ru/20220823/1037971544.html

Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа

Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа - 23.08.2022 Украина.ру

Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа

Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к концу августа, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии

2022-08-23T07:30

2022-08-23T07:30

2022-08-23T07:30

андрей ермак

владимир зеленский

новости

гарантии безопасности

украина

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По его словам, это будет "очень мощный документ", уже сейчас партнеры Киева проявляют к нему интерес и ждут возможности ознакомиться.Ранее экс-генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен согласился возглавить консультационную группу по вопросам международных гарантий безопасности Украины вместе с руководителем офиса украинского лидера.До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности.

https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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андрей ермак, владимир зеленский, новости, гарантии безопасности, украина