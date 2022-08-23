Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа - 23.08.2022 Украина.ру
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Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа
Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа - 23.08.2022 Украина.ру
Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа
Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к концу августа, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии
2022-08-23T07:30
2022-08-23T07:30
андрей ермак
владимир зеленский
новости
гарантии безопасности
украина
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По его словам, это будет "очень мощный документ", уже сейчас партнеры Киева проявляют к нему интерес и ждут возможности ознакомиться.Ранее экс-генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен согласился возглавить консультационную группу по вопросам международных гарантий безопасности Украины вместе с руководителем офиса украинского лидера.До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности.
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андрей ермак, владимир зеленский, новости, гарантии безопасности, украина
Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Новости, гарантии безопасности, Украина

Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа

07:30 23.08.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к концу августа, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии
До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном.
Андрей Ермак
Андрей Ермак
глава офиса Владимира Зеленского
По его словам, это будет "очень мощный документ", уже сейчас партнеры Киева проявляют к нему интерес и ждут возможности ознакомиться.
Ранее экс-генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен согласился возглавить консультационную группу по вопросам международных гарантий безопасности Украины вместе с руководителем офиса украинского лидера.
До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности.
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 15:49
Зеленский так давно хотел встречи с Путиным, а теперь отказывается. В чём дело?
 
Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНовостигарантии безопасностиУкраина
 
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