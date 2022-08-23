Земельные участки украинских военных на территории ДНР будут конфискованы - 23.08.2022 Украина.ру
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Земельные участки украинских военных на территории ДНР будут конфискованы
Земельные участки украинских военных на территории ДНР будут конфискованы - 23.08.2022 Украина.ру
Земельные участки украинских военных на территории ДНР будут конфискованы
Глава Донецкой Народной Республики подписал указ об изъятии земельных участков, выданных участникам так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом сообщается 22 августа на сайте главы ДНР.
2022-08-23T07:49
2022-08-23T07:50
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денис пушилин
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В тексте указа подчеркивается, что речь идет о всех участках, полученных по решениям украинских органов власти, украинскими силовиками-участниками АТО и ООС. Также в тексте указа отмечается, что подобные меры принимаются в связи с "необходимостью урегулирования отдельных вопросов в сфере земельных отношений на освобожденных территориях ДНР, ранее временно находившихся под контролем Украины".Напомним, ранее, согласно украинскому законодательству, участники боевых действий из числа военнослужащих ВСУ, а также сотрудников полиции и Нацгвардии, имели право на бесплатное предоставление земельного участка.
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днр, денис пушилин, указ, земля, ато, оос, новости
ДНР, Денис Пушилин, указ, земля, АТО, ООС, Новости

Земельные участки украинских военных на территории ДНР будут конфискованы

07:49 23.08.2022 (обновлено: 07:50 23.08.2022)
 
© из личного архива Дениса ПушилинаДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива Дениса Пушилина
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Глава Донецкой Народной Республики подписал указ об изъятии земельных участков, выданных участникам так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом сообщается 22 августа на сайте главы ДНР.
В тексте указа подчеркивается, что речь идет о всех участках, полученных по решениям украинских органов власти, украинскими силовиками-участниками АТО и ООС.

Право собственности, иные права на земельные участки, возникшие на основании решений уполномоченных органов о передаче земельных участков участникам и членам семей погибших участников антитеррористической операции, операции объединенных сил на безвозмездной основе в собственность или пользование, и право собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на таких земельных участках, прекращаются без предоставления возмещения.

Фрагмент текста указа
Также в тексте указа отмечается, что подобные меры принимаются в связи с "необходимостью урегулирования отдельных вопросов в сфере земельных отношений на освобожденных территориях ДНР, ранее временно находившихся под контролем Украины".
Напомним, ранее, согласно украинскому законодательству, участники боевых действий из числа военнослужащих ВСУ, а также сотрудников полиции и Нацгвардии, имели право на бесплатное предоставление земельного участка.
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