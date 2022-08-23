https://ukraina.ru/20220823/1037970034.html

Земельные участки украинских военных на территории ДНР будут конфискованы

Земельные участки украинских военных на территории ДНР будут конфискованы - 23.08.2022 Украина.ру

Земельные участки украинских военных на территории ДНР будут конфискованы

Глава Донецкой Народной Республики подписал указ об изъятии земельных участков, выданных участникам так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом сообщается 22 августа на сайте главы ДНР.

2022-08-23T07:49

2022-08-23T07:49

2022-08-23T07:50

днр

денис пушилин

указ

земля

ато

оос

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102969/17/1029691762_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_d99dfff10d8153d47ce45c5d27ecfcbc.jpg

В тексте указа подчеркивается, что речь идет о всех участках, полученных по решениям украинских органов власти, украинскими силовиками-участниками АТО и ООС. Также в тексте указа отмечается, что подобные меры принимаются в связи с "необходимостью урегулирования отдельных вопросов в сфере земельных отношений на освобожденных территориях ДНР, ранее временно находившихся под контролем Украины".Напомним, ранее, согласно украинскому законодательству, участники боевых действий из числа военнослужащих ВСУ, а также сотрудников полиции и Нацгвардии, имели право на бесплатное предоставление земельного участка.

https://ukraina.ru/20220819/1037856778.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

днр, денис пушилин, указ, земля, ато, оос, новости