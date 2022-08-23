https://ukraina.ru/20220823/1037966496.html

Военный эксперт Норин рассказал о мобилизационных возможностях Украины

Военный эксперт Норин рассказал о мобилизационных возможностях Украины - 23.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Норин рассказал о мобилизационных возможностях Украины

Мобилизационные возможности Украины не исчерпаны, у них есть около трех миллионов человек, но им не хватит оружия на каждого, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-23T07:00

2022-08-23T07:00

2022-08-23T07:00

новости

украина

мобилизация

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e74d5c5b808bc1830c7c2e483c46015f.jpg

По его мнению, противник готов воевать до последнего украинца.По его словам, если не будет найдено политическое решение, то РФ ждет "новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, россия