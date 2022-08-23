https://ukraina.ru/20220823/1037966496.html
Военный эксперт Норин рассказал о мобилизационных возможностях Украины
Военный эксперт Норин рассказал о мобилизационных возможностях Украины - 23.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин рассказал о мобилизационных возможностях Украины
Мобилизационные возможности Украины не исчерпаны, у них есть около трех миллионов человек, но им не хватит оружия на каждого, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T07:00
2022-08-23T07:00
2022-08-23T07:00
новости
украина
мобилизация
россия
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По его мнению, противник готов воевать до последнего украинца.По его словам, если не будет найдено политическое решение, то РФ ждет "новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, россия
Новости, Украина, мобилизация, Россия
Военный эксперт Норин рассказал о мобилизационных возможностях Украины
Мобилизационные возможности Украины не исчерпаны, у них есть около трех миллионов человек, но им не хватит оружия на каждого, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру