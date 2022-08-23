https://ukraina.ru/20220823/1037961702.html

Крымская платформа страшных иллюзий

Крымская платформа страшных иллюзий - 23.08.2022 Украина.ру

Крымская платформа страшных иллюзий

Киев по-прежнему видит полуостров своим или безлюдным

2022-08-23T08:11

2022-08-23T08:11

2022-08-23T09:34

эксклюзив

крым

крымская платформа

россия

украина

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Сегодня на Украине опять «свято». В режиме онлайн собирается второй саммит того, что еще в прошлому году глава МИД России Сергей Лавров назвал «шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти».Украинский неонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского называет мероприятие несколько иначе и пафоснее — Крымская платформа (КП). Или «новый международный консультационно-координационный формат, созданный по инициативе президента Украины, и направлен на повышение эффективности международного реагирования на длительную оккупацию Крыма, ответа на рост угроз безопасности, усиления международного давления на Кремль, предотвращения последующего нарушения прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели — деоккупации Крыма и возвращения его Украине».Во как! Впервые КП собралась в прошлом году, и на ней как бы согласились принять участие около 40 стран и международных организаций. В основном на уровне министров, однако страны Прибалтики, а также Польша, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия были представлены в Киеве на уровне президентов.Но в прошлом году не было спецвоенной операции (СВО), а в этом году она есть, и потому, как утверждает МИД Украины, «на сегодняшний день участие во втором саммите Международной Крымской платформы подтвердили уже около 60 стран и международных организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров». То есть на 50% больше.Но в прошлом году в Киеве платформенные ребята похавали дармового сальца с вкусными прожилками и горилочкой лично, а в этом году — онлайн. Что тоже ничего, но не так вкусно. Зато, уверены в украинском МИД, форум станет «глобальным», потому что расширится за счет участников из Африки и стран Южной Америки. А где Гондурас или, к примеру, Буркина-Фасо, населенная, говорят, в основном афронародом мосси, там победа. Ментальная. Однозначно! В Киеве это чувствуют — там такие вещи секут спинным мозгом еще со времен Древней Шумерии в Галичине.Но как бы и чего бы там ни было, а КП по-прежнему будет работать в трех измерениях: правительственном, парламентском и экспертном. Чтобы, значит, обеспечить:— консолидацию международной политики непризнания любого изменения международно-правового статуса Крыма;— эффективность международных санкций против России, их усиление и предотвращение обхода;— защиту прав человека и международного гуманитарного права;— обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защиту принципа свободы навигации;— преодоление негативных экологических и экономических последствий оккупации.И такому «планов громадью» трудно не подивиться крайне уважительно — серьезно заморачиваются мужики и женщины. Но, увы, с бессмысленным размахом. «Оккупацией», к примеру, КП называет тот факт, что в начале 2014 года крымчане не согласились с неонацистским госпереворотом в Киеве и на референдуме решили «уйти в родную гавань». И ушли. В том же году. И с тех пор, как утверждает депутат Госдумы России от Крыма Константин Бахарев, «Крым уже 8 лет является неотъемлемой частью Российской Федерации».«Мы строим свои планы, развиваем экономику. Все, что касается так называемой крымской платформы с нашей точки зрения не имеет ни малейших перспектив на практическую реализацию. Поэтому серьезно относиться к этому мероприятию, я считаю, нет никаких оснований. Крымская платформа — это во всех смыслах виртуальное мероприятие. Смысл, который оно, возможно, имеет, для киевской хунты — выколачивание денег из западных спонсоров под абсолютно нереализуемые планы и декларируемые цели», — вносит Бахарев нотки скепсиса в празднично-пафосную киевскую бравуру.И с Бахаревым трудно не согласиться. Проведение КП в этом году как бы демонстративно венчает все те массированные ракетно-дроновые и диверсионно-террористические атаки на военные и мирные объекты в Крыму, которые Украина активно предприняла за последние полтора-два месяца. И, надо признать, довольно успешно предприняла. Только штаб Черноморского флота России атаковали дважды и сорвали праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. Не говоря уже о взрывах на военных складах и аэродромах.Но, с другой стороны, мало кто говорит о реальном уроне от таких действий. Все больше напирают на то, что все это нужно было, чтобы подтвердить эффективность и дееспособность ВСУ и всего режима в глазах его западных кураторов и спонсоров, который нужно было действительно убедить, что Киеву нужно помогать и впредь. Деньгами и оружием. На ведение СВО.Этой же цели, как известно, был подчинен и мифический «контрнаступ (контрнаступление) ВСУ», который должен был быть приурочен ко Дню независимости Украины 24 августа и частью которого были и крымские атаки. И надо признать, частично он удался. Не в смысле побед на поле боя, а в получении денег. Буквально накануне главного украинского праздника США выделили очередной транш помощи в размере 775 млн долл. со всяким там ракетами, дронами и прочим боекомплектом. Согласились давать «милитари-железяки», учить солдат, помогать с разминированием, налаживать связь, работать с беспилотниками и т. д. и другие западные нелюбители России во главе с Великобританией, Германией, Данией и почему-то Швецией и Финляндией, которые, в свою очередь, буквально вдохновили на небывалую смелость в демонстрации русофобских гадостей «трибалтийские вымираты» — Латвию, Литву и Эстонию.И есть результат. Правда, специфический. Везде на фронтах СВО наблюдается оперативная пауза — стороны собираются с силами. Кроме Донбасса, где силы СВО продолжают перемалывать в биоотходы и отборнейшие части ВСУ, и карательные батальоны идейно-активных неонацистов, и иностранных наемников, и — этих жальче всего — пушечное мясо из бойцов теробороны и мобилизованных лузеров, которые не сумели отпетлять от армии.И если результатом нынешней КП станет выделение Украине новых траншей денег и оружия, то это только продлит агонию режима, законсервировав военную, военно-политическую и нравственно-психологическую ситуацию в регионе. На победу эти западные вложения не потянут, но вот лишние иллюзии в Киеве породят.Кроме иллюзии победы от помощи оружием и деньгами, есть ведь и другие обманки, которые мешают киевскому режиму и украинскому народу трезво смотреть на то, что происходит у них в стране и с их страной.Во-первых, активное участие иностранцев (особенно высокопоставленных) поддерживает на плаву и в сознании многих украинцев полуиздохший уже миф первых лет после госпереворота: «Весь мир с нами». Тогда эта кажущаяся всемирная солидарность с Украиной, которая якобы «выбрала свободу» и «путь в Европу», многих вдохновляла. А также оправдывала жертвы «евромайдана» и примиряла с активным разграблением страны, лишением ее реального суверенитета и превращением в покорный и бесправный лимитроф-придаток жадного и циничного Запада, который умело манипулировал и спекулировал чувствами украинского наивняка. Особенно молодого.И такие мероприятия, как Крымская платформа, — это инъекции во Франкенштейна, гальванизация трупов, политико-идеологическая активизация зомби, и не более того. Это обман, за которым нет ничего, кроме безнадеги и пустоты.Во-вторых, планы организаторов и инициаторов КП говорят о том, что неонацистский Киев до сих пор не избавился от своего первоначального главного тезиса в подходе к судьбе полуострова — «Крым или украинский, или безлюдный». Как решили так действовать неонацисты в Крыму после обретения Украиной независимости, организовывая «поезда дружбы» на полуостров в 90-ых годах прошлого века, так и продолжают в том же духе.Более того — наращивают каннибальский идиотизм. Если в прошлом году накануне первой КП тогда еще украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий (сейчас он глава Минобороны) Алексей Резников утверждал, что в планах Киева — выдворение из Крыма всех русских (россиян), которые туда въехали после 2014 года. «Официальная политика Кремля — завозить туда население из Российской Федерации, пересекая официальные украинские границы. Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, и это военное преступление. Поэтому здесь будет еще вопрос ответственности. Сегодня, при населении Крыма в 2,5 миллиона человек до начала оккупации, там уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России. Если те граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку" (пропускные пункты со стороны Украины. — Авт.), то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет — выдворение», — обещал Резников.Сейчас на эту тему активничают уже с большим размахом. За неделю до КП глава запрещенного в России меджлиса* крымско-татарского народа Рефат Чубаров утверждал, что уже один миллион русских «колонизаторов Крыма» должны покинуть полуостров в ближайшее время, не дожидаясь наступления ВСУ. И вся надежда у него в этом деле — на сторонников бандеровского режима, которые ждут освобождения и радуются атакам на Крым.«Это им доставляет радость. Для нас очень важно поведение большой части колонистов, которые осознают, что они постоянно нарушают украинские законы, поселившись на нашей земле, на оккупированной украинской территории. Таких людей очень много, до 1 миллиона человек. И для нас очень важно, чтобы эти люди не ждали, пока войдут Вооруженные силы Украины, а выехали с нашей земли в свои дома», — говорит Чубаров.Он ждет, что на КП выступит Зеленский, и в его речах «мы услышим много конкретики». Особенно о том, что место русских в Крыму займут крымские татары, которых Киев числит в своих главных союзниках по обезлюдению полуострова.Чего ждут от Зеленского, за день до мероприятия разъяснил экс-глава МИД Украины после первого «оранжевого» Майдана Владимир Огрызко. Он пообещал выдавить из Крыма и тех, кто туда вселился после 2014 года, и тех, кто там получил российский паспорт.«Для Украины сейчас еще более важным являются получение того вооружения, которое накроет весь Крым, не только его западное побережье, но и восточное. Тут я тонко намекаю на Крымский мост. Потому как это действительно стратегический объект, который в случае его уничтожения поставит Россию перед выбором или немедленно выводить все войска из Крыма, потому как в конечном счете они все будут методично уничтожены хоть и не сразу, но методично и стопроцентно. Или продолжать эту бессмысленную бойню до последнего российского солдата», — публично заверил он всех в прямом эфире украинского радио «Радио НВ».И что-либо еще о Крымской платформе добавлять вряд ли стоит. И пройдет ли она вообще или нет, будет успешной или закончится пропагандистским пшиком — это не важно. Важны ее планы. Как протоколы о намерениях, в которых очень мало человеческого и очень много неонацистского, что негативно повлияет на нестойкие умы остальных украинцев. Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко недавно заявил, что около 15 млн украинцев нуждаются в психологической поддержке, и без нее около 3 млн рискуют получить серьезные психиатрические расстройства. Есть кому поддерживать идеи Зеленского —Резникова — Чубарова — Огрызко.* Деятельность организации запрещена в России.

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эксклюзив, крым, крымская платформа, россия, украина