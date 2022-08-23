Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт - 23.08.2022 Украина.ру
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Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт
Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт - 23.08.2022 Украина.ру
Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт
Даже после ухода ВСУ из Донбасса, до Днепропетровской линии обороны у ВСУ останутся такие пункты как Павлоград или Лозовая (Днепропетровская область – ред.), за которые они будут держаться, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T04:50
2022-08-23T04:50
новости
павлоград
оборона
всу
красноармейск
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Среди военных экспертов существует мнение, что ВСУ потеряет 40% своей боеспособности после ухода из Донбасса.Он подчеркнул, что от Донбасса до Днепропетровска (Днепра) – не "голая степь", как думают некоторые эксперты.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220222/1033344065.html
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новости, павлоград, оборона, всу, красноармейск
Новости, Павлоград, Оборона, ВСУ, Красноармейск

Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт

04:50 23.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Даже после ухода ВСУ из Донбасса, до Днепропетровской линии обороны у ВСУ останутся такие пункты как Павлоград или Лозовая (Днепропетровская область – ред.), за которые они будут держаться, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Среди военных экспертов существует мнение, что ВСУ потеряет 40% своей боеспособности после ухода из Донбасса.
Там есть небольшие реки и города вроде Павлограда или Красноармейска (Покровск), Межевая и Лозовая. Там есть пункты для обороны, за которые Украина будет держаться.
Он подчеркнул, что от Донбасса до Днепропетровска (Днепра) – не "голая степь", как думают некоторые эксперты.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 19:06
Тяжелый урок Павлограда. Как город на Украине освободить от нацистов без Красной армии22 февраля 1943 года немецкие войска повторно вошли в Павлоград. За несколько дней до этого этот город в Днепропетровской области уже был освобождён, причём, случай за всю войну уникальный, освобождён подпольщиками - вовремя подошедшим советским войскам даже не пришлось вести уличные бои. Но из-за грубых просчётов командования, Павлоград снова пал
 
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