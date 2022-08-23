https://ukraina.ru/20220823/1037961392.html

Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт

Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт - 23.08.2022 Украина.ру

Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт

Даже после ухода ВСУ из Донбасса, до Днепропетровской линии обороны у ВСУ останутся такие пункты как Павлоград или Лозовая (Днепропетровская область – ред.), за которые они будут держаться, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-23T04:50

2022-08-23T04:50

2022-08-23T04:50

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Среди военных экспертов существует мнение, что ВСУ потеряет 40% своей боеспособности после ухода из Донбасса.Он подчеркнул, что от Донбасса до Днепропетровска (Днепра) – не "голая степь", как думают некоторые эксперты.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220222/1033344065.html

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новости, павлоград, оборона, всу, красноармейск