Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт
Даже после ухода ВСУ из Донбасса, до Днепропетровской линии обороны у ВСУ останутся такие пункты как Павлоград или Лозовая (Днепропетровская область – ред.), за которые они будут держаться, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Среди военных экспертов существует мнение, что ВСУ потеряет 40% своей боеспособности после ухода из Донбасса.
Там есть небольшие реки и города вроде Павлограда или Красноармейска (Покровск), Межевая и Лозовая. Там есть пункты для обороны, за которые Украина будет держаться.
Он подчеркнул, что от Донбасса до Днепропетровска (Днепра) – не "голая степь", как думают некоторые эксперты.
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22 февраля, 19:06Тяжелый урок Павлограда. Как город на Украине освободить от нацистов без Красной армии22 февраля 1943 года немецкие войска повторно вошли в Павлоград. За несколько дней до этого этот город в Днепропетровской области уже был освобождён, причём, случай за всю войну уникальный, освобождён подпольщиками - вовремя подошедшим советским войскам даже не пришлось вести уличные бои. Но из-за грубых просчётов командования, Павлоград снова пал