https://ukraina.ru/20220822/1037965952.html
Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия?
Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия? - 22.08.2022 Украина.ру
Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия?
Доктор философских наук, заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов в интервью Украине.ру рассказал об убийстве Дарьи Платоновой, украинском... Украина.ру, 22.08.2022
2022-08-22T17:41
2022-08-22T17:41
2022-08-22T17:43
видео
аверьянов
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Доктор философских наук, заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов в интервью Украине.ру рассказал об убийстве Дарьи Платоновой, украинском терроризме и "красных линиях", а также о том, что несёт в себе "Русский мир" и каким будет конец однополярного мира:00:39 - Убийство Дарьи Платоновой;2:58 - "Красные линии", необходимость ответных действий;7:00 - 24 августа: провокации ко Дню независимости Украины, угроза Запорожской АЭС; 8:44 - Идеи "Русского мира" для освобождённых территорий и России; 16:01 - Конец однополярного мира;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, аверьянов, видео
Доктор философских наук, заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов в интервью Украине.ру рассказал об убийстве Дарьи Платоновой, украинском терроризме и "красных линиях", а также о том, что несёт в себе "Русский мир" и каким будет конец однополярного мира:
00:39 - Убийство Дарьи Платоновой;
2:58 - "Красные линии", необходимость ответных действий;
7:00 - 24 августа: провокации ко Дню независимости Украины, угроза Запорожской АЭС;
8:44 - Идеи "Русского мира" для освобождённых территорий и России; 16:01 - Конец однополярного мира;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.