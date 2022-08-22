https://ukraina.ru/20220822/1037965952.html

Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия?

Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия? - 22.08.2022 Украина.ру

Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия?

Доктор философских наук, заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов в интервью Украине.ру рассказал об убийстве Дарьи Платоновой, украинском... Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T17:41

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аверьянов

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Доктор философских наук, заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов в интервью Украине.ру рассказал об убийстве Дарьи Платоновой, украинском терроризме и "красных линиях", а также о том, что несёт в себе "Русский мир" и каким будет конец однополярного мира:00:39 - Убийство Дарьи Платоновой;2:58 - "Красные линии", необходимость ответных действий;7:00 - 24 августа: провокации ко Дню независимости Украины, угроза Запорожской АЭС; 8:44 - Идеи "Русского мира" для освобождённых территорий и России; 16:01 - Конец однополярного мира;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

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