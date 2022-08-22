https://ukraina.ru/20220822/1037961754.html
Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским
Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским - 22.08.2022 Украина.ру
Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским
Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с британским актером Иэном Маккелленом от имени президента Украины Владимира Зеленского. Пранкеры предложили провести гей-парад имени Бандеры, актер согласился принять участие. Видеозапись разговора опубликовали 22 августа в rutube
2022-08-22T17:02
2022-08-22T17:02
2022-08-22T17:02
новости
пранкеры
анатолий "лексус" столяров
владимир зеленский
украина
гей-парад
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Иэн Маккелен напомнил Зеленскому о солдатах нетрадиционной сексуальной ориентации, воюющих на стороне Украины. По мнению актера, сыгравшего Гэндальфа в саге "Властелин колец", лучшая награда для них будут энтузиазм и желание помочь от Зеленского. Пранкеры представились "Фродой, сражающимся против гомофобной Украины", чем развеселили собеседника.Фальшивый Зеленский предложил Маккелену приехать на гей-парад имени Бандеры в Киев, и Маккелен согласился.Тогда "Зеленский" предложил британцу выступить на открытии фестиваля, где он его символично поцелует, чтобы показать близость к сексуальным меньшинствам.
https://ukraina.ru/20220819/1037870172.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пранкеры, анатолий "лексус" столяров, владимир зеленский, украина, гей-парад
Новости, пранкеры, Анатолий "Лексус" Столяров, Владимир Зеленский, Украина, гей-парад
Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским
Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с британским актером Иэном Маккелленом от имени президента Украины Владимира Зеленского. Пранкеры предложили провести гей-парад имени Бандеры, актер согласился принять участие. Видеозапись разговора опубликовали 22 августа в rutube
Иэн Маккелен напомнил Зеленскому о солдатах нетрадиционной сексуальной ориентации, воюющих на стороне Украины. По мнению актера, сыгравшего Гэндальфа в саге "Властелин колец", лучшая награда для них будут энтузиазм и желание помочь от Зеленского. Пранкеры представились "Фродой, сражающимся против гомофобной Украины", чем развеселили собеседника.
Фальшивый Зеленский предложил Маккелену приехать на гей-парад имени Бандеры в Киев, и Маккелен согласился.
"О, это было бы… Можно, пожалуйста, я приеду на него?", - спросил Маккелен.
Тогда "Зеленский" предложил британцу выступить на открытии фестиваля, где он его символично поцелует, чтобы показать близость к сексуальным меньшинствам.