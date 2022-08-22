https://ukraina.ru/20220822/1037961754.html

Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским

Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским - 22.08.2022 Украина.ру

Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с британским актером Иэном Маккелленом от имени президента Украины Владимира Зеленского. Пранкеры предложили провести гей-парад имени Бандеры, актер согласился принять участие. Видеозапись разговора опубликовали 22 августа в rutube

2022-08-22T17:02

2022-08-22T17:02

2022-08-22T17:02

новости

пранкеры

анатолий "лексус" столяров

владимир зеленский

украина

гей-парад

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Иэн Маккелен напомнил Зеленскому о солдатах нетрадиционной сексуальной ориентации, воюющих на стороне Украины. По мнению актера, сыгравшего Гэндальфа в саге "Властелин колец", лучшая награда для них будут энтузиазм и желание помочь от Зеленского. Пранкеры представились "Фродой, сражающимся против гомофобной Украины", чем развеселили собеседника.Фальшивый Зеленский предложил Маккелену приехать на гей-парад имени Бандеры в Киев, и Маккелен согласился.Тогда "Зеленский" предложил британцу выступить на открытии фестиваля, где он его символично поцелует, чтобы показать близость к сексуальным меньшинствам.

https://ukraina.ru/20220819/1037870172.html

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новости, пранкеры, анатолий "лексус" столяров, владимир зеленский, украина, гей-парад