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Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ
Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ
Чтобы раз и навсегда сломить сопротивление киевского режима, нужно сделать несколько вещей. Самое простое – усилить информационно-разъяснительную работу в пользу Донбасса и областей, которые не хотят жить вместе с украинскими нацистами. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T16:50
2022-08-22T16:50
2022-08-22T16:50
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киевский режим
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Второе – необходимо усилить силовое воздействие на ВСУ и неонацистские полки. Нужно нанести по ним сокрушительный удар, причем гораздо сильнее, к чему они привыкли, уверен эксперт.Специалист добавил, что необходимо разорвать дипломатические отношения с США, всеми членами НАТО и ненатовскими странами, которые поставляют оружие бандеровскому режиму.По его словам, мы должны объявить все эти 50 стран не только пособниками третьей украинской войны против Донбасса, но и объявить их участниками агрессиями против России. Потому что Украина обстреливает наши приграничные регионы и осуществляет диверсии на ЛЭП, питающих Курскую АЭС.Со всеми этими странами нужно разорвать всякие дипломатические, торгово-экономические и культурные связи до нуля. Только тогда они выгонят из Киева Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить и что не надо устраивать ядерный шантаж обстрелами Запорожской АЭС, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нато, всу, киевский режим
Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ
Чтобы раз и навсегда сломить сопротивление киевского режима, нужно сделать несколько вещей. Самое простое – усилить информационно-разъяснительную работу в пользу Донбасса и областей, которые не хотят жить вместе с украинскими нацистами. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Второе – необходимо усилить силовое воздействие на ВСУ и неонацистские полки. Нужно нанести по ним сокрушительный удар, причем гораздо сильнее, к чему они привыкли, уверен эксперт.
"Третье – все оружие, которое поступает на Украину режиму Зеленского со стороны США, НАТО и еще 20 ненатовских государств, должно быть уничтожено, как только оно пересекает границу. Причем не только на земле, но и в воздухе", - указал Козин.
Специалист добавил, что необходимо разорвать дипломатические отношения с США, всеми членами НАТО и ненатовскими странами, которые поставляют оружие бандеровскому режиму.
По его словам, мы должны объявить все эти 50 стран не только пособниками третьей украинской войны против Донбасса, но и объявить их участниками агрессиями против России. Потому что Украина обстреливает наши приграничные регионы и осуществляет диверсии на ЛЭП, питающих Курскую АЭС.
Со всеми этими странами нужно разорвать всякие дипломатические, торгово-экономические и культурные связи до нуля. Только тогда они выгонят из Киева Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить и что не надо устраивать ядерный шантаж обстрелами Запорожской АЭС, заключил собеседник издания.