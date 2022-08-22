Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ
Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ
Чтобы раз и навсегда сломить сопротивление киевского режима, нужно сделать несколько вещей. Самое простое – усилить информационно-разъяснительную работу в пользу Донбасса и областей, которые не хотят жить вместе с украинскими нацистами. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T16:50
2022-08-22T16:50
новости
россия
нато
всу
киевский режим
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Второе – необходимо усилить силовое воздействие на ВСУ и неонацистские полки. Нужно нанести по ним сокрушительный удар, причем гораздо сильнее, к чему они привыкли, уверен эксперт.Специалист добавил, что необходимо разорвать дипломатические отношения с США, всеми членами НАТО и ненатовскими странами, которые поставляют оружие бандеровскому режиму.По его словам, мы должны объявить все эти 50 стран не только пособниками третьей украинской войны против Донбасса, но и объявить их участниками агрессиями против России. Потому что Украина обстреливает наши приграничные регионы и осуществляет диверсии на ЛЭП, питающих Курскую АЭС.Со всеми этими странами нужно разорвать всякие дипломатические, торгово-экономические и культурные связи до нуля. Только тогда они выгонят из Киева Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить и что не надо устраивать ядерный шантаж обстрелами Запорожской АЭС, заключил собеседник издания.
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новости, россия, нато, всу, киевский режим
Новости, Россия, НАТО, ВСУ, киевский режим

Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ

16:50 22.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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Чтобы раз и навсегда сломить сопротивление киевского режима, нужно сделать несколько вещей. Самое простое – усилить информационно-разъяснительную работу в пользу Донбасса и областей, которые не хотят жить вместе с украинскими нацистами. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Второе – необходимо усилить силовое воздействие на ВСУ и неонацистские полки. Нужно нанести по ним сокрушительный удар, причем гораздо сильнее, к чему они привыкли, уверен эксперт.
"Третье – все оружие, которое поступает на Украину режиму Зеленского со стороны США, НАТО и еще 20 ненатовских государств, должно быть уничтожено, как только оно пересекает границу. Причем не только на земле, но и в воздухе", - указал Козин.
Специалист добавил, что необходимо разорвать дипломатические отношения с США, всеми членами НАТО и ненатовскими странами, которые поставляют оружие бандеровскому режиму.
По его словам, мы должны объявить все эти 50 стран не только пособниками третьей украинской войны против Донбасса, но и объявить их участниками агрессиями против России. Потому что Украина обстреливает наши приграничные регионы и осуществляет диверсии на ЛЭП, питающих Курскую АЭС.
Со всеми этими странами нужно разорвать всякие дипломатические, торгово-экономические и культурные связи до нуля. Только тогда они выгонят из Киева Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить и что не надо устраивать ядерный шантаж обстрелами Запорожской АЭС, заключил собеседник издания.
 
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