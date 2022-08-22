https://ukraina.ru/20220822/1037960807.html

Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ

Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ

Чтобы раз и навсегда сломить сопротивление киевского режима, нужно сделать несколько вещей. Самое простое – усилить информационно-разъяснительную работу в пользу Донбасса и областей, которые не хотят жить вместе с украинскими нацистами. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T16:50

2022-08-22T16:50

2022-08-22T16:50

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Второе – необходимо усилить силовое воздействие на ВСУ и неонацистские полки. Нужно нанести по ним сокрушительный удар, причем гораздо сильнее, к чему они привыкли, уверен эксперт.Специалист добавил, что необходимо разорвать дипломатические отношения с США, всеми членами НАТО и ненатовскими странами, которые поставляют оружие бандеровскому режиму.По его словам, мы должны объявить все эти 50 стран не только пособниками третьей украинской войны против Донбасса, но и объявить их участниками агрессиями против России. Потому что Украина обстреливает наши приграничные регионы и осуществляет диверсии на ЛЭП, питающих Курскую АЭС.Со всеми этими странами нужно разорвать всякие дипломатические, торгово-экономические и культурные связи до нуля. Только тогда они выгонят из Киева Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить и что не надо устраивать ядерный шантаж обстрелами Запорожской АЭС, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, нато, всу, киевский режим