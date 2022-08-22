https://ukraina.ru/20220822/1037956718.html
Путин направил соболезнования родителям Дугиной
Путин направил соболезнования родителям Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру
Путин направил соболезнования родителям Дугиной
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родителей Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщили в Кремле
2022-08-22T16:28
2022-08-22T16:28
2022-08-22T16:28
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владимир путин
александр дугин
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Владимир Путин направил телеграмму Александру Дугину и Наталье Мелентьевой – родителям погибшей 30-летней Дарьи Дугиной. Путин назвал убийство жестоким и подлым, попросил принять искренние соболезнования и слова поддержки.Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.В соцсетях опубликовали скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором следили за Дугиной, а также фото удостоверения Натальи Вовк. Последняя служила в Нацгвардии Украины и, возможно, в "Азове"*.* организация признана террористической и запрещена в России
https://ukraina.ru/20220822/1037955893.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир путин, александр дугин, дочь
Новости, Украина, Владимир Путин, Александр Дугин, дочь
Путин направил соболезнования родителям Дугиной
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родителей Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщили в Кремле
Владимир Путин направил телеграмму Александру Дугину и Наталье Мелентьевой – родителям погибшей 30-летней Дарьи Дугиной. Путин назвал убийство жестоким и подлым, попросил принять искренние соболезнования и слова поддержки.
"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России. Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, её единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час", - написал Путин.
Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.
22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.
В соцсетях опубликовали скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором следили за Дугиной, а также фото удостоверения Натальи Вовк. Последняя служила в Нацгвардии Украины и, возможно, в "Азове"*.
* организация признана террористической и запрещена в России