https://ukraina.ru/20220822/1037956718.html

Путин направил соболезнования родителям Дугиной

Путин направил соболезнования родителям Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру

Путин направил соболезнования родителям Дугиной

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родителей Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщили в Кремле

2022-08-22T16:28

2022-08-22T16:28

2022-08-22T16:28

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Владимир Путин направил телеграмму Александру Дугину и Наталье Мелентьевой – родителям погибшей 30-летней Дарьи Дугиной. Путин назвал убийство жестоким и подлым, попросил принять искренние соболезнования и слова поддержки.Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.В соцсетях опубликовали скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором следили за Дугиной, а также фото удостоверения Натальи Вовк. Последняя служила в Нацгвардии Украины и, возможно, в "Азове"*.* организация признана террористической и запрещена в России

https://ukraina.ru/20220822/1037955893.html

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новости, украина, владимир путин, александр дугин, дочь