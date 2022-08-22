Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении - 22.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении
Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении
Учитывая жесткое требование минимизации потерь личного состава, мирного населения и минимизации разрушений инфраструктуры, текущие темпы продвижения русских войск в Донбассе более чем достаточны. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T16:25
2022-08-22T16:25
новости
всу
донбасс
россия
днепропетровск
славянск
краматорск
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Эксперт отметил, что при сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца."После взятия двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления (ВСУ. — Ред.) на территории Донбасса не останется, далее (союзные силы. — Ред.) будут продвигаться вглубь территории Украины. Суть в том, что в глубине территории Украины нет достаточно серьезных укреплений, об этом свидетельствует тот факт, что в Днепропетровске администрация начала ускоренно эвакуировать документы", - указал Сивков.После освобождения Донбасса основные боевые действия будут развиваться на южном направлении по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов, заключил собеседник издания.
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новости, всу, донбасс, россия, днепропетровск, славянск, краматорск
Новости, ВСУ, Донбасс, Россия, Днепропетровск, Славянск, Краматорск

Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении

16:25 22.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловКонстантин Сивков
Константин Сивков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Учитывая жесткое требование минимизации потерь личного состава, мирного населения и минимизации разрушений инфраструктуры, текущие темпы продвижения русских войск в Донбассе более чем достаточны. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что при сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца.
"После взятия двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления (ВСУ. — Ред.) на территории Донбасса не останется, далее (союзные силы. — Ред.) будут продвигаться вглубь территории Украины. Суть в том, что в глубине территории Украины нет достаточно серьезных укреплений, об этом свидетельствует тот факт, что в Днепропетровске администрация начала ускоренно эвакуировать документы", - указал Сивков.
После освобождения Донбасса основные боевые действия будут развиваться на южном направлении по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов, заключил собеседник издания.
 
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