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Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении

Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении

Учитывая жесткое требование минимизации потерь личного состава, мирного населения и минимизации разрушений инфраструктуры, текущие темпы продвижения русских войск в Донбассе более чем достаточны. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T16:25

2022-08-22T16:25

2022-08-22T16:25

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Эксперт отметил, что при сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца."После взятия двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления (ВСУ. — Ред.) на территории Донбасса не останется, далее (союзные силы. — Ред.) будут продвигаться вглубь территории Украины. Суть в том, что в глубине территории Украины нет достаточно серьезных укреплений, об этом свидетельствует тот факт, что в Днепропетровске администрация начала ускоренно эвакуировать документы", - указал Сивков.После освобождения Донбасса основные боевые действия будут развиваться на южном направлении по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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