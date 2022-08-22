https://ukraina.ru/20220822/1037950441.html

Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай

Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай - 22.08.2022 Украина.ру

Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай

Живые классики с западной Украины смешны. Они без мата не могут двух слов связать, сказал помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T14:49

2022-08-22T14:49

2022-08-22T14:49

новости

артем шарлай

мат

школа

образование

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037931932_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1672201ef07a0723aee84cb9b4fe021f.jpg

"Порнографию лепят в детские произведения – за это их сажать надо, а их вносят в школьную программу на Украине. Я не шучу, это факт. Мы уже видим эффект этой политики, потому что общая просадка уровня образования на Украине просто ужасающая, и уровня культуры. Если вы обратили внимание, когда сталкиваешься с украиноязычным интернетом, очень много мата. Просто какое-то невообразимое количество", - отметил Шарлай.По его словам, матерятся не только мужчины, но и женщины, и даже дети, "матери учат своих детей кричать матерные речевки. Это просто шок для любого нормального человека в России".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артем шарлай, мат, школа, образование, культура