Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай - 22.08.2022 Украина.ру
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Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай
Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай - 22.08.2022 Украина.ру
Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай
Живые классики с западной Украины смешны. Они без мата не могут двух слов связать, сказал помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T14:49
2022-08-22T14:49
новости
артем шарлай
мат
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"Порнографию лепят в детские произведения – за это их сажать надо, а их вносят в школьную программу на Украине. Я не шучу, это факт. Мы уже видим эффект этой политики, потому что общая просадка уровня образования на Украине просто ужасающая, и уровня культуры. Если вы обратили внимание, когда сталкиваешься с украиноязычным интернетом, очень много мата. Просто какое-то невообразимое количество", - отметил Шарлай.По его словам, матерятся не только мужчины, но и женщины, и даже дети, "матери учат своих детей кричать матерные речевки. Это просто шок для любого нормального человека в России".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, артем шарлай, мат, школа, образование, культура
Новости, Артем Шарлай, мат, Школа, Образование, культура

Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай

14:49 22.08.2022
 
© Украина.ру / Филипп ПрокудинАртём Шарлай
Артём Шарлай - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Украина.ру / Филипп Прокудин
Читать в
Живые классики с западной Украины смешны. Они без мата не могут двух слов связать, сказал помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью изданию Украина.ру
"Порнографию лепят в детские произведения – за это их сажать надо, а их вносят в школьную программу на Украине. Я не шучу, это факт. Мы уже видим эффект этой политики, потому что общая просадка уровня образования на Украине просто ужасающая, и уровня культуры. Если вы обратили внимание, когда сталкиваешься с украиноязычным интернетом, очень много мата. Просто какое-то невообразимое количество", - отметил Шарлай.
По его словам, матерятся не только мужчины, но и женщины, и даже дети, "матери учат своих детей кричать матерные речевки. Это просто шок для любого нормального человека в России".

"Это деградация ужасающая, помимо идеологической деформации людей, это просто ужасающая деградация как таковой культуры на этой территории. Нам придется проводить реабилитацию этих людей, как-то их возвращать в культурные рамки", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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