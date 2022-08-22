https://ukraina.ru/20220822/1037950441.html
Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай
Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай - 22.08.2022 Украина.ру
Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай
Живые классики с западной Украины смешны. Они без мата не могут двух слов связать, сказал помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T14:49
2022-08-22T14:49
2022-08-22T14:49
новости
артем шарлай
мат
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образование
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"Порнографию лепят в детские произведения – за это их сажать надо, а их вносят в школьную программу на Украине. Я не шучу, это факт. Мы уже видим эффект этой политики, потому что общая просадка уровня образования на Украине просто ужасающая, и уровня культуры. Если вы обратили внимание, когда сталкиваешься с украиноязычным интернетом, очень много мата. Просто какое-то невообразимое количество", - отметил Шарлай.По его словам, матерятся не только мужчины, но и женщины, и даже дети, "матери учат своих детей кричать матерные речевки. Это просто шок для любого нормального человека в России".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артем шарлай, мат, школа, образование, культура
Новости, Артем Шарлай, мат, Школа, Образование, культура
Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай
Живые классики с западной Украины смешны. Они без мата не могут двух слов связать, сказал помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью изданию Украина.ру
"Порнографию лепят в детские произведения – за это их сажать надо, а их вносят в школьную программу на Украине. Я не шучу, это факт. Мы уже видим эффект этой политики, потому что общая просадка уровня образования на Украине просто ужасающая, и уровня культуры. Если вы обратили внимание, когда сталкиваешься с украиноязычным интернетом, очень много мата. Просто какое-то невообразимое количество", - отметил Шарлай.
По его словам, матерятся не только мужчины, но и женщины, и даже дети, "матери учат своих детей кричать матерные речевки. Это просто шок для любого нормального человека в России".
"Это деградация ужасающая, помимо идеологической деформации людей, это просто ужасающая деградация как таковой культуры на этой территории. Нам придется проводить реабилитацию этих людей, как-то их возвращать в культурные рамки", - сказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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