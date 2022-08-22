https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html

Зеленский так давно хотел встречи с Путиным, а теперь отказывается. В чём дело?

Зеленский так давно хотел встречи с Путиным, а теперь отказывается. В чём дело? - 22.08.2022 Украина.ру

Зеленский так давно хотел встречи с Путиным, а теперь отказывается. В чём дело?

Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T15:49

2022-08-22T15:49

2022-08-22T16:35

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владимир зеленский

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Во Львов 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ехал в том числе с предложением организовать встречу своих российского и украинского коллег, а источники телеканала CNN Türk сообщали, что Москва, ранее всегда подчёркивавшая необходимость достижения предметных договорённостей между сторонами для проведения переговоров на высшем уровне, смягчила свою позицию, и президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.Впрочем, по прошествии 4 дней, завершения саммита во Львове с участием Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также поездки последнего в Одессу, Молдавию и Стамбул никакого подтверждения той обнадёживающей новости CNN Türk не находится. Скорее, наоборот, — вероятность диалога Москвы и Киева тает с каждым днём.В Стамбуле, где Гутерриш посетил Совместный координационный центр, обеспечивающий контроль над реализацией зерновой сделки, турецкий журналист задал ему вопрос о том, каким будет урегулирование украинского конфликта: дипломатическим путём или же при помощи пуль и ракет.«Я не пророк, но я чувствую, что мы всё ещё далеки от возможного мира. Я вижу, что позиции сторон всё ещё очень отличаются. И я думаю, это займёт много времени», — признал генеральный секретарь ООН.Не питает он оптимизма и насчёт шансов на проведение переговоров Путина и Зеленского.«Я считаю, что потребуется много времени и в конечном счёте много изменений в нынешней ситуации, чтобы это стало возможным. Честно говоря, не знаю. Я думаю, что мы ещё не там. Думаю, что, наверное, ещё слишком рано для этого», — заявил Гутерриш.Хотя уже даже известны место и дата, где могли бы встретиться лидеры РФ и Украины, — саммит G20 на Бали 15-16 ноября. Владимира Путина как главу государства — члена «Двадцатки» пригласил президент Индонезии (страны — председателя G20) Джоко Видодо, он также направил приглашение Владимиру Зеленскому для, как объяснил, восстановления мировой экономики, поскольку на этот процесс сейчас влияют 2 фактора: пандемия COVID-19 и военные действия на Украине. 19 августа Видодо сообщил, что в телефонном разговоре Путин подтвердил намерение приехать в Индонезию. Насчёт Зеленского пока точно неизвестно.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что решение об участии главы государства в саммите G20 будет принято ближе к ноябрю «в зависимости от развития ситуации на фронте». По его словам, покинуть территорию страны впервые с начала военной спецоперации Зеленский сможет в случае существенного тактического перелома на востоке и юге, деоккупации весомой части территорий, резкого снижения интенсивности обстрелов городов, стабильного накопления определённых видов оружия и внятной экономической ситуации без тяжёлых форс-мажоров.Тезис о том, что позиции сторон за столом переговоров определят позиции на поле боя, звучал неоднократно. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Forbes, опубликованном 18 июля, говорил: «Переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнёрам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов"».Однако дела на поле битвы у ВСУ, мягко говоря, не очень, и это говорит не пресловутая кремлёвская пропаганда, а иностранные СМИ и западные эксперты. Одна из последних публикаций на эту тему — статья британского журнала The Economist о том, что контрнаступление на Херсон, которое украинская сторона анонсирует уже несколько недель, изначально обречено на провал и лучше от этой идеи отказаться, поскольку РФ укрепила свои позиции на этом направлении, и если российская армия в ближайшие месяцы укрепит оборону, пополнит запасы батальонов и увеличит численность добровольцев, то ВСУ выйдет из этого тупика лишь в начале 2023 года.Помочь украинским войскам, возможно, могла бы усиленная военная помощь Запада, но, как сообщил Кильский институт мировой экономики, который ведёт учёт оказанной Киеву помощи Ukraine Support Tracker, 6 крупнейших европейских государств с июля прекратили предлагать ему какую-либо военную помощь. Речь идёт, в частности, о Германии, от которой, по рассказам источников газеты Die Welt в украинских правительственных кругах, киевские чиновники пытались добиться дополнительных поставок оружия, но безрезультатно.Вопрос о военной помощи Украине канцлеру ФРГ Олафу Шольцу задали на Дне открытых дверей, в рамках которого все желающие могут посетить правительственные учреждения и пообщаться с руководством страны.«Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать, мы сейчас делаем это регулярно, это очень эффективное вооружение», — ответил глава правительства, напомнив об уже переданных ВСУ зенитного танка Gepard и анонсировав поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.Шольц подчеркнул, что Берлин будет помогать Киеву столько, сколько будет необходимо, но при этом не должно возникнуть эскалации конфликта, «и это основной принцип».Позицию канцлера об определённых лимитах в поставках оружия разделяют не все немецкие политики. Депутаты бундестага Кристиан Клинк (Социал-Демократическая партия Германии), Александр Мюллер (Свободная Демократическая партия) и пресс-секретарь парламентской группы по вопросам оборонной политики Сара Нанни («Союз 90/Зелёные») в совместной статье для издания Der Spiegel выступают за более активное вооружение Украины в долгосрочной перспективе: разработать план по обеспечению ВСУ системами вооружения, включая боеприпасы и техническую поддержку, проведение обучения бойцов, а не постоянно реагировать только на текущие проблемы.Не мог пройти мимо этой статьи и заявлений Шольца уже бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который 14 октября должен покинуть Германию.«Уважаемое "светофорное" правительство (правящая коалиция Германии. — Ред.), почему игнорируются призывы ваших собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине гораздо больше тяжёлого вооружения? Почему Киев оставили в военном отношении? На диете», — написал дипломат в Twitter.Хотя ответ очевиден и давно известен. Если бы Мельник внимательнее слушал министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт, то знал, что у бундесвера просто-напросто уже не осталось оружия, которое можно было бы передать ВСУ в качестве военной помощи, а жертвовать собственной боеспособностью немецкая армия не собирается. То же самое сказали украинские правительственные источники Die Welt — отказ в наращивании поставок на просьбу киевских чиновников представители Бундесвера объясняли тем, что Вооружённые Силы ФРГ сами нуждаются в запрашиваемых типах оружии для исполнения обязательств в рамках НАТО.А тем временем Зеленский, который неоднократно требовал от российского коллеги личной встречи, в видеообращении в Telegram-канале 22 августа назвал условие отказа Киева от переговоров с Москвой — проведение трибунала в ДНР над пленными бойцами ВСУ.«Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договорённостей, всех международных правил, если будут злоупотребления. Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны», — заявил президент Украины.«Хочу напомнить, что это уже далеко не первый его "страшный ультиматум". Весной Зеленский заявлял, что взятие Мариуполя "будет последней каплей", за которой не будет переговоров. Недавно он заявлял, что проведение референдума на освобождённых Россией территориях станет "красной чертой", за которой не будет переговоров. Теперь новая "красная черта". Почему-то Зеленский считает, что на Россию это должно как-то действовать. Я не представляю, почему Россию это вообще должно интересовать, особенно в условиях, когда Украина всё равно не ведёт никаких переговоров. Они вышли из этого переговорного процесса, о чем сами не раз заявляли. А теперь ещё и угрожают выйти из того, чего не ведут», — заявил политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.А первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценил слова Зеленского не более чем шантаж. Он предположил, что Зеленский, судя по его заявлению, будет готов сесть за стол переговоров, когда Россия отпустит всех пленных.«Если люди совершили преступления, в которых они обвиняются, то они должны предстать судом. Во всём мире это карается законом. Если Зеленский так себя ведёт, то он плохо понимает, что натворил. Складывается впечатление, что это не мы побеждаем в специальной военной операции, а господин Зеленский. А он терпит поражение за поражением. Я думаю, что он напрасно выдвигает условия. Не исключаю, что Зеленский сам рано или поздно может предстать перед судом украинского народа за совершённые деяния», — заявил сенатор.Какие бы условия ни выдвигал Зеленский, сейчас никаких предпосылок для переговоров на высшем уровне нет, и выдать отсутствие диалога как отказ Москвы от мирного урегулирования не получится.«Нет никакой практической платформы для проведения этой встречи. Сейчас я не вижу никакой возможности для дипломатических контактов. Чем дольше конфликт будет продолжаться, тем труднее будет найти дипломатическое решение», — заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете Financial Times.Это вовсе не значит, что Россия закрывает дверь для переговоров. Нет, она открыта к диалогу. Стоит хотя бы напомнить, что по чьей вине зашёл в тупик стамбульский процесс, — Киева, так и не ответившего на предложения Москвы по проекту мирного договора.«Россия открыта к переговорам в любой момент на известных условиях. Киев об этом знает. Но условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить. Мы свои цели заявили публично и от них не откажемся. У него (Зеленского. — Ред.) вариант толком один — мир на наших условиях», — заявил депутат Госдумы Олег Морозов.А самое главное условие России уже выполнено, отметил в недавнем интервью телеканалу RTVI бывший посол Великобритании в РФ Тони Брентон: «(В предложении РФ Западу и НАТО о гарантиях безопасности. — Ред.) было много пунктов разной степени реалистичности, но ключевым требованием стало невступление Украины в НАТО, и сам Зеленский сказал, что Украина не собирается этого делать. Так что в некотором смысле центральное требование Москвы уже было удовлетворено».Как выяснилось, не принимать Украину в обозримом будущем лично Путину пообещал и Шольц до начала военной спецоперации, о чём накануне рассказал сам канцлер.«Я очень чётко сказал, — вы это тоже знаете, — что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему однажды после совместной пресс-конференции: "В ближайшие 30 лет этот вопрос не стоит на повестке дня"», — уточнил Шольц.Впрочем, верить на слово, особенно что касается расширения НАТО, Москва давно перестала — несмотря на обещания не продвигать Североатлантический альянс ни на дюйм на Восток, данные советскому руководству в 1990 и 1991 году, в него вступило с тех пор ещё 14 государств. Именно поэтому Россия в 2021 году просила от Запада письменных гарантий невступления Украины в НАТО и нерасширения Альянса в целом.Возвращаясь к заявлению Зеленского о «последней черте», член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько считает, что таким образом президент Украины пытается оправдать нежелание идти на переговоры с Россией либо исполнял указания от своих западных кураторов, которые заинтересованы не в переговорах, а в сражении до последнего украинца и максимальном ослаблении России.А почему Киев так сопротивляется даже мысли о диалоге с Москвой, объяснил Подоляк в интервью изданию «Бабель», — у Украины нет мотивации для возобновления переговоров, поскольку это будет означать победу России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, переговоры, владимир путин, владимир зеленский