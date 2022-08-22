https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html

Чем воюют на Украине: как Киев хочет бомбить Крымский мост

Чем воюют на Украине: как Киев хочет бомбить Крымский мост - 22.08.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине: как Киев хочет бомбить Крымский мост

Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T14:11

2022-08-22T14:11

2022-08-22T14:15

himars

нептун

украина

россия

сво

крымский мост

эксклюзив

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037945083_379:233:1884:1080_1920x0_80_0_0_44ce09aaa77b5554af7801c7a53fdd69.jpg

Нанесение ударов по Крымскому мосту является, безусловно, одним из приоритетов для Киева. Во-первых, нужно показать, что Украина продолжает наступление – раз уж Херсон взять не удалось. Во-вторых, 23 августа проходит саммит "Крымской платформы", а как ещё 20 августа сказал Алексей Арестович: "в каком-то смысле операция по освобождению Крыма уже началась".Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что "это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены".Правда, Арестович относится к перспективам удара с сомнением: "По нему можно влупить символический удар, все страшно обрадовались. Но мы видим, как тяжело и долго разрушается Антоновский мост, и он до сих пор не разрушен. Керченский – в несколько раз прочнее, больше, сильнее. Пульнуть можно, вопрос – долетит ли. И второй вопрос, учитывая, как его охраняют, ну и что – поцарапал, дальше что? Наверное, пропагандистский эффект будет лучше. Теперь вопрос – мы хотим воевать ради пропагандистского эффекта либо мы хотим делать то, что положено по военной науке?".Тем не менее, имел место уже целый ряд ударов по российским объектам в Крыму (Новофёдоровка, Майское) и на освобождённых территориях (Чаплинка, Бердянск) которые находятся довольно далеко от линии фронта. Возникает предположение, что у Украины есть средства соответствующей дальности. Так чем же может быть нанесён "символический удар"?Во-первых, это средства, применение которых уже установлено – небольшие БПЛА, запущенные украинскими диверсантами вблизи от объектов атаки. Такие БПЛА могут брать на борт небольшие взрывные устройства (например – гранаты типа РГД-5) и при атаке выложенных на грунт боеприпасов (как это было в Майском) могут вызвать детонацию. Обнаружить и сбить такой аппарат довольно сложно.В августе США должны были поставить Украине 120 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, с дальностью управляемого полёта около 200 км. Правда, это довольно крупные аппараты, доставить их в Крым проблематично, а своим ходом они могут добраться только до Северного Крыма, в лучшем случае – до Евпатории (222 километра от Николаева), в то время как до Керчи – почти 400 км.Главная проблема использования таких аппаратов заключается в том, что у них очень слабая боевая часть. Нанести ущерб инженерным конструкциям моста они не могут. В лучшем случае можно поразить автомобиль, но тут важный момент – это должен быть именно военный автомобиль. Если он, паче чаяния, окажется гражданским, то история получится крайне неприятной – понятно, украинцам это простят, скажут, что русская провокация, но…В общем, попытка прорыва БПЛА к Керчи скорее является разведывательной миссией.Во-вторых, это крылатые ракеты. В особенности они подозрительны в случае с Новофёдоровкой, в которой, судя по спутниковым снимкам, было несколько довольно мощных взрывов на значительном расстоянии друг от друга. Групповой налёт БПЛА выглядит сомнительным.Ряд экспертов, в частности – весьма квалифицированный ведущий телеграм-канала Atomic cherry, считают, что речь может идти о применении противокорабельных крылатых ракет. Они малозаметные, поскольку имеют возможность идти на небольшой высоте. В первую очередь речь идёт о принятом на вооружение два года назад украинском комплексе РК-360МЦ "Нептун". По одной из версий, именно этими ракетами ВСУ атаковали крейсер "Москва".Украина имеет на вооружении около двух десятков пусковых установок этого комплекса и насколько известно, только одну РЛС. Это, однако, не проблема – ракета имеет возможность GPS-коррекции, а наведение может осуществляться по разведданным, получаемым от партнёров по НАТО. Дальность ракеты небольшая, всего 280 километров, но создана она на основе советской Х-35, которая, помимо модификаций наземного ("Бал") и корабельного ("Уран") базирования, имеет варианты для использования с самолётов и вертолётов. В частности – с Су-24, который является основой украинской бомбардировочной авиации. На начало СВО в ВСУ имелось 14 боеспособных самолётов этого типа и около 80 – на хранении. Боевой радиус этих самолётов – более 500 километров. Так что нанесение удара этой системой, если она действительно реализована, вполне возможно.При боеголовке весом 150 килограммов ракета не может нанести сколько-нибудь существенный ущерб мосту, но медийный эффект будет достигнут.В-третьих, это могут быть баллистические ракеты дальностью около 500 километров.С одной стороны, это может быть украинский ОТРК "Сапсан"/"Гром-2". В наличии имеется минимум одна пусковая установка и несколько ракет.С другой стороны, это могут быть американские ATACMS, которые могут запускаться с установок комплекса HIMARS, применяющиеся на николаевском направлении. О намерении США поставить Украине системы вооружений большой дальности было сообщено на днях. Правда, эти ракеты имеют дальность до 300 километров.Ранее такие ракеты не использовались (скрыть запуск баллистической ракеты очень трудно), но сама по себе возможность существует. Фугасные боеголовки украинской ракеты имеют массу около 500 килограммов, американской – 227. Такие боеголовки могут нанести заметные повреждения конструкциям моста.Повторимся, пока говорить о разрушении моста или нанесении существенного ущерба нельзя – можно говорить только о разовых ударах в расчёте на медийный эффект.

https://ukraina.ru/20220820/1037840775.html

https://ukraina.ru/20210703/1031768317.html

https://ukraina.ru/20220715/1036452798.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

himars, нептун, украина, россия, сво, крымский мост, эксклюзив