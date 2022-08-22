Украинский таролог предсказала, когда закончится конфликт на Украине
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© pixabay
Украинский астроэксперт Ирина Клевер объяснила, что через 5 лет конфликта не Украине не будет снова. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу TOP 21 августа
Сейчас в Украине война в разгаре. Через 5 лет отныне она не будет снова, если сейчас добьют, дойдут и сделают то, что должны сделать.
Также она предрекла, что "партнеры Украины" "будут все больше хотеть помогать".
Ранее сайт "Отслеживание поддержки Украины", созданный Кильским институтом мировой экономики опубликовал данные, подтверждающие, что, начиная с апреля, наблюдается тенденция к снижению количества обещанной Киеву военной помощи от стран Европы.
Согласно информации с данного сайта, в июле шесть крупнейших европейских стран впервые не дали Украине никаких новых обещаний военной помощи.
16 ноября 2021, 12:58Со дна снова постучат: таролог дала прогноз для УкраиныУпадок, депрессивные настроения, банкротства и худшие решения властей. Украинский таролог Ольга Соломка составила гороскоп для своей страны на картах таро на ближайшие дни. Что именно ждет страну в период до 21 ноября, во вторник, 15 ноября написал AstroOboz