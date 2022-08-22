https://ukraina.ru/20220822/1037944453.html

Украинский таролог предсказала, когда закончится конфликт на Украине

Украинский таролог предсказала, когда закончится конфликт на Украине - 22.08.2022 Украина.ру

Украинский таролог предсказала, когда закончится конфликт на Украине

Украинский астроэксперт Ирина Клевер объяснила, что через 5 лет конфликта не Украине не будет снова. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу TOP 21 августа

2022-08-22T13:31

2022-08-22T13:31

2022-08-22T13:31

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Также она предрекла, что "партнеры Украины" "будут все больше хотеть помогать".Ранее сайт "Отслеживание поддержки Украины", созданный Кильским институтом мировой экономики опубликовал данные, подтверждающие, что, начиная с апреля, наблюдается тенденция к снижению количества обещанной Киеву военной помощи от стран Европы.Согласно информации с данного сайта, в июле шесть крупнейших европейских стран впервые не дали Украине никаких новых обещаний военной помощи.

https://ukraina.ru/20211116/1032669191.html

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новости, украина, таролог, предсказания